

Исполнительный комитет и Народное собрание Гагаузии (НСГ) проведут совместное заседание, на котором утвердят официальную позицию автономии о концессии с Frontera Resources, получившей право разведки залежей нефти и газа. Как передает агентство "ИНФОТАГ", об этом сообщила в среду башкан Ирина Влах.



Комментируя итоги четырехчасовых открытых слушаний в Комрате, она заявила, что "власти РМ нагло и бессовестно решили все за автономию".



"Точно также примете решение впоследствии на добычу нефти. Мы продолжаем наблюдать, это я говорю как юрист, что закон об особом правовом статусе Гагаузии не соблюдается", - отметила Влах.



Чиновник отметила, что исполком оставляет за собой право подать в суд, чтобы отменить контракт о концессии с американской компанией.



"Мы проведем совместное заседание Исполкома и НСГ, в рамках которого примем решение, будет ли этот документ действовать на территории Гагаузии. Мы можем говорить и о референдуме, чтобы всенародно высказать позицию по концессии нашей территории. Всеми этими инструментами мы будем пользоваться", - сказала Влах.



Первый ее заместитель Вадим Чебан привел в пример мировую практику в сфере разведки и добычи нефти, сказав, что контракт с американской компанией был принят с нарушениями.



"Я буду говорить как экономист и гражданин Молдовы. Если эта компания выиграла конкурс, то есть ли у нее финансы, персонал и технические возможности проводить геологоразведку?! На эти вопросы нет ответа. Второе. Я считаю, что такого рода концессии должны утверждаться в парламенте. Третье. Практика вынесения проектов правительством за пять минут до заседания должна быть прекращена. Все вопросы нужно заранее согласовывать", - отметил он.



Председатель НСГ Владимир Кысса поблагодарил министра окружающей среды Валериу Мунтяну за визит в Гагаузию.



"21 марта мы подали в адрес министра документ, поскольку начались волнения в Гагаузии. В документе мы задали несколько вопросов, в том числе, о каких видах газа идет речь и является ли объектом концессии территория Гагаузии. Сегодня министр очень подробно дал ответы", - отметил Кысса.



Депутат парламента от ДПМ Корнелиу Дудник сказал, что договор предусматривает всего лишь то, что "американцы будут пять лет ходить на нашей территории и пробурят несколько скважин". А его коллега по партии, депутат Николай Дудогло заявил о том, что депутаты парламента никакого отношения к концессии не имеют, поскольку "контракт готовило правительство".



