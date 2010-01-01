



Необходимо разделение долга за газ перед "Газпромом" между правым и левым берегами Днестра,- считает бывший директор агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), эксперт института Viitorul Виктор Парликов.



Как передает "ИНФОТАГ", он напомнил в среду на конференции "Безнаказанность в энергетическом секторе", что "долг Молдовы перед российским поставщиком составляет $500 млн., а Приднестровья - около $6 млрд., но формально, весь он лежит на "Молдовагаз"".



"Россия целенаправленно использовала "Газпром" в качестве основного инструмента по поддержанию сепаратистского режима, а также для подкупа и последующего использования "молдавских политических элит". Последние, которые продали свою власть за деньги, поставили под угрозу территориальную целостность и безопасность РМ. "Газпром" поставлял газ "Mолдовагаз", а тот - "Тираспольтрансгазу", который фактически не является законным предприятием. На территории Приднестровья газ поступал на Молдавскую ГРЭС, Молдавский металлургический завод, простым гражданам практически бесплатно. В результате чего Приднестровье возвращало Молдове за потребляемый энергоресурс лишь долги. Только в 2006-2014 гг. в денежном выражении они составили $4,1 млрд. (48% ВВП Приднестровья - "И.")", - сказал эксперт.



По его словам, Россия использовала и других крупных игроков, в частности, Интер РАО ЕЭС, которая приобрела МГРЭС, и холдинг "Металлоинвест", ставший владельцем ММЗ.



"Игра велась по принципу: искусственное создание долгов, получение контроля за активами молдавских госпредприятий и финансирование приднестровского режима. Все это ради одной цели - сохранения Молдовы в зоне политического влияния России", - считает Парликов.



Эксперт Серджиу Тофилат отметил, что "контроль над такими важными предприятиями, как Молдавская ГРЭС позволил России значительно снизить экспортные цены энергетических ресурсов, которые шли, например, в Румынию, и отодвинуть Украину.



"Бесплатное распространение энергоресурсов на левом берегу принесло в приднестровский бюджет с 2007 по 2016 гг. $1,26 млрд., и увеличило долг за российский газ до $6 млрд. "Молдовагаз" не может вернуть ни лея из этого долга, так как не имеет дело с законным юридическим лицом. Но продолжает накапливать долги дальше",- считает эксперт.



Эксперты предложили, как один из вариантов выхода из ситуации: проведение переговоров с "Газпромом", чтобы обезопасить активы "Молдовагаза" от приднестровских долгов. А если российский поставщик не пойдет на диалог - применить все законные политические и юридические рычаги по аннулированию долгов Приднестровья для Молдовы.



По мнению Парликова, необходимо провести проверку управления "Молдовагазом", чтобы также правильно распределить и внутренний долг - в случае если он накоплен из-за некачественного управления (покупка старого оборудования, по цене нового- "И.") его оплачивают акционеры предприятия.



"А вот потери "Молдовагаз" из-за государственной политики в области тарифов "придется оплатить из бюджета государства", - подчеркнул он.



