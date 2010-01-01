4 мая парламент принял решение о пересмотре постановления правительства №1460 о повышении тарифов на медико-санитарные услуги. Отмечается, что выявлены определенные недостатки (дежурная формулировка) в методике установления тарифов. Учтены такие факторы, как ограниченный спектр бесплатных услуг, включенных в единую программу ОМС, что вынуждает население воспользоваться платными услугами, а также низкий уровень доходов граждан. Решено, что правительство в течение месяца изменит свое постановление. Остается ждать до понедельника 5 июня. Но все ли рассказала депутатам заслушанная на заседании парламента министр здравоохранения?

Никто не знает, сколько в Молдове медучреждений

По данным минздрава, на 1 января в Молдове было 360 медучреждений, в том числе 21 республиканское, 34 муниципальных и 305 районных.

Договоры с НКМС на финансирование заключили 430 учреждений: 65 частных, 10 ведомственных, 21 республиканское и 334 районных.

Лицензионная палата по состоянию на 5 мая выдала 853 действующих лицензии частным учреждениям здравоохранения и 447 лицензий на фармацевтическую деятельность.

Национальное бюро статистики сообщает о сети из 85 медучреждений: 71 государственное и 14 негосударственных (частных). Еще есть 1029 медучреждений типа амбулаторий или поликлиник, в том числе 434 государственных и 595 частных, всего 1114 медучреждений. (НБС пользуется названиями, взятыми из официального классификатора).

Есть еще статистика министерств и других структур.

Итак, сравним.

Минздраву известно о 360 медучреждениях.

НКМС заключила договоры с 430.

НБС учла 85 больниц и 1029 медучреждений.

Лицензионная палата сообщает о 853 лицензиях для частных медучреждений, в то время как НБС знает о существовании только 595 частных медучреждений.

Так сколько же у нас медучреждений? Чья статистика верна и кто должен вести общий учет? И как этот хаос влияет на финансирование системы?

Сколько налогоплательщик потратил на государственное здравоохранение

Еще ни один министр здравоохранения не разработал публичную политику системы здравоохранения. Но деньги все получали исправно на себя и команду.

Только за последние пять лет здравоохранению выделили 46,3 миллиарда лей. В том числе на финансирование самого министерства - 14,6 миллиарда, из которых 1,67 миллиарда – зарплата.

Фонды обязательного медицинского страхования – 26,5 миллиарда лей. Из них 350 миллионов пошли на управление системой ОМС, то есть на финансирование НКМС: примерно по 70 миллионов лей в год.

Финансы на здравоохранение отдельно получает госканцелярия правительства – 124,2 миллиона лей. При этом ее поликлиника и больница финансируются еще и из медицинских фондов по договору с НКМС. На здравоохранение два последних года получала почему-то деньги и академия наук – 5,5 миллиона лей. Также два последних года предусматривалось финансирование здравоохранения для фонда долгосрочного развития – Молдова: 5,1 миллиарда лей.

Цена полиса вдвое выше средних расходов фондов ОМС на одного застрахованного

Легко подсчитать, что стоимость медполиса в последние три года вдвое превышает средние расходы на одного застрахованного из фондов ОМС.

Фонд в 2015-2017 годах был равен 17,2 миллиарда лей. Делим на три года и на 3 миллиона жителей – получаем около 2000 лей в год при стоимости полиса в 4056 лей.

Кстати, в конце 2015 года на заседании парламента в ходе рассмотрения проекта закона о фондах ОМС на 2016 год председатель профильной комиссии парламента не согласилась с предложением правительства и минздрава об установлении на 2016 год стоимости полиса в сумме 5400 лей. Она назвала расчеты правительства неверными и предложила цену не более чем в 2700 лей.

Но полис стоит все те же пресловутые 4056 лей.

По закону правительство – страхователь 16 категорий лиц, и на эти цели ежегодно осуществляет трансферты в фонды ОМС. В 2016 году - 2,513 миллиарда лей.

По приблизительным расчетам тех, кого страхует государство, около 1,5 миллиона.



Если разделить 2,513 миллиарда лей на 1,5 миллиона, получим примерно 1700 лей. Так оценили минфин и минздрав стоимость страховки. И парламент согласился с цифрами.

Разница между официальной стоимостью полиса и средней суммой, которую государство перечисляет в фонды ОМС для определенных категорий, колоссальна. Почему? И что можно сказать о замашках этого государства, если незастрахованные лица покупают полис по цене, которая более чем в два раза больше реальной стоимости этой страховки?

Полис один – выплаты разные

По закону об обязательном медицинском страховании страховой взнос – это фиксированная сумма, или тариф, установленный в процентном отношении к зарплате и другим выплатам.

Категорий плательщиков взносов ОМС пять.



Есть тариф для определенных категорий лиц, страхуемых государством: для других категорий в виде фиксированной суммы, вносимой в индивидуальном порядке; исчисляемый в процентном отношении к зарплате - для работодателя и для работника; тариф на страхование в индивидуальном порядке.

И все эти выплаты почему-то разные. Причем сильно отличаются. Почему?

Взнос работающих - в полтора раза больше стоимости полиса…

Законами о фондах ОМС в 2015-2017 годах взнос обязательного медстрахования, исчисленный к зарплате и другим выплатам, был установлен в размере 9 процентов: по 4,5 процента для работодателя и работников. Исходя из средней зарплаты по экономике в 5300 лей, можно вывести сумму, которую платит работник в качестве взноса: около 240 лей ежемесячно, около 3100 лей в год (налог за 12 месяцев плюс налог с отпускных). Примерно такую же сумму платит и работодатель.



В совокупности взнос для работающих в год - около 6200 лей, что в полтора раза больше стоимости полиса.

Де юре страховой взнос должен быть фиксированной суммой, но де факто эта сумма сильно различается от категории к категории страхователя и страховщика.



И выходит, что государство не хочет соблюдать закон о равенстве всех участников процесса медицинского страхования.

… А разница покрывает недоплату государством за страховку «льготников»

Кто, где и как использует разницу в 2000 лей с застрахованного лица, то есть 50 процентов ассигнований медицинских фондов, примерно по 2–3 миллиарда лей ежегодно?

По всем расчетам получается, что работодатели и работники, выплачивая медицинский взнос на 2150 лей больше (6200 минус 4056), покрывают недоплату государством стоимости страховки тех лиц, которые в среднем отчисляют в фонды ОМС примерно по 1700 лей. Это воровство, незаконное дополнительное налогообложение предпринимателей и работающих!

Минздрав и минфин – участники коррупционной схемы

Почти все коррупционные схемы на государственном уровне заложены в законодательстве и частично в нормативных актах. При желании их можно выявить, и медицина - не исключение. Участники подобных коррупционных схем – минфин и минздрав. И вот как это примерно выглядит.

В соответствии со статьей 17 закона №1585/1998 об обязательном медстраховании размер взносов ОМС должен рассчитываться минздравом и утверждаться ежегодно законом о фондах ОМС. По закону взнос должен определяться в процентном отношении к зарплате(4,5/4,5 процента), другим выплатам (какие и сколько?), которые страхователь оплачивает страховщику за принятие страхового риска. По тому же закону другими выплатами определены, опять же, другие суммы (какие и сколько?). Дважды «другие» - и никаких объяснений.

Тарифы на медуслуги никак не обосновываются

Минздрав не может и не хочет справедливо управлять огромными публичными финансами, выделяемыми на здравоохранение. А ведь за пять лет они складываются в сумму, превышающую годовой бюджет страны.

В конце прошлого года с подачи минздрава правительство утвердило новую методологию расчета стоимости платных медуслуг и новые тарифы, которые в разы выше. Было много споров и много недовольства. И виноват больше всех минздрав.

Ведь в информационной ноте к проекту не было никаких расчетов. Каковы общие суммы, необходимые здравоохранению? Какова доля бюджета в их покрытии, доля фондов ОМС и доля средств, накопленных медучреждениями за счет оказания платных услуг? Ведь только на основании этих цифр можно обосновать новые тарифы.

Результат - решение парламента от 4 мая, обязавшее правительство пересмотреть методологию расчета и тарифы на платные медико-санитарные услуги.

Информация о здравоохранении недоступна

Еще до того, как парламент дал указание все пересчитать, я решил сам это сделать.



25 апреля официально обратился к госсекретарю минздрава с просьбой сообщить хотя бы примерную сумму доходов от платных услуг в медучреждениях, финансируемых из фондов ОМС.

О том же попросил и министра здравоохранения.

Параллельно обратился в управление минфина, которое обязано, по положению о министерстве, знать о результатах финансовой деятельности бюджетных медучреждений.

Обратился и в казначейство при минфине, куда поступают все отчеты о финансовой деятельности. И к министру финансов.

Всем напомнил, что нужную мне информацию можно легко найти в форме отчетов медучреждений №FD-044, счет 142310, которые все бюджетные учреждения представляют ежемесячно, ежеквартально и за год согласно приказу минфина №216 от 28 декабря 2015 года. Этим приказом были утверждены план счетов бюджетного учета, а также методологические нормы организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности бюджетных учреждений.

По телефону все отказались назвать хотя бы приблизительную общую годовую сумму. А руководитель кабинета министра здравоохранения заверил: министерство не владеет никакими данными о платных услугах, оказываемых бюджетными медучреждениями.

Начальник управления бюджета и финансов министерства не помнил о том, что такая информация должна быть на портале МЗ РМ. Через день нашел и радостно доложил: да, есть отчет о финансово-экономической деятельности, но только республиканских медико-санитарных учреждений и только за 9 месяцев 2015 года. И как этот отчет было найти, если он находился в разделе «Comunicare/Связь» в подразделе «Știri/Новости»? А ведь уже 2017 год… И ведь медучреждения отчитываются ежемесячно...

Я всем напомнил, что запрашиваемая информация не секретна и что на нее я имею право по закону №982/2000 о доступе к информации. Я также уточнил, что обращаюсь не с жалобой, а с запросом об официальной публичной информации, которую публичные органы обязаны предоставить.

Но все молчат.

А ведь по закону и согласно статье 34 Конституции публичные учреждения обязаны отчитываться об использовании публичных финансов. Власти обязаны обеспечивать достоверное информирование граждан об общественных делах. Но что может быть более общим делом, чем здравоохранение и его финансирование?

По закону №181/2014 о публичных финансах и бюджетно-налоговой ответственности (статья 21) министерства обязаны публиковать отраслевые стратегии расходов и годовых бюджетов, а также отчеты об их выполнении. А постановление правительства №188/2012 обязывает публичные органы публиковать на своих официальных электронных страницах финансовые планы и отчеты, в том числе об использовании публичных финансов…

Медучреждения накапливают в год 150-450 миллионов лей

По данным НБС экономически активное население (занятые и безработные) составляет в Молдове 1272,8 тысячи человек. Из них занятых – 1219,5 тысячи. Количество получателей зарплаты (salariați) - 717 тысяч. Официально зарегистрированных безработных - 53,3 тысячи.

717 тысяч умножим на 6200 лей – получим 4,445 миллиарда. Столько платят работодатели и работники ежегодно в фонд ОМС. Хотя, если бы оплачивали даже «законно» завышенную стоимость полиса, - должны были бы перечислять только 3 миллиарда лей. «Переплата», незаконный налог – 1,5 миллиарда лей.

1272,8 тысяч (активное население) – 717 тысяч (работающие официально) – 53,3 тысячи (безработные) = 502,5 тысячи. Столько у нас людей должны покупать полисы самостоятельно.

502,5 тысячи – 48 тысяч (индивидуально приобретающие полисы) = 454,5 тысячи. Столько у нас людей, которые при обращении к врачам должны оплачивать медицинские услуги как минимум согласно прейскуранту, утвержденному правительством. Если в течение года только треть из них обращается за консультацией или специальной помощью и при этом платит по минимуму - 1000-2000 лей в год, то общая сумма, накапливаемая медицинскими учреждениями за год, составит минимум 150-450 миллионов лей.

8-9 миллиардов – «черная касса» государственной медицины

Итак, государство планово ежегодно взимает с производителей и их работников незаконный налог в сумме 1,5 миллиарда лей.

Медучреждения накапливают как минимум около 0,5 миллиарда лей за счет платных услуг (на самом деле эта сумма в два-три раза больше, что подтверждают опросы пациентов). Кроме того, надо учесть и те суммы, которые обязаны выплачивать пользующиеся «бесплатной» медициной. Тогда эта сумма вырастет еще в два-три раза, достигнув 3-4 миллиардов лей.

Суммируем: 4,5 + (3-4) + 6,23 (медфонд) = 14-15 миллиарда лей.

Это и есть собираемая ежегодно сумма вокруг «бесплатной»-платной медицины. И в этой сумме официальная часть - только 6,23 миллиарда, то есть медицинские фонды. Все остальное – 8-9 миллиарда лей - «левые», коррупционные, теневые, налогонеоблагаемые, нечистые деньги.

Так и хочется спросить: где ж ты, товарищ Сталин? Есть подходящая работа для тебя.

Всех врачей и медперсонал прошу понять меня правильно. Я оцениваю не ваш труд, а работу системы здравоохранения. Но вы все зависите от ее руководства. А частично и от себя самих – но это уже другая тема.

Думитру БАРБАЛАТ