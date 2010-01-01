



Молдова рассчитывает проблему утилизации отходов с помощью зарубежных партнеров в рамках реализации Стратегии утилизации отходов до 2027 г.



Как передает "ИНФОТАГ", замминистра окружающей среды Игорь Талмазан сообщил в среду на публичных слушаниях этого вопроса, что стратегия предполагает создание семи полигонов регионального значения и станций временного хранения (от четырех до семи в каждом районе).



"Благодаря гранту Европейского инвестиционного банка (EIB) в 1,2 млн. евро будет произведена технико-экономическая оценка создания подобных полигонов. Она уже проведена в регионе, включающем районы Кагул, Кантемир, Тараклия, Чадыр-Лунга и Вулканешты. Мы провели переговоры с EIB, который выделит грант в 6 млн. евро на строительство мусорного полигона. А благодаря сотрудничеству с министерством регионального развития и строительства, мы получим 35 млн. леев из госбюджета на проведение работ",- сказал он.



Председатель парламентской комиссии по публичной администрации, региональному развитию, окружающей среде и изменению климата Виолета Иванов напомнила, что "в Молдове с каждым годом растет количество отходов: один городской житель производит 600 кг отходов в год, а одно домашнее хозяйство на селе - до 9 т".



"Сейчас в Молдове функционируют 1160 полигонов и свалок, общей площадью 1236 га и ситуация на многих из них достигла критической отметки. Например, на полигоне "Пурчел", куда свозились отходы из Кишинева и его пригородов, из-за разложения органических отходов и выделяемого метана реальна угроза взрыва. Уровень веществ содержащих аммиак на свалках во многих селах превышает санитарную норму в 500 раз. Все это приводит к тяжелым последствиям, в первую очередь для здоровья населения - уровень заболеваемости раком по республике за последние пять лет вырос на 40%", - сказала она.



Министр окружающей среды Валериу Мунтяну назвал главной проблемой для экологии - "необразованность и бескультурье граждан, которые в большинстве своем не заинтересованы в сохранении окружающей среды".



"Другой немаловажной проблемой является закон об отходах, который дискутировался в парламенте три года, был принят в конце 2016 г., а вступит в силу только в декабре 2017 г. Такие задержки связывают руки министерству и не дают реализовать Стратегию", - считает он.



Министр уверен, что "благодаря грамотному взаимодействию ответственных ведомств проблема утилизации отходов будет в Молдове поэтапно решена". В том числе благодаря поддержке иностранных партнеров - Немецкого агентства по международному сотрудничеству (GIZ) и EIB. А для повышения уровня межведомственного взаимодействия, будет создана Ассоциация регионального сотрудничества в сфере утилизации отходов.



