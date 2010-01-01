Парламент 30 марта одобрил в первом чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности, однако хватит ли у народных избранников духа отказаться от иммунитета и не пострадают ли от этого оппозиционные политики?

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Тема отмены парламентского иммунитета эксплуатируется в Молдове с завидной регулярностью, в особенности накануне избирательных кампаний и других значимых политических событий. На этот раз, по мнению экспертов, инициатива направлена на улучшение рейтинга правящих партий в преддверии парламентских выборов, которые, скорее всего, состоятся в 2018 г.

Проект предполагает изменение ст. 70 Конституции, в которой говорится, что депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, кроме случаев задержания на месте преступления, и привлечен к судебной ответственности без согласия законодательного органа, полученного после заслушивания этого депутата. При этом в Конституции сохраняется положение о том, что депутат не может быть подвергнут преследованию или привлечен к юридической ответственности за свои взгляды.

По логике закона, иммунитет, защищающий народных избранников от уголовного и административного преследования, считается одной из основных гарантий их безопасности и дает им возможность оставаться независимыми в суждениях и поступках. Помимо депутатов, к тем, в отношении кого действует «особый порядок судопроизводства», относятся глава государства, все категории судей, аудиторы Счетной палаты и в ряде случаев некоторые другие лица. Закон надежно охраняет их от оперативно-розыскных и следственных мероприятий.

Действующий Регламент законодательного органа предусматривает то, что голосование по снятию неприкосновенности с депутатов является тайным. Передавать своего коллегу правоохранительным органам или нет, всегда решают сами парламентарии простым большинством голосов.

Последняя акция по отмене иммунитета объясняется желанием противостоять коррупции и «обеспечить равенство всех граждан перед законом, вне зависимости от того, какие должности они занимают». Политики, пребывающие у власти, декларируют намерение добровольно отказаться от неприкосновенности. Дескать, все должны быть уравнены в правах, независимо от своего статуса.

Многие эксперты расценили эти действия как популизм чистой воды. «Зачем нужен иммунитет тем, кто находится у власти?» – задается вопросом политический аналитик Игорь Боцан. Как он полагает, есть определенные сомнения, что авторы этой инициативы отказались бы от неприкосновенности, если бы они находились в оппозиции и не располагали рычагами влияния на соответствующие органы.

«Своих» прокурорам не сдают

Генеральная прокуратура, которая является инициатором лишения парламентской неприкосновенности, постоянно призывает не политизировать вопрос иммунитета. Однако «политическая подоплека» ходатайств генпрокурора каждый раз вполне ожидаемо превращается в тему для горячих дебатов. Как правило, депутаты «своих» правоохранителям не сдают, разрешая преследование лишь в отношении парламентариев от оппозиции.

В мгновение ока потерять неприкосновенность могут те, кто в определенный момент перестал быть «своим» и лишился парламентской поддержки. Так, в октябре 2015 г. лидер либеральных демократов, экс-премьер Влад Филат 79 голосами депутатов был лишен депутатской неприкосновенности в связи с подозрением в пассивной коррупции в особо крупных размерах, извлечении выгоды из влияния, а также причастности к миллиардным хищениям из банковской системы Молдовы.

Вопрос решился после заслушивания ходатайства генпрокурора и короткого обсуждения в парламентской комиссии по назначениям и иммунитету. Депутаты от ЛДПМ оспорили вердикт парламента в Конституционном суде, настаивая на том, что в ходе процедуры была нарушена презумпция невиновности, а само голосование не было тайным, как того требует регламент. Однако судьи пришли к выводу, что решение вынесено в строгом соответствии с Конституцией и отражает политическую волю большинства депутатов.

В то же время, как отмечают эксперты, в какой-то степени возмущение ЛДПМ было обоснованным, поскольку закон не должен применяться избирательно. Как показала история с экс-депутатом Демократической партии Валериу Гумой, приговоренным в Румынии к тюремному сроку за коррупцию, в «особых» случаях власти не спешат освобождать парламент даже от коллег, в отношении которых вынесен обвинительный приговор. Гума, напомним, под прессингом общественности и СМИ, на фоне бездействия Генпрокуратуры, был вынужден по собственной инициативе отказаться от депутатского мандата.

По информации Генпрокуратуры, в период с 2001 г. правоохранительные органы направили в парламент почти три десятка запросов о лишении депутатов неприкосновенности. В некоторых обращениях фигурировали сразу несколько парламентариев. Если не брать в счет Влада Филата, то абсолютно все запросы касались депутатов от оппозиции.

Самый большой резонанс, пожалуй, был вызван ходатайством генерального прокурора о лишении неприкосновенности лидера ПКРМ Владимира Воронина, который фигурировал в уголовном деле о служебной халатности, проявленной во время масштабных беспорядков в апреле 2009 г. В ответ на выпады против Воронина коммунисты неоднократно настаивали на лишении иммунитета Михая Гимпу по делу об узурпации государственной власти в период его пребывания на посту исполняющего обязанности президента, однако остались неуслышанными.

В Молдове «пальма первенства» по количеству лишений парламентской неприкосновенности принадлежит экс-депутатам Юрию Рошке, Штефану Секэряну и Владу Кубрякову – каждого из них пытались лишить иммунитета по пять раз. В последний раз с Рошки сняли неприкосновенность в 2005 г. для привлечения к административной ответственности за организацию незаконных акций протеста.

Затем иммунитета лишили представителей Альянса «Молдова Ноастрэ» Иона Чонтолоя и Серафима Урекяна. В 2006 г. иммунитет был снят с их коллеги по фракции, экс-примара города Хынчешть Василия Колцы, который был задержан на КПП «Албица-Леушень» за контрабанду сигарет. Он тоже своего рода рекордсмен. По данным прокуратуры, Колца проходил по пяти уголовным делам за нарушения, допущенные во время работы в должности примара.

Просто «взять и отменить» не получится

Дискуссии о полном отказе в Молдове от парламентской неприкосновенности продолжаются уже длительное время. Эта идея находит поддержку у среднестатистического молдаванина, в связи с чем чаще всего ее реанимируют именно в политических целях. В то же время в большинстве европейских стран считают, что депутатский иммунитет – необходимый элемент статуса народного избранника, обеспечивающий его независимость и возможность выполнять свои полномочия без оглядки на отношения с властью или правоохранительными органами.

Практически во всех странах Евросоюза задержать парламентария достаточно сложно. Исключение составляют лишь несколько государств, в которых депутат не пользуется иммунитетом от задержания и ареста - Голландия, Ирландия, Мальта и Кипр. При этом в Ирландии депутата нельзя задержать в помещении парламента и по дороге туда или оттуда (впрочем, на арест за измену родине или нарушение общественного порядка этот запрет не распространяется). В Бельгии и Люксембурге иммунитет депутата распространяется только на время парламентской сессии. В других странах институт депутатской неприкосновенности существует, хоть и в разных формах.

Как отмечает один из наших экспертов, набрать достаточное количество голосов для того, чтобы просто «взять и отменить» депутатский иммунитет при рассмотрении в парламенте законопроекта во втором чтении, будет крайне затруднительно. Если в первом чтении конституционные законопроекты утверждаются простым большинством, то во втором и третьем чтении понадобится 68 голосов депутатов. Между тем, социалисты, коммунисты и неприсоединившийся депутат Валерий Гилецкий на парламентских слушаниях выступили против законопроекта.

Оппозиция опасается репрессий

Как утверждают противники идеи отмены депутатской неприкосновенности, лишение особого статуса может нанести вред парламентариям. Чтобы отмена иммунитета действовала правильно, она должна быть точечной. Полная же ликвидация неприкосновенности в какой-то степени лишит депутатов возможности доносить до своих избирателей справедливую и объективную информацию. Исполнительная власть имеет достаточно рычагов для того, чтобы спровоцировать фабрикацию уголовных дел, судебное преследование и заключение под стражу.

При нынешней политической нестабильности все может усугубиться. Под видом борьбы с коррупцией отмена иммунитета позволит инспирировать дела в отношении политических оппонентов. Есть риск того, что в таких условиях обычная борьба за влияние и власть будет маскироваться под антикоррупционную. Такие прецеденты в Молдове уже имели место.

Это - одна из основных причин, по которым законопроект об отмене парламентского иммунитета подвергся критике со стороны оппозиции. Она считает, что власти хотят получить дополнительный инструмент давления на оппонентов, чтобы использовать его для запугивания и репрессий. Оппозиционные парламентские политформирования видят в неприкосновенности надежную защиту от злоупотреблений со стороны правящих партий.

Ион Мунтяну

Источник: Noi.md