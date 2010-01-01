В Трудовой кодекс Молдовы внесут поправки с целью модернизации трудового законодательства и восстановления баланса между правами и обязанностями работников и работодателей.

В результате дискуссий договорились, что рабочая группа продолжит работу, поскольку усовершенствование законодательства является непрерывным процессом. Приоритетом является сокращение документов, которые должны иметь работодатели в области трудовых отношений, подлежащие проверке инспекторов по труду.

Проект по внесению изменений в Трудовой кодекс будет представлен Национальной трехсторонней комиссии по публичным консультациям «Правительство – Профсоюзы – Патронаты». Параллельно документ будет передан для визирования ответственным учреждениям.



В то же время некоторые присутствовавшие на заседании представители Ассоциации деловых людей отметили необходимость разработки нового Трудового кодекса в соответствии с передовой международной практикой, с вовлечением в данный процесс иностранных и местных экспертов при содействии партнеров по развитию.

Проект закона о внесений соответствующих изменений и дополнений в Трудовой кодекс будет представлен для публичных дебатов. Об этом говорилось в ходе заседания рабочей группы по внесению изменений в Трудовой кодекс, которое провел премьер-министр Павел Филип, передает NOI.md.Представители бизнес-среды отметили, что нынешний Трудовой кодекс содержит ряд недочетов, которые создают путаницу, противоречия и трудности в применении. Для устранения этих пробелов рабочая группа, созданная распоряжением правительства, провела 11 заседаний и сформулировала предложения по изменению 36 статей трудового законодательства. Цель этих изменений состоит в модернизации трудового законодательства и восстановлении баланса между правами и обязанностями работников и работодателей.Премьер-министр Павел Филип отметил важность регулирующей роли государства, чтобы, с одной стороны, защищать права работников, а с другой – учитывать интересы работодателей. По его словам, подобный подход будет стимулировать работодателей к осуществлению транспарентной деятельности, без выдачи зарплат в конвертах и уклонения от уплаты налогов, а также способствовать продвижению инвестиций и созданию рабочих мест.