Американская корпорация Frontera Resources (в лице дочерней компании Frontera Resources International) и правительство Молдовы (в лице Министерства окружающей среды) подписали контракт о концессии работ по разведке, добыче и освоению углеводородных ресурсов (нефти и газа) на юге страны сроком на 50 лет.

Это событие вызвало бурную реакцию в нашем обществе, поскольку в этой сделке не было прозрачности. И само проведение тендера по отбору концессионера вызывает вопросы.

Воскресшая из мёртвых компания

Наши коллеги из «Экономического обозрения «Логос-пресс», изучили состав участников конкурса и нашли среди них «мёртвые» души. Как этого «не заметили» организаторы конкурса – отдельный вопрос. Как пишет «ЛП» в статье «Концессия по-молдавски: тендер без вариантов» в номере за 30 декабря 2016 г., тендер проводило Агентство по геологии и минеральным ресурсам при министерстве окружающей среды. Результаты были объявлены 27 сентября 2016 года. К участникам тендера предъявлялся ряд специфических требований. Среди них - наличие не менее 15 лет опыта по разведке и разработке месторождений углеводородов, осуществление инвестиций в размере не менее млн в нефтегазовой сфере в любой стране мира, владение технологией, оборудованием и передовыми специализированными методами, человеческими ресурсами, достаточными для развития и внедрения проектов по разведке и добыче углеводородов.

В официальных сообщениях по итогам тендера сообщалось, что в нём был второй участник, - британская компания Overseas Minerals Corporation (UK) Limited. «По мнению конкурсной комиссии, она не соответствовала всем необходимым критериям». И вот тут начинаются чудеса. Если верить регистру британских оффшорных компаний, к моменту участия в тендере в Молдове Overseas Minerals Corporation уже больше года, как была распущена («dissolved»).

В регистре значится, что Overseas Minerals Corporation была зарегистрирована под № 08734412 16 октября 2013 года по адресу 1 Finsbury Circus, London, United Kingdom, EC2M 7SH психологом Salome Vahkania с акционерным капиталом, состоящим из 1 акции стоимостью 1 фунт стерлингов.

Со 2 июня 2015 года компания находится в статусе «Dissolved», что требует дополнительных пояснений. «Хорошей» оффшорной компании присваивается статус «good standing». При неоплате ежегодной фиксированной пошлины она получает статус в реестре «not in good standing». Если компания хочет закрыться, она подает заявку в Регистр компаний. Или просто продолжает не платить пошлину. В этих случаях она переходит в статус «strike-off», в котором находится от трех месяцев до полугода, а уже потом становится «dissolved». И в таком состоянии, по уверениям организаторов тендера в Молдове, Overseas Minerals Corporation принимала в нём активное участие.

Победитель тендера - с убытками

Победитель тендера - Frontera Resources Corporation, сообщает о себе, что она присутствует в AIM-листинге Лондонской фондовой биржи под кодом FRC. Как поясняет сама биржа, на Рынок альтернативных инвестиций (Alternative Investment Market) допускаются небольшие растущие компании. Включение их в листинг AIM помогает получить капитал, необходимый для расширения. Английские финансисты объясняют высокий интерес к рынку AIM тем, что он подобен венчурным инвестициям. Из 10 проектов может «выстрелить» один, но прибыль от него с лихвой перекроет затраты на все десять.

Из биржевой истории FRC можно узнать, что она зарегистрирована по адресу 3040 Post Oak Boulevard, Suite 1100, Houston, 77056 6540, United States и была включена в листинг 2 августа 2011 года.

Доходы компании за это время составляли £4.65 млн на конец 2011 года; 4.75 млн - в 2012 г.; 3.89 млн - в 2013 г.; 3.91 млн - в 2014 г.; 2.43 млн фунтов - в 2015 г. В балансе компании за первые шесть месяцев 2016 года указано, что доходы от продажи нефти и газа составили ,028,953. За аналогичный период прошлого года они были выше: ,150,321.

В целом же компания пока генерирует убытки. В 2011 году они составили £74.83 млн; в 2012 – 5.6 млн; в 2013 – 7.19 млн; в 2014 – 7.49 млн; в 2015 – 13.43 млн фунтов стерлингов. Соответственно, дивиденды за весь период ни разу не начислялись. Капитализация FRC на конец 2016 года составляет £7.5 млн.

Где отметилась Frontera Resources Corporation?

FRC была основана в 1996 году. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.

В 2000 году ЕБРР подписал конвертируемый кредит в размере млн с перспективой базового заимствования млн для поддержки коммерческой разработки нефти в месторождениях Кюрсанги и Карабаджи (K & K) в Азербайджане, и в блоке 12 в восточной части Грузии. На эти средства Frontera Resources Corporation Азербайджан восстанавливала и развивала месторождения K & K вместе с Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и филиалом Delta / Hess. В Грузии Frontera Resources Corporation Грузия совместно с Грузинской национальной нефтяной компанией «Сакнафтоби» вела разведку запасов нефти.

Впервые FRC попала в мировые новости 15 лет назад, когда представители Frontera отвезли президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе на месторождение Тарибани (район Дедоплицкаро, Кахети) и дали «выпить» нефть, там обнаруженную. Эта фотография обошла весь мир.

В 2014 году FRC объявила о том, что в Грузии построена инфраструктура по добыче, переработке и транспортировке природного газа, добыча которого уже началась. Шокировали данные о «разведанных» запасах, которые, как явствовало из пресс-релиза, составляли 12,9 трлн куб. футов (365 млрд куб. м).

В июле 2015 года Государственная компания «Нафтогаз Украины» подписала с представителями Frontera Resources Corporation меморандум о взаимопонимании. Премьер-министр Арсений Яценюк в Верховной раде сообщил, что FRC намерена начать в Украине строительство терминала по приему грузинского сжиженного газа. Планируемые объемы поставок в 300 млрд куб м покроют все потребности Украины в течение 15 лет, исходя из текущего объема импорта, без учета его планируемого сокращения.

В Молдове FRC пока присутствует чисто номинально. По условиям тендера, который проводился министерством окружающей среды, срок действия концессии – 5 лет, с последующей эксплуатацией сроком на 40 лет и возможностью продления этого срока по заявке концессионера еще на 5 лет. Но в целом период концессии не может превышать 50 лет. По условиям договора, концессионер будет платить государству минимум 1% от своих доходов от продажи углеводородов. Компания должна начать работы не позднее, чем через два года после подписания контракта.

Redeco и Valiexchimp

Поиски нефти и газа ведутся на территории Молдовы с 50-х годов прошлого века. Еще при советской власти была проделана огромная работа, составлена подробная карта таких месторождений. Затем свой вклад внесла американская компания Redeco, которая занималась этим вопросом на условиях концессии с 1995 по 2005 гг. Кроме всего прочего, она провела космические съемки для выявления запасов нефти и газа. Считается, что космическая разведка – самая совершенная технология определения месторождений. Если они есть.

В итоге в настоящее время нефть на месторождении Вэлень добывает компания Valiexchimp, которая перерабатывает ее на своем заводе в Комрате. Ежегодно добывается около 10-15 тыс. тонн нефти (3-4 % от общего объема потребления в Молдове). Молдавская нефть по качеству относится к «тяжелой», в ней почти нет серы, что важно с точки зрения экологии. Эта же компания добывает природный газ (10-15 тыс. куб. м в год) в Кантемировском районе, которым снабжаются пять близлежащих сел.

Территориально интересы Valiexchimp и потенциального концессионера не пересекаются. А польза Молдове от подобной концессии может быть достаточно серьезна. Даже если разведанные запасы будут невелики, их можно законсервировать в качестве стратегических, на случай разнообразных форс-мажоров международного масштаба. Не стоит исключать наличие более значительных запасов нефти и газа на территории Молдовы при разведке на значительных глубинах. Современные технологии облегчают разведку и добычу на таких месторождениях.

В настоящее время в Добружском разломе, пролегающем по территории Румынии, Украины и Молдовы, первые две страны уже активно добывают нефть на глубине 2,5 км. Молдова пока в стороне, но FRC собирается вести разведку именно этого месторождения. У государства нет денег для самостоятельной разведки, поэтому решение о концессии выглядит закономерным. Но столь же закономерны и вопросы, начиная от состава участников прошедшего тендера до процентной доли государства в потенциальных доходах (1%). Мы направили компании Frontera Resources Corporation ряд уточняющих вопросов, однако пока ответа не получили, - говорится в статье «Логос-пресс».

А Молдове вообще нужна разведка и добыча нефти?

Как сообщает sputnik.md, экологи считают, что даже ничтожная в масштабах страны добыча нефти уже катастрофически повлияла на экосистему реликтового озера Белеу, которому 6 тысяч лет. А ведь это - уникальная природная зона. Сюда прилетают птицы из Африки, чтобы выводить своих птенцов, - цапли, пеликаны, лысухи — всего 192 вида птиц. При этом «Prutul de jos» - по-прежнему самый бедный из четырех заповедников Молдовы, и от добычи «черного золота» не получает ничего.

Когда в Румынии американские компании начали разработку сланцевого газа в местах наибольшей сейсмологической опасности близ Вранчи (не так уж далеко от границ Молдовы, где нас тоже трясет!), местное население вышло на улицы против такого варварства и положило конец «разрыву пластов». В нашей стране, на юге, вблизи границ с Румынией тоже качают нефть и добывают газ. Достаточно близко к традиционным местам эпицентров землетрясений. Прежде чем подписывать такой контракт, правительство всё-таки должно было узнать мнение экологов, общественности и властей Гагаузской автономии.

Источник: NOI.md