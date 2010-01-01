



Большая часть расходов политических партий в 2016 г. пришлась на рекламу. Демпартия потратила на рекламную кампанию 40,5 млн. леев, а Партия социалистов - 5,68 млн. леев. Об этом говорилось в среду на конференции "Финансирование политических партий в 2016 г.: транспарентность и контроль", организованной неправительственной ассоциацией Promo-LEX.



Как передает "ИНФОТАГ", эксперт Корнелия Кэлин сообщила, что финансовые отчеты за прошедший год представили лишь 28 партий из 45 зарегистрированных в министерстве юстиции. Доходы их составили 94,7 млн. леев, а расходы - 69,8 млн. леев. 48,4 млн. леев были получены партиями в качестве донаций "из других источников", а 37, 8 млн. были получены в качестве субвенций из госбюджета.



По словам Кэлин, "у ПСРМ, "Нашей партии", ПКРМ, ДПМ и ЛП существуют проблемы с получением незадекларированных доходов от юридических и физических лиц".



"Только Демпартия за 2016 г. получила из "других источников" 29 млн. леев. Также, многие партии не соблюдают законодательство, где четко прописано, что партия должна получать 40% финансирования из госбюджета, а 60% - от частных лиц. По нашим подсчетам, девять партий, которые принимали участие в президентских выборах 2016 г., получили только 14% средств из бюджета, а 86% составили частные источники", - сообщила она.



Экономический эксперт Игорь Букэтару отметил, что для повышения прозрачности финансирования политических партий необходимо проводить ежегодный аудит, если доходы превышают 1 млн. леев. Также, по ее мнению, эксперты гражданского общества совместно с работниками ЦИК должны усилить контроль за финансированием партий, особенно юридическими лицами.



Председатель ЦИК Алина Руссу сообщила, что "в 2016 г. работниками Центризбиркома совместно с независимыми экспертами разработан эффективный механизм по контролю прозрачности избирательного процесса, а также над финансовыми операциями политических партий".



"Динамичное развитие демократии может происходить только в здоровом обществе с эффективно действующими гражданами", - подчеркнула Руссу.



