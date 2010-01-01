В Молдове несколько изменилась процедура прохождения техосмотра. В частности, при уплате дорожного налога необходимо указать данные об автомобиле — его номер и марку. Без такой информации в платежке техосмотр пройти нельзя.

Подобное нововведение вступило в силу с 1 января 2017 года, однако не все водители знают об этом. Кроме того, и не все банки в курсе этих новшеств.

«Столкнулся со следующей проблемой. Оплатил в одном из банков Кишинева дорожный налог. Пошел проходить техосмотр, однако его отказались проводить, так как в квитанции за дорожный налог не указаны данные о транспортном средстве»

— написал один из пользователей соцсети Facebook.

По его словам, на станции техосмотра ему сообщили, что вышло новое постановление и в квитанции должны быть указаны данные о транспортном средстве.

«В банке сказали, что впервые о таком слышат, развели руками, что ничем помочь не могут. Кто сталкивался с такой проблемой?»

— вопрошает кишиневец.

А сталкиваются с этим, действительно, многие водители. Как рассказал Sputnik начальник одной из столичных станций техосмотра, не все знают о вступивших в силу нововведениях.

«Очень много водителей приезжают на техосмотр, даже не подозревая о том, что с документами у них не все в порядке. В кассах на станциях о нововведениях знают, и никаких проблем не возникает»

— сказал собеседник.

По его словам, с такими трудностями сталкиваются те водители, которые оплачивают все необходимые для техосмотра квитанции в кассах банков за пределами специализированных станций.

«Если человек оплачивает дорожный налог не в кассах при станции техосмотра, а в удобном для него банке, то он должен напомнить о необходимости внесения данных о транспортном средстве. Речь идет не только о марке машины, но и специальном коде машины. Ранее эта информация не указывалась»

— добавил собеседник.