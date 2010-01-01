





Ряд туристических ассоциаций Молдовы подписали во вторник Соглашение о партнерстве, предусматривающее создание общей платформы для развития въездного туризма в республику.



Как сообщает "ИНФОТАГ", документ подписали представители Национальной ассоциации въездного туризма (ANTRIM), Национальной ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Молдовы (ANTREC), Ассоциации развития туризма в Молдове (ADTM), Федерации по продвижению туризма в РМ (FPTM) и Центр по продвижению винного туризма РМ с целью совместного решения проблем въездного и внутреннего туризма, повышения дееспособности частного сектора и вовлечения его в разработку и внедрение политик и стратегий развития отрасли.



По словам президента ADTM Виорела Мирон, "партнерство является жизненно необходимым, чтобы вместе определить самые лучшие решения для туриндустрии".



Глава FPTM Александр Филипский отметил, что хотя развитие туризма считается важным для экономики, он "остается в хронической стагнации".



"До сих пор акцент ставился на выездном туризме, но эту тенденцию необходимо менять. Создание партнерства - первый шаг в данном направлении. Рост въездного и внутреннего туризма следует рассматривать как национальный приоритет. Мы верим, что количество туристов в ближайшие 5-7 лет может вырасти в 10 раз, в случае проведения необходимых реформ. Это будет нашей основной целью", - сказал он.



Президент ANTREC Светлана Лазэр отметила, что "отсутствие преференций и благоприятной среды для развития сельского туризма привело к упущению возможностей открытия сотен туристических агропансионатов, к демотивации небольших местных производителей и поставщиков услуг для туристов".



"Благодаря созданному партнерству, мы будем продвигать интересы этих малых предприятий в сельской местности", - сказала она.



Соглашение о партнерстве рассчитано на неопределенный срок и вступило в силу с момента подписания.