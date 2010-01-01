



С момента апрельских событий 2009 г. прокуратура возбудила 102 уголовных дела по обвинению хулиганстве, грабежах и нанесении материального ущерба. Об этом говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры.



Как передает агентство "ИНФОТАГ", цифры, которые приводятся в пресс-релизе почти не отличаются от аналогичного пресс-релиза, который прокуратура обнародовала два года назад. В обоих пресс-релизах сообщается, что в суды наплавлено 31 уголовное дело в отношении 43 активных участников массовых беспорядков и погромов.



В трех случаях в отношении шести подозреваемых дела были прекращены: четверо задержанных не достигли совершеннолетия, а двое - сбежали. По 68 уголовным делам 178 фигурантами заключено досудебное примирение с государством, как пострадавшей стороной. В отношении них уголовное преследование было прекращено.



Судами вынесено 19 решений в отношении 28 граждан (два года назад - 18 решений в отношении 27 граждан), из которых 14 объявлен обвинительный приговор, одному - оправдательный, а в девяти случаях уголовное дело было закрыто.



Прокуратура также расследовала преступления, совершенные государственными органами по отношению к тем, кто протестовал, расценив действия некоторых полицейских, как "злоупотребление властью".



Столичная прокуратура получила 108 жалоб, на базе которых возбуждено 71 уголовное дело. 28 дел в отношении 47 сотрудников полиции дошли до суда. По остальным преследование было прекращено за отсутствием состава преступления или приостановлено, так как не удалось установить личность преступника. Вынесено восемь обвинительных приговоров в отношении 16 полицейских (два года назад - семь дел в отношении 15 полицейских), а в 17 случаях полицейские были оправданы. Два года назад указывалось, что по 17 делам оправдано 27 полицейских.



Апелляционными судами вынесено 39 решений, их которых в пяти случаях был поддержан оправдательный приговор, в четырех случаях уголовное преследование было прекращено, а одно дело было возвращено в суд первой инстанции.



Высшей судебной палатой 17 приговоров были признаны окончательными. В пяти случаях вынесено оправдательное решение, в двух случаях преследование прекращено, а в 10 случаях подтвержден обвинительный приговор.



В этом году не приводится новых данных о приговоренных по делам 7 апреля 2009 года В 2015 году Прокуратура отмечала, что Апелляционная палата по материалам трех дел приговорила пять полицейских к реальным срокам лишения свободы (Ион Пержу, Ион Артени, Сергей Кукуреску, Сергей Подубный и Георгий Папук). Однако, в силу разных причин (в том числе и побег осужденных) - все приговоренные остались на свободе. Бывший министр внутренних дел Георгий Папук, который был приговорен к четырем годам лишения свободы, впоследствии был оправдан Высшей судебной палатой. Комиссар Кишинева Владимир Ботнарь, который был осужден условно, недавно назначен руководителем Службы безопасности государственного предприятия "Молдетелеком". В отношении бывшего начальника муниципальной полиции Кишинева Якоба Гуменицы с 2010 г. по 2015 г. состоялось 47 заседаний суда, но приговор так и не был вынесен.



