

Россия намерена содействовать ритмичности и последовательности работы механизма по приднестровскому урегулированию в формате "5+2". Об этом заявил ее Постоянный представитель при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в конце прошлой недели в Вене.



Как сообщает "ИНФОТАГ" со ссылкой на сайт российского МИДа, в выступлении по поводу доклада главы Миссии ОБСЕ в РМ Майкла Скэнлана он сказал, что "мотивировать стороны к активной работе по разрешению актуальных для населения по обоим берегам Днестра проблем мог бы четкий график проведения таких встреч с участием посредников и наблюдателей".



Лукашевич выразил несогласие с мнением, что каждый раунд переговоров в формате "5+2" должен завершаться ощутимым результатом.



"Если бы это было возможно, то переговоры не длились бы более 20 лет, да и нужды в нашем общем посредничестве не возникало бы. Рассматриваем формат "5+2" как авторитетную переговорную площадку, где стороны могут довести до всех свою точку зрения на существующие проблемы и прибегнуть к коллективному разуму посредников и наблюдателей для поиска возможных решений", - подчеркнул он.



Дипломат выразил сожаление в связи с отсутствием качественных изменений в переговорном процессе, и тем, что большинство зафиксированных в протоколе прошлогодней берлинской встречи формата "5+2" соглашений пока остаются лишь на бумаге.



Он убежден, что "повысить дисциплину с реализацией согласованных решений позволил бы механизм имплементации достигаемых в рамках "5+2" договоренностей" и предложил "вернуться к проработке соответствующего соглашения, проект которого был представлен российской делегацией в ходе берлинской встречи".



"Последовательная и безусловная реализация всех согласованных компромиссов позволила бы повысить доверие между сторонами и стимулировать результативность будущих переговоров, в т.ч. планируемого венского раунда с предлагаемым новым пакетом мер доверия", - сказал Лукашевич, выразив готовность РФ "содействовать сторонам в выработке взаимоприемлемых договоренностей".



Он назвал "заслуживающей внимание обеспокоенность Тирасполя в связи с планами Молдовы и Украины об установлении совместного таможенно-пограничного контроля в пункте пропуска "Кучурган".



"Ущерб от этого, по оценкам приднестровцев, может составить более 6% годового ВВП региона. Тот ли это результат, к которому мы должны стремиться? Вызывает удивление и то, что это происходит без консультаций с Тирасполем. Наверное, следовало бы вернуться к общепринятой международной практике и учитывать мнения всех заинтересованных сторон. Это стало бы ярким примером создания реального доверия между берегами Днестра", - считает дипломат.



