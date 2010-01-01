В последнее время в редакцию все чаще стали поступать жалобы читателей на невозможность купить газету. «Помилуйте, - поначалу отвечали мы, – печатная продукция, в том числе и наше издание, продается в столице повсюду, в любом газетном киоске». Но звонки не прекращались… Стали разбираться, выяснять, прошлись по центру Кишинева. И оказалось, что читатели недаром бьют тревогу.

Куда исчезли газетные киоски?

На центральной улице столицы - бульваре Штефана чел Маре - еще год назад работали около 20 пунктов распространения прессы, в которых можно было купить свежую прессу. Сегодня на тех местах, где они работали десятилетиями, являясь привычной и неотъемлемой частью жизни жителей столицы, их уже нет. Примэрия распорядилась демонтировать газетные киоски в связи с реконструкцией центральной улицы столицы. Их убрали с «исконных» мест, где газетные киоски стояли десятилетиями, являясь привычной и неотъемлемой частью жизни жителей столицы. Как оказалось, по требованию примэрии, в связи с реконструкцией центральной улицы. Ремонт уже почти завершен, а возвращать столь необходимые горожанам газетные павильоны власти не спешат.

Кстати, на сегодняшний день в Кишиневе работает около 4000 киосков, из которых немногим более сотни продают печатную продукцию. Выходит, что доля киосков, распространяющих прессу, в общей массе торговых ларьков ничтожно мала. И буквально с каждым днем продолжает сокращаться. И все это происходит на фоне громких заявлений городских властей о стремлении сделать Кишинев культурной европейской столицей.

Спору нет, молдавская столица должна выглядеть по-европейски, а в Кишиневе, что греха таить, немало строений, которые не красят город и явно не соответствуют заявленному имиджу. Вот пусть бы хозяева города ими и занялись. Но борьба примэрии за «культурную столицу» почему-то вылилась в борьбу с прессой, которая как раз в меру сил своих несет культуру в массы и является важным источником информации. Ни в одном городе Европы такие действия не нашли бы поддержки.

От киосков прессы остались лишь воспоминания, зато есть где припарковаться

Принцип домино

«Борьба с газетными киосками» не может не волновать еще и потому, что влечет за собой другие разрушительные процессы. Особенно остро их ощущают в последнее время работники СМИ, в первую очередь, в связи с падением уровня продаж своих изданий. Ведь только в центре Кишинева – от железнодорожного вокзала до круга на Скулянке еще год назад продавалось около 20 процентов всей периодической прессы, распространяемой в столице. Теперь ее реализация здесь невозможна по причине отсутствия специализированных торговых точек.

Если ситуация не изменится, это приведет к банкротству многих изданий, а впоследствии – к исчезновению печатной периодической продукции как таковой. И это не преувеличение. Сработает принцип домино: сначала падают продажи, затем тираж и соответственно - доходы (растет себестоимость продукции). В итоге – газеты лишаются сразу двух источников существования – нет продаж и, из-за упавшего тиража, уходят рекламодатели. Других источников финансового обеспечения жизни печатных изданий просто нет.

Если это случится, то многие граждане лишатся гарантированного Конституцией права на информацию и на право выбора источника информации. Что явно идет вразрез со всеми европейскими ценностями, к которым, на словах, так стремятся наши городские власти.

Не Интернетом единым…

Сколько бы нам ни говорили о развитии электронных и цифровых СМИ, европейский опыт говорит об обратном: в Париже на Елисейских полях, в Мадриде и Барселоне, Риме и Лондоне – везде газетные киоски стоят десятилетиями на своих местах. И никому в голову не приходит сетовать на то, что они уродуют город.

В Молдове на сегодняшний день продается более 50 наименований газет и около 200 журналов. И, хотя тираж многих из них невелик, относительно невысокий уровень расходов позволяет таким путем получать площадку для выражения своего мнения различным социальным и этническим группам населения.

Если печатные издания прекратят свое существование, то лишится доступа к информации и часть населения, которая становится год от года все многочисленней – это пенсионеры, которым уже сложно осваивать просторы интернета в силу преклонного возраста или других обстоятельств.

Еще один социальный фактор: бедность. Далеко не каждый гражданин страны, и не только пенсионер, может себе позволить даже общественное телевидение, не говоря уже о покупке компьютера и оплате доступа в интернет. А в газетном киоске за небольшие деньги он может приобрести информацию на физическом носителе и из того источника, которому доверяет.

Очень не хочется верить в какие-то теории заговора, но все чаще раздаются голоса, которые заявляют, что в стране началась зачистка медийного пространства перед выборами. Телевизионные каналы в Молдове, как известно, принадлежат нескольким людям, которые жестко контролируют контент. И когда говорят о необходимости обновлении политического класса, то как-то упускают из вида тот факт, что новым организациям или отдельным людям сложно пробиться в политику: на телевидение пускают за большие деньги и только избранных, то есть, «своих». У подавляющего большинства радиостанций несколько иной формат. Остается практически единственный и традиционный способ заявить о себе – публикация в печати.

Киоски меняются, но остаются

Не хочется думать, что это сознательная политика наших властей, направленная на полный запрет доступа жителей Кишинева к информации, поступающей в обход каналов, контролируемых несколькими людьми. Наверное, стоит все же один раз провести селекцию, четко сформулировать критерий «газетного киоска», определить его права и обязанности и установить прозрачные правила игры для распространителей прессы и городских управленцев. С тем, чтобы поступать «как в Европе» не на словах, а на деле.

Например, в Париже с 2013 года тоже исчезло почти 700 торговых точек, где продавали газеты, это произошло в основном по экономическим причинам – все чаще торговля прессой становится невыгодным бизнесом. Но в его поддержку сразу же прозвучало множество «рацпредложений»: разнообразить деятельность киосков, предоставить им возможность продавать не только прессу, но и другие услуги. А когда парижская мэрия пару лет назад решила провести модернизацию в местах торговли печатными СМИ, общество не осталось равнодушным. Жители столицы Франции сочли, что Париж без привычных газетных маковок уже не тот Париж и вышли на протесты… В результате, парижская мэрия решила отреставрировать оригинальные киоски 19 века – за сохранность которых выступили парижане, а под снос пустить псевдостаринные киоски из пластика, созданные в 80-е годы 20 века, как не отвечающие современным требованиям.

Киоски, которые пришли на смену старым, таковыми можно назвать с большой натяжкой. Скорее, это небольшие медиакомплексы, размещенные на 16 кв.м. открытых площадей, где сразу можно видеть всю продукцию, с витринами-холодильниками для напитков, кофемашинами, интернетом, а также почтовыми ящиками, которые раньше стояли на тротуарах. Установка новых киосков началась уже в этом году, а к 2019 году парижские власти заменят 360 павильонов. При этом 49 оригинальных киосков середины 19 века с их традиционным куполом останутся на своих привычных местах.

Давайте сделаем, как в Париже

Так почему же и нам не сделать, как в Париже? Давайте вынесем этот вопрос на общественное обсуждение, с участием таких структур, как Управление архитектуры, урбанизации и земельных отношений Кишинева,«Кишинэупроект», общественных городских организаций - пусть они предложат свои проекты газетных киосков, которые станут украшением и туристической достопримечательностью молдавской столицы. Проект может быть любым – единым для всех современных торговых точек малых форм – из алюминия и стекла. А может, с элементами фольклора, например - молдавская каруца на колесах. Или, скажем, в готическом стиле, или - стилизованном под Арку Победы, Каса Маре. Уверены: если объявить конкурс – оптимальный вариант, который устроит всех, будет найден.

Пока же для всех очевидно одно: в исторический центр города, где реконструкция главной улицы почти завершена, необходимо вернуть пункты распространения прессы на свои традиционные места. Пусть они спокойно продолжат свою работу, удовлетворяя насущную потребность жителей столицы в получении информации, пока муниципальными властями не будет выработана новая концепция. Не стоит испытывать терпение людей. Оно не безгранично. К чему будить протестные настроения в обществе, подталкивая народ к действиям, которые можно предотвратить одним росчерком пера. При этом, не обременяя чиновников и не потратив ни бана из бюджетных средств.

Алена Литинская