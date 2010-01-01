Часто приходится слышать, что тарифы на коммунальные услуги в Молдове одни из самых высоких, по сравнению с другими странами. Мы решили выяснить, как обстоят дела за границей, сколько денег платят жители Украины, России, Польши, Белоруссии, Германии?

Владислав Бордеяну

В настоящее время среднестатистический житель Молдовы, проживающий в двухкомнатной квартире площадью 50 кв. м, платит ежемесячно за электроэнергию около 400-500 леев ($22), за газ 100-150 леев ($6), за холодную воду порядка - 100 леев ($5), за отопление - 1300 леев ($65). В одних столицах мира коммунальные услуги стоят дороже, а где-то намного дешевле. Но важно учитывать не только размер счетов за услуги, но и какую часть доходов отдают жители разных стран на общедомовые нужды. Кроме того, существенно отличаются не только цены, но и сама система ЖКХ.

Отопление

В отопительный сезон в молдавских счетах за ЖКХ отопление занимает 70%. В наших многоэтажных домах нет индивидуальных квартирных счетчиков и батареи у нас без термостата, поэтому жильцы не могут регулировать мощность отопления, следовательно, и «платежки» солидные. В Кишинёве для 190 тыс. квартир, подключенных к централизованному отоплению, одна гигакалория стоит 1 068 леев. Так, декабрьские услуги ЖКХ для многих молдаван оказались неожиданно «неподъемными». По данным предприятия Infocom, 35% владельцев квартир Кишинева заплатили за отопление от 1 тыс. до 1,5 тыс. леев. Более 20% пришли квитанции за тепло в размере от 500 до 1 тыс. леев, и почти 19% заплатили до 2 тыс. леев. Еще 8% пришли счета на более чем 2 тыс. леев. Стоит отметить, что средний размер пенсии в Молдове на 1 января 2017 г. составил 1 275 леев ($63,6).

Не обрадовали квитанции за январь и жителей Бельц. По данным АО CET-Nord, стоимость отопления в январе была выше на сумму от 5 до 30 леев за 1 кв. м обогреваемой площади. Например, если средняя стоимость отопления 1 кв. м за ноябрь 2016 г. составляла 25,52 лея, то в январе 2017 г. в некоторых квартирах она была на 60 леев больше.

На Украине на отопление двухкомнатной квартиры площадью около 50 кв. м в среднем тратят 1 367 леев (разумеется, в пересчёте с гривен). В Польше за тепло платят около 1,5 тыс. леев, в Москве в разы меньше - от 352 до 737 леев (1006 - 2101 рублей), а в Минске - только 181 лей. Стоит отметить, что средняя зарплата в Москве - 22 тыс. леев, в Киеве – 6,5 тыс. леев (9 тыс. гривен), в мун. Кишинев - 5 715 леев. Правда, не нужно забывать, что в России используется для внутреннего потребления свой газ, что, конечно, значительно дешевле.

Как отметил независимый эксперт в энергетике Сергей Тофилат, в Молдове потребляется в два-три раза больше тепла на один квадратный метр, по сравнению с зарубежными странами, по той простой причине, что у нас старая советская вертикальная подача тепла, и нет должной термоизоляции домов. А в большинстве стран Европы отсутствует система централизованного отопления. В частных домах потребители по собственному усмотрению выбирают нагреватели, а в многоквартирных домах установлено общедомовое отопление.

Однако, например, в Дании тарифы изменяются, в зависимости от объема потребления услуги по отоплению (там существует централизованная система, в отличие от других европейских стран). Если зима была теплой, и, естественно, потребовалось меньше гигакалорий на обогрев жилищ, то тарифы повышаются, чтобы поставщик получил необходимый уровень доходов.

Горячая и холодная вода

Еще предыдущее руководство Apа-Canal требовало увеличить тариф на воду, который не меняли с 2009 г. Таким образом, за воду жители Кишинева платят по 9,19 лея за кубометр, а за услуги канализации – по 1,13 лея. Для экономических агентов тариф в три раза выше - 22,96 лея. Столичным жителям вообще повезло в том, что у них практически все коммунальные услуги стоят дешевле, чем в других регионах страны. В то же время потребители Чадыр-Лунги платят за потребление воды 32,4 лея, а в Глодянах - 26,88 лея. Тариф на воду для не бытовых потребителей составляет 70 леев и 107 леев, соответственно.

В украинской столице за один кубометр холодной воды потребитель платит чуть более 10 леев (13,77 гривны). Горячая вода обходится ему уже в 65 леев за кубометр (83,1 гривны), то есть за ежемесячный расход в пять кубов придется заплатить 335 леев. В российской столице кубометр холодной воды стоит в два раза дороже, чем в Киеве, - 57,46 рубля (20 леев), а «куб» горячей обходится в 163,24 рубля (57,25 леев).

В Германии за холодную воду жители платят до 3 евро за кубометр (64 лея). Она у них считается дорогой, поэтому жильцы экономят, как могут. Собственники дома выбирают, как ее нагревать - котлом или водонагревателем. В Польше за кубометр холодной воды отдают 11 злотых, или более 50 леев, а кубометр горячей стоит 30 злотых, или 145 леев. В Белоруссии цена на воду даже не целый рубль, лишь 68 копеек, т.е. чуть больше семи леев.

Электроэнергия: страсти по росту

Поставщик электроэнергии Gas Natural Fenosa «пощекотал» нервы потребителям. Тариф в 2016 году то поднимали, то незначительно снижали. Последние изменения для конечных потребителей были в сторону снижения на 8-11%, в зависимости от региона. Таким образом, потребители, обслуживаемые RED Nord, платят за свет 2,04 лея/кВт-час. Клиенты Gas Natural Fenosa Furnizare Energie отдают 1,92 лея/кВт-час, в то время как у RED Nord –Vest цена электроэнергии за 1 кВт-час низкого напряжения стоит 2,14 лея.

В Белоруссии при расчете электроэнергии учитывают такие факторы, как число проживающих, состав семьи, наличие или отсутствие электроплиты, продолжительность нагрузки, оказываемой на сеть. Для граждан, проживающих в домах, оборудованных электрическими плитами, тариф на электроэнергию составляет от 0,71 лея. У тех, у кого отсутствует электроплита, свет стоит чуть больше – от 0,83 леев. Отметим, что жильцы квартиры, где установлены специальные счетчики, платят за свет по дифференцированным тарифам, в зависимости от времени суток. Потребление электроэнергии с 17.00 до 22.00 стоит дороже. Также цена отличается и от объема потребляемой энергии. Тарифы на электроэнергию пересматриваются каждое полугодие. Так, по отношению к 2016 году, тариф на свет в 2017 году поднялся на 20%.

На Украине с 1 марта власти в очередной раз поднимут для населения цены на электроэнергию с 1,29 гривны до 1,68 гривны (1,23 лея) за кВт-час в пределах нормы от 100 до 600 кВт-час. То есть льготный тариф увеличат на 26%, а тариф «для богачей» - от 600 кВт-час и более повысится только на 3% - с 1,638 гривны до 1,68 гривны за кВт-час. Это последнее повышение прописано в Меморандуме МВФ в 2015 году. Соответственно, вырастут тарифы и за жилищно-коммунальные услуги.

В Польше электричество стоит дорого. Среднестатистическая цена за 1 кВт-час электроэнергии составляет 0,55 злотых (0,12 евро, или 2,5 лея). В Москве тариф составляет 1,89 лея, но он также дифференцированный по зонам суток. В Крыму тариф на электрическую энергию для населения с 1 января 2017 года составил 2,04 рубля, или 0,69 лея. Ночная цена отличается от дневной.

Почти в полтора раза больше, чем в среднем по Европе, платят жители Германии за электроэнергию. В одной из богатейших стран Евросоюза электричество обходится населению в 6,3 лея за кВт-час (0,2969 евро). Для жителей Дании электричество еще дороже: в среднем потребитель платит 0,3088 евро.

Как отмечает руководитель сайта TopTarif, специализирующегося на сравнении потребительских расходов в энергетике Арнд Шредер, «высокие цены на электроэнергию обусловлены тем, что в них включены налоги и прочие непроизводственные затраты, которые обязаны нести поставщики энергии для расчета с государством».

Платим по-европейски, зарабатываем по-нашему

Власти Молдовы в своем стремлении стать европейской страной почему-то выбрали путь, по которому счета за оплату коммунальных услуг выворачивают карманы граждан. И как бы сильно мы не стремились в Европу, наши зарплаты ни на шаг не приближаются к европейским значениям.

Уровень расходов в разных странах неодинаковый. Тариф может отличаться, в зависимости от того, в каком городе, регионе проживаете и у какого поставщика получаете услуги. Но легко определить, какую часть своих доходов потребители тратят на услуги. Москвичи расходуют на коммунальные услуги в среднем 12-13% от своего дохода, европейцы – 8-10%. В ТОП самых дорогих стран входят Германия и Великобритания. Самые дешевые коммунальные услуги в Европе - в Греции, Испании и Скандинавских странах.

К примеру, в Германии, где тарифы за воду, электроэнергию и тепло считаются самыми дорогими, среднестатистическая семья тратит в месяц на все услуги около 300 евро, учитывая, что средний доход составляет 3,5 тыс. евро. В России, где коммунальные услуги - тоже не из дешевых удовольствий, а зарплаты выше, владельцу двухкомнатной квартиры площадью 50 кв. м общедомовые нужды обходятся в 1400 леев, или около $66. Самая значительная часть расходов – это электроэнергия - примерно $17. В Белоруссии, в зависимости от времени года, счет за такую же квартиру составит приблизительно 290-445 леев.

В Молдове жильцы двухкомнатной квартиры платят в месяц в среднем 2 тыс. леев, а в зимний период и до 3 тыс. Как утверждают эксперты, на оплату коммунальных услуг молдавские семьи тратят от трети до половины своих доходов. А как же качество предоставляемых услуг? Тут очевидно, что оно не сравнимо с европейским.

В любом случае, тарифы на «коммуналку» в левом эквиваленте в странах ЕС намного выше, чем в Молдове и на Украине. Но если сравнить плату за ЖКХ с доходами граждан, то ситуация вырисовывается совсем другая.

Источник: NOI.md