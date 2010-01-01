На протяжении последних лет статистика свидетельствует о регулярном росте контрабандных поставок товара как в Молдову, так и за ее пределы. Если к нам везут, в основном, контрафактное продовольствие и товары народного потребления, то отсюда – подделки мировых брендов, нелицензионную продукцию, алкоголь и, конечно, сигареты. Власти утверждают, что ситуация под контролем, однако европейские правоохранители бьют тревогу: рынок ЕС заполонила нелегальная продукция из нашего региона.

«Черный Посейдон» против контрафакта

Ни для кого не секрет, что поддельные обувь, одежда, игрушки, галантерея, парфюмерия, текстиль и другие товары в изобилии присутствуют на молдавском рынке. Еще недавно фальшивками торговали едва ли не в каждом коммерческом центре, не говоря уже о рынках и уличных лотках. В последнее время контрафакта стало заметно меньше: по настоянию Евросоюза и других партнеров по развитию правоохранительные органы активизировали борьбу с фальсификаторами.

Как сообщили в Генеральном инспекторате полиции РМ, оперативные службы в разных районах Молдовы регулярно проводят рейды, направленные на противодействие выпуску и коммерциализации контрафактной продукции. Только на протяжении 2015-2016 гг. полицейским удалось выявить и прекратить деятельность почти трех десятков нелегальных производственных линий. Несколько аналогичных инцидентов было зарегистрировано и в нынешнем году.

В ряде случаев речь шла о международных спецоперациях, в которых задействованы органы правопорядка нескольких стран. Одна из них получила название «Черный Посейдон» и была проведена совместно с правоохранительными структурами Румынии, Словении, Украины и Беларуси. В результате молдавская полиция изъяла контрафактную продукцию почти на 4 млн леев – как правило, это грубые подделки под известные бренды.

В общей сложности было зарегистрировано около 150 случаев продажи косметики, табачных изделий, электронных товаров, стройматериалов и алкоголя, которые были фальсифицированы. Наиболее распространенный контрафакт выпускался под названием компаний Adidas, Armani, Hugo Boss, Burberry, Calvin Klein, Christian Dior, Versace, Gucci, Lavazza и других.

В полиции приводят случай, когда директор фирмы с несколькими сообщниками наладил работу подпольного пошивочного цеха на подконтрольной ему фабрике. Изготовленные подделки направлялись оптом заказчикам, а также продавались в рознице. В цехе были обнаружены этикетки, шевроны, ярлыки и вышивки с символикой известных брендов. Точную сумму ущерба, причиненного компаниям-правообладателям, должна определить экспертиза.

В другом случае была налажена широкая торговля фальсифицированной парфюмерной продукцией французских и других известных мировых брендов. Ароматизированный суррогат неизвестного происхождения выдавался за элитный парфюм. Склад подделок находился в арендуемом частном доме на окраине Кишинева. В подвале полицейские обнаружили коробки с флаконами, на которых уже были наклеены этикетки известных парфюмерных домов. Продукция имела явные признаки подделки – некачественная упаковка, размытость штрих-кодов, низкое качество картона и отсутствие стикеров на государственном языке, обязательных для импортной продукции в Молдове.

От Adidas до Chanel: «made in Odessa»

Как отмечают в МВД, часть подделок производится непосредственно в Молдове, чаще всего это табачные изделия, спиртные напитки, продукты, бытовая химия, косметические средства. Помимо алкоголя, набирает популярность подделка энергетиков. Недавно правоохранители изъяли партию контрафакта, состоящую из порядка 100 тыс. емкостей с энергетическим напитком неизвестного происхождения. Кроме того, периодически полиция констатирует случаи нарушения авторских прав при производстве и торговле контрафактной продукцией.

Нелегальный товар конфискуется и после завершения всех процедур уничтожается. Фигурантам уголовных дел, если они не попадают под статью о контрабанде, инкриминируют незаконное использование торговых марок, а также изготовление, хранение и сбыт поддельной продукции. Впрочем, когда речь идёт о выявлении небольших партий контрафакта, большинство нарушителей отделываются административными санкциями в виде штрафа.

Несмотря на повышенную активность местных фальсификаторов, наибольшая часть контрафакта, представленная на молдавском рынке, все же изготовляется за рубежом – в Китае и Турции. Крупные партии такого товара чаще всего ввозятся в страну с одесского рынка «Седьмой километр».

На протяжении последних лет представленные в Молдове известные бренды через своих официальных представителей неоднократно обращались в правоохранительные органы и жаловались на подделки из Одессы. В этом городе так же регулярно выявляют подпольные производства, чаще всего по изготовлению поддельной одежды с логотипом Сhanel, Adidas, Nike и других известных брендов. Правоохранители возбуждают уголовные дела, швейное оборудование и устройства для печатного нанесения торговых знаков изымают, однако количество подделок на региональном рынке идёт на убыль очень медленно.

В Евросоюз через Молдову и Румынию

Контрафакт активно реализуется в соседних странах и все чаще оказывается на европейском рынке. В Управлении специальных расследований Департамента пограничной полиции МВД Молдовы подтверждают эту тенденцию. Как отмечают представители ведомства, за последнее время были выявлен целый ряд международных сетей, занимающихся поставками контрабандного товара как непосредственно в Молдову, так и в Евросоюз транзитом через территорию нашей страны.

В пограничной полиции приводят пример, когда в результате комплекса специальных следственных мероприятий была раскрыта сеть нелегальной поставки товаров из Украины в Румынию и Молдову. В ходе обысков пограничники конфисковали крупные партии контрабандных сигарет неустановленного происхождения и без акцизных марок, 170 коробок женских колготок и других товаров. Также изъято незаконно хранившееся оружие, наложен арест на транспортные средства.

Под следствие попали несколько контрабандистов, которые, по версии правоохранителей, входили в две преступные группы. Как показало предварительное следствие, конфискованные товары были нелегально ввезены на территорию Молдовы из Украины членами преступного формирования, которые намерены были передать их другой группировке, занимавшейся расфасовкой сигарет и остальных товаров с их дальнейшим нелегальным вывозом в Румынию.

Повышенный интерес к табачной контрабанде через границу Молдовы и Румынии эксперты объясняют тем, что сигареты популярных марок в ЕС стоят в несколько раз дороже, чем в Молдове. По оценкам Еврокомиссии, ежегодно в европейских странах выкуриваются сотни миллионов пачек нелегальных сигарет, а прямые потери европейцев от торговли контрабандными сигаретами оцениваются в 10 миллиардов евро в год.

Новые разоблачения не за горами?

Известны случаи, когда контрафакт долгие годы поступал в Молдову и следовал в другие страны, благодаря поддержке со стороны должностных лиц, в компетенцию которых входит выявление таких преступлений. Если в контрабандных поставках товара замешаны таможенники, пограничники или представители других госструктур, расследование переходит антикоррупционным правоохранительным органам.

Так, 31 марта были задержаны четверо руководителей фирмы, занимающейся оптовыми поставками контрафактных товаров широкого потребления из Китая и Турции. Под стражей оказались директор, администратор, начальник отдела информационных технологий и главный бухгалтер предприятия. На этот раз в операции был задействован оперативный состав Национального центра по борьбе с коррупцией. По данным следствия, при поставках в страну товаров компания указывала ложную информацию в таможенных декларациях, подкупая действующих таможенников. Некоторых из них уже отстранили от работы, в отношении других, оказавшихся под подозрением, проводится проверка.

В то же время эксперты констатируют, что ужесточение административного и уголовного законодательства не оказало заметного влияния на состояние правонарушений на госгранице. Их число, по предварительным оценкам, возросло примерно на 30%. При этом борьба с контрабандой ведется неэффективно во многом из-за нежелания и неумения бороться с ней со стороны самих представителей таможни, которые начинают что-то предпринимать только после команды «сверху».

Факт увеличения нелегальных экспортно-импортных операций признают и в МВД. Руководство ведомства недавно заявило о существовании угрозы из-за роста некоторых преступлений, в числе которых были упомянуты контрабанда и отмывание денег. Правоохранительные органы располагают информацией о том, что в Молдове по-прежнему действуют несколько преступных группировок, осуществляющих посредством трансграничных схем контрабанду сигарет и других товаров в страны Евросоюза. Не скрывается и тот факт, что контрабандистам покровительствуют чиновники. Правоохранители дают понять, что в ближайшее время следует ждать новых разоблачений.

Виктор Суружиу

Источник: NOI.md