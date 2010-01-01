В 2012 г. австралийский интернет-портал, посвященный туризму, включил Кишинев в семерку самых уродливых городов мира. В 2013 г. он уже располагался на четвертом месте в этом рейтинге. В прошлом году мы несколько «улучшили» свой результат, опустившись на шестую строчку. Почему некогда белый город, как цветок из камня, воспетый в песне, стал уродом? Об этом мы говорили с бывшим главным архитектором Кишинёва Сергеем Лебедевым, который занимал данный пост в 1970-86 гг. Во многом благодаря этому человеку молдавская столица ещё не так давно была красавицей.

Город на семи холмах

- То, что творится в настоящее время в нашем городе в архитектурном плане, - это недопустимо, - говорит Сергей Борисович. - Вместо того чтобы придерживаться принципа ансамблевости, делается точечная застройка на «зелени», потому что деревья вырубить проще. Из-за этого вырублены тысячи деревьев. Но за этим никто теперь не следит, как и за Генпланом. Последний Генплан был утвержден в 1968 г., а потом в него вносились изменения (последние были сделаны в 2007 г.).

Разговор о городе начинается с того момента, когда его кто-то начал грамотно строить. Первое единое строительство началось с Алексея Щусева, который руководил разработкой генеральной схемы реконструкции Кишинёва в 1945—1947 годах. Великий архитектор считал, что Кишинев (кстати, здесь он родился), должен развиваться с учетом того, что у нас есть центральная часть города с прекрасными постройками и семь холмов, расположенных почти по кругу. По мнению Щусева, через центр Кишинёва должна проходить ось – с самой высокой точки рышкановского холма до самой высокой точки холма Телецентра. Эта ось пролегала через центральный сквер, где стоит Кафедральный собор Рождества Христова (его ещё называют Мельниковским собором по имени архитектора проекта Авраама Мельникова). Эта ось должна была зрительно ощущаться двумя архитектурными доминантами на двух противоположных холмах.

В 1966-68 годах мне довелось вместе с первым секретарём ЦК КПМ Иваном Ивановичем Бодюлом ездить по всем местам нашего города, начиная с самых неприглядных, чтобы их облагородить. Наш город состоит из красивого рельефа. Природа создала его, перемежая холмы и низины с ручьями. На основе этого мы разработали схему, чтобы организовать все пространства между холмов зелёными зонами для отдыха. На базе этой идеи, например, в 1972 г. были заложены парк La izvor и созданы три озера с чистейшей водой, наполняемой ручьями. Не все знают, что в конце 1980-х мы начали строить огромный олимпийский водный гребной канал шириной 300 м и длинной 2 км (от тракторного завода до озёр на Скулянке). Он сделан, может быть, на один километр, и с 1990-х годов строительство заброшено.

В 1960-е гг. мы начали с того, что надо было сделать въезды-выезды в город со стороны востока, запада, севера и юга. Но для этого нужно было снести мелкие ненужные постройки, и мы всё это расчистили. Поэтому все четыре въезда у нас, на мой взгляд, более-менее приведены в порядок. Такая завязка создала образ застройки Кишинева. Вместе с Бодюлом мы прошли пешком, чтобы найти ту линию, по которой в будущем пройдёт проспект Мира (ныне – пр. Дачия), где в конце 1980-х был возведен жилой комплекс «Ворота города». Таким образом, получился интересный въезд в Кишинёв со стороны аэропорта.

Очень интересным было решение для наполнения реки Бык и обводнения Кишинёва. Институт «Гипроводхоз» спроектировал водовод, который начинался на участке молдавской земли на берегу Дуная и шёл до Ниспорен, чтобы орошать неорошаемые земли. От Ниспорен нужно было сделать перемычку длинной около километра до р. Бык. Благодаря этому, кроме Гидигича должен был появиться ещё один водоём в центре города.

Кишинёв должен расти вверх

Сегодня, куда бы мы ни ехали, почти все пути пролегают через центр. Это приводит к перегруженности транспортом центральной части города, где к тому же неширокие улицы. Чтобы решить эту проблему, от памятника Котовскому начали строить бул. Кантемира. Его должны были продлить и далее перекрестка с ул. Измаильской. Чтобы сохранить историческое наследие города, начали собирать информацию обо всех ценных объектах. На основе этой работы я вместе с фотографами в 1982 г. издал книгу «Кишинёв», в которой в фотографиях собрано абсолютно всё богатство истории молдавской столицы. Без этого наследия невозможно было выполнять дальнейшие проектные работы.

По ул. Измаильской в сторону ул. Вадул-луй-водской, мы запроектировали подвесную дорогу, которая поднимается над железнодорожными путями и выходит на самую высокую точку будештского холма. Поэтому оставили расстояние между красными линиями ул. Вадул-луй-водской 60 м. Сегодня на этой улице на расстоянии 6,5 м от проезжей части уже стоят пятиэтажные дома (года три назад началась застройка за красными линиями). Здесь мы проектировали скоростной трамвай или скоростную магистраль до зоны отдыха в Вадул-луй-водах.

Суть того, что мы сделали, была показана в диссертации - с одного холма мы переходим на другой, соединяя их виадуком и используя пространство под ним. Между всеми холмами можно было бы сделать виадуки. С Рышкановки, где есть все готовые подземные сооружения, можно было выйти на Старую почту, потом через балки - на сельскохозяйственный институт, затем на канатную дорогу, ведущую со Скулянки на Буюканы, потом – на Гренобля (там тоже пролегает большая долина), пройти дорогой на Ботанику, через реку Бык – на Чеканы и к Вадул-луй-Водам. Если образовать транспортное кольцо, в таком случае формирование архитектурно-пространственной среды происходит по системе «каскадогрот».

Благодаря этому, можно укрепить оползневые склоны, под мостом, в подземном пространстве, расположить инфраструктруру. Склоны, которые считаются не пригодными для строительства, можно было бы застраивать новыми типами многоэтажных и ступенчатых жилых домов. Кстати, наш проект дома-опоры для такого виадука, в котором было все – жилье, спортивные залы, детские сады, школа и весь соцкультбыт, в 1980-е гг. выиграл всесоюзный конкурс среди тысячи аналогичных проектов.

Город должен развиваться по типу сжатой агломерации – в виде целостного пятна, в границах существующей городской территории, потому что Кишинев окружен ценными плодородными землями. Поэтому вышло постановление Совета министров МССР, запрещающее строительство на сельскохозяйственных угодьях. Наша столица должна расти вверх, а не в ширину.

Что построено не правильно?

На ул. Алба Юлия расстояние между красными линиями – 60 м. Но теперь абсолютно всю свободную зону, начиная от круга на ул. Крянгэ, заняли одноэтажной застройкой. За пять-семь лет всё застроили частными одноэтажными домами, тогда как все коммуникации проложены для многоэтажной застройки. К сожалению, застройку микрорайона Буюкан уже откорректировать невозможно.

На мой взгляд, проспект Дачия получился почти хорошим, за исключением некоторых моментов. Его участок от Дечебала в сторону «Ворот города», где мы поставили четыре высотных дома по 22 этажа с «перемычками» - прекрасное решение. Если не такое, то другое решение можно было реализовать на Буюканах, на ул. Алба Юлия, и на ул. Каля Ешилор.

Кстати, на ул. Каля Ешилор, возле фабрики Artima, подчистую вырублен сквер и построена заправка. По закону, нельзя вырубать зеленые зоны и строить такие объекты в зелёных зонах запрещено.

Мы сделали транспортную схему, согласно которой должны были появиться две новых артерии. Одна – с Ботаники через вокзал, Ильинский рынок на Гигигич. Вторая – со Старой почты на ул. Оргеевскую (ныне – ул. Михай Витязул). Но их надо было прокладывать со сносом старого ветхого жилья. А у нас что делается? Ставятся дома на зелёные насаждения, вместо того, чтобы снести какую-то рухлядь и пробить дальше дорогу, а вдоль неё строить. Например, турецкая фирма собирается вырубать деревья и строить в Долине роз, на месте ресторана Doina, высотный дом, несмотря на то, что в парке вообще строить такие объекты запрещено.

В центральной части города, на бул. Штефана-чел-Маре, здание парламента стоит напротив стоит президентуры - они одной высоты. Между парламентом и Домом правительства – парк Пушкина с редкой коллекцией деревьев и кустарников, исторической аллеей классиков. Это – полюбившееся место отдыха кишинёвцев и гостей города. Здесь любые строительные работы недопустимы. Однако на месте кафе «Гугуцэ» собираются строить 13-этажную гостиницу с офисом и парковкой. На публичных слушаниях обещали построить подземную парковку, однако здесь это невозможно, т.к. рядом, за кинотеатром Patria, проходят все коммуникации города и правительственной зоны.

Справа от оперного театра должен был быть построен драматический театр (его проект интересен тем, что у нас в Молдавии есть образ каменного цветка; мы хотели создать этот образ).

Но теперь в этом квартале, на пр. Штефан-чел-Маре, стоит строящийся высотный дом, который закрывает и Оперный театр. По замыслу архитекторов, оперный театр, драматический театр, Кафедральный собор, театр им. Чехова, филармония, театр им. Еминеску, Органный зал, театр «Ликурич» и три музея, образуют культурно-историческую зону.

Который год обсуждается предложение построить подземную стоянку под Площадью Великого национального собрания. Однако чтобы туда подъехать, надо со всех четырех сторон сделать въезды-выезды, а это – восьмерки. Чтобы их создать, надо уничтожить весь правительственный комплекс. Это надо делать совсем по-другому. Мне пришлось проектировать в начале 1960-х гг. автоаэровокзал. Он должен был находиться в районе пересечения ул. Набережной и Измаильской. От железнодорожного вокзала до Измаильской все старые домики отдавались под данный объект. Это был огромнейший проект. Там рельеф поднимался на 30 м.

Как вернуться к нормальному планированию застройки города?

Только когда мы вернем проектные институты со всеми специализированными отделами. У нас не осталось ни одного института, все они расформированы. В институте «Молдгипрострой» был отдел примерно на 80 человек, если не больше, который назывался «Генеральным планом», главным архитектором проекта был заслуженный архитектор Молдавии Семён Шойхет. Также в «Молдгипрострое» были отделы «Центр Молдавии», «Юг Молдавии» и «Север Молдавии». В них работали примерно по 300 чел. В этом институте были и промышленные узлы, помимо того, что существовал и институт «Промстрой». Сегодня промышленностью никто не занимается.

Ещё нам нужны специалисты, которые бы не творили то, что в настоящее время делается. Я разговаривал с одним специалистом в министерстве регионального развития и строительства и спросил: «Ты видел этот проект турков в Долине роз – со сносом деревьев?» Он отвечает: «Они там занимаются благоустройством». Я посмотрел, что это за благоустройство, – из тонких досок сделали тропинки в одну и в другую сторону, которые через полгода развалятся. А как транспорт будет туда подходить? Как будут мусор вывозить? Поэтому нужно заново возрождать специалистов для грамотного решения всех проблем города.

Застройка Кишинёва должна выполняться строго по утверждённому Генеральному плану. Начало и выполнение строительных работ возможны только после рассмотрения и утверждения рабочего проекта Градостроительным советом и Союзом архитекторов Молдовы. Напомню, что в цивилизованных странах строго запрещено строительство в парковых зонах с вырубкой ценных зелёных насаждений, на что в Кишинёве в последнее время не обращается внимания.

Хочется верить, что наш любимый город вновь обретёт свой колоритный облик. «Мой белый город – ты цветок из камня» - это пелось о Кишинёве. Хочется верить, что будут зеленеть городские парки, архитектура современных зданий действительно будет напоминать застывшую музыку, а по широким проспектам любимого города будут бегать наши внуки и правнуки. Всё в наших руках.

Источник: NOI.md