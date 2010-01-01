Председатель парламента Андриан Канду представил законодательную инициативу, которая предусматривает внедрение талонов на питание за счет работодателя.

По его словам, талоны будут выдавать в качестве прибавки к зарплате и не будут облагаться налогом. Приводя в пример другие страны, где широко применяется такая практика на предприятиях, спикер выразил надежду, что эта система позволит снизить долю теневой экономики и будет стимулировать предпринимателей отказываться от зарплаты в конверте. Вот только эксперты не верят в успех решения проблем теневых зарплат таким образом, а бизнес считает, что необходимо думать над повышением производительности труда в комплексе.

Владислав Бордеяну

Питание по талонам: одни плюсы

Представляя свой законопроект, Канду в первую очередь обратил внимание на то, что страна нуждается в квалифицированных кадрах, обозначив главные приоритеты, которые позволят поддержать специалистов на молдавском рынке труда. В первую очередь работодатель сможет пользоваться особым налоговым режимом. Кроме того, талоны, используемые только на приобретение продуктов питания, не облагаются налогом на прибыль и освобождены от уплаты взносов в соцфонд как работодателем, так и работником.

Сам инициатор уверяет, что работодатель, даже при большом желании, не сможет уменьшить заработную плату за счет права приобретать еду по талонам. При этом Канду считает, что работодатель будет работать в благоприятных налоговых условиях, т.е. талоны станут инструментом снижения налоговых отчислений и дополнительного мотивирования сотрудников. Кроме того, талоны на питание увеличат покупательную способность сотрудников, а также станут для них средством улучшения благосостояния, качества жизни и здоровья.

Получается, что с появлением талонов у сотрудников компании будет улучшен рацион питания, а точнее, он станет разнообразнее за 45 леев в день. Это звучит несколько странно и не очень этично, если представить себе, что значит «улучшить благосостояние и здоровье людей». Также председатель парламента уверен, что его инициатива позволит увеличить доходы в госбюджет. То есть люди будут больше покупать через кассу, и это приведет к росту потребления.

Закон не является обязательным и будет действовать только для тех, кто захочет его применить. А те, кто хотел, давно обеспечил сотрудникам питание по талонам. Выбор остается за руководством компании, которое, попробовав на практике, может отказаться от неё в любое время.

Где вкуснее пироги?

Для кого-то главными критериями при выборе будущего места работы из равнозначных вариантов являются заработная плата, карьерный и профессиональный рост. А для других вопрос об организации питания для сотрудников имеет решающее значение, особенно на производстве, чтобы не тратить время на поиски пропитания в ближайшем кофе или столовой, не бегать в магазин за перекусом. Поэтому при выборе работы многие задумываются над тем, чтобы перерыв на обед приносил не головную боль, а обеспечивал полноценное питание. Но и компании, которые пойдут на этот шаг, должны понимать, что им придется потратиться на инфраструктуру, т.е. на аутсорсинг или же на собственную столовую. Это - одна сторона медали.

Председатель партии «Наш дом – Молдова» Григорий Петренко предположил, что за дополнительной поддержкой работника, которую будет оплачивать сам работодатель, скрывается очередная коррупционная схема.

- Появятся операторы-посредники, которые будут заключать контракты с предприятиями и экономическими агентами общепита и будут получать с этого определенный процент. Если работник не потратит положенные в день 45 леев, то ему не будут давать сдачу, а остаток снова заберет посредник-оператор. Но и пообедать он не сможет ни на лей больше, - сказал лидер партии.

Также экс-депутат отметил, что могут появиться сложности и с получением лицензии на этот вид деятельности, т.к. есть вероятность, что по всей стране будут действовать только два-три оператора. По мнению Петренко, это - антисоциальный проект и очередная схема по паразитированию, денежный оборот которой оценивается в 1 млрд. леев.

Талоны вместо зарплаты?

Усомнился в благих намерениях демократов и член «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко, отметив, что Андриан Канду предложил ввести в Молдове квазиденьги - талоны на питание, которые работодатели могли бы выдавать работникам в счет зарплаты. «Если удалось провернуть схему с кражей миллиарда, то смешно говорить, что нельзя будет провернуть схему с какими-то продуктовыми талонами. А уж эти придумают схему по отмыванию, обналу и уклонению от уплаты налогов», - прокомментировал он в соцсети.

Политолог и экономист Виктор Чобану обратил внимание на то, что аналогичное положение было и в Налоговом кодексе, которое по непонятным причинам приостановили, а затем представили, как отдельный проект. По его мнению, на горизонте маячат выборы в парламент, намеченные на осень 2018 г., поэтому этот шаг можно расценить как очередной предвыборный ход. Чобану назвал введение талонов на питание дешевым популизмом. Поскольку в экономике дела обстоят плохо, поэтому вместо повышения зарплат людей обманывают с помощью талонов.

Бизнесу не понять

Президент Клуба деловых людей «Timpul» Игорь Крапивка отметил, что у бизнеса есть более животрепещущие задачи, чем талоны на питание.

- Мне кажется, что Канду должны заботить вопросы совершено иного порядка, - полагает собеседник. - У нас творится безобразие с обременением фонда оплаты труда для легального бизнеса, что составляет более 60%. Кто будет платить не просто чрезмерные, а непомерные социальные налоги? Инициатива с талонами на питание разумная, но не это в первую очередь надо решать. В огромном списке вопросов он стоит в конце первой десятки. Если же примут такой законопроект, хуже от этого не будет. Но нужно решать вопросы комплексно, в том числе и с системой найма в Молдове, и вообще с рынком труда. В Молдове давно устарел Трудовой кодекс.

В стране существует тривиальный подход к защите прав работника. Профсоюзы на самом деле цепляются за старые химеры, вместо того чтобы видеть, как мы обездоливаем работодателей, ставим их в неравное положение в Трудовом кодексе. В итоге прежде всего страдает работник, а уже потом работодатель, который не хочет легализовать отношения с работником. Нам необходимо думать над повышением производительности труда и в его рамках – это талоны на питание. Может быть, Канду решил начать с конца, - предположил Крапивка.

Не бонус, а лояльность

По словам доктора экономики, эксперта IDIS Viitorul Татьяны Ларюшиной, в мировой практике используют различные инструменты, которые вызывают лояльность у работника при конкуренции за рабочую силу. Если на двух предприятиях одинаковая зарплата, то работник смотрит на соцпакет.

- Для работников риски заключаются в том, что предприниматель может недобросовестно использовать талоны на приобретение продуктов. К примеру, может списывать какую-то часть зарплаты, которая должна быть выплачена деньгами, т.е. может перепутать назначение этих талонов. Поэтому нужно четко понимать, что это не часть зарплаты, а инструмент выстраивания отношений между работником и работодателем в счет корпоративной культуры. И это будет работать только тогда, когда у нас будет внедряться корпоративная культура. В компаниях, где нет даже намека на неё, такие инструменты не работают, тогда возможна даже дискредитация идеи, - пояснила аналитик.

Эксперт исключила возможность уменьшения оборота наличности в стране, но отметила, что кто-то будет на этом зарабатывать, предоставляя талоны.

- Слишком большие ожидания от эффективности этой меры могут привести к неоправданным разочарованиям, - продолжает доктор экономики. - Есть риск, что это будет интерпретироваться как квазиденьги. И что означает надбавка к зарплате? То, что положено получать деньгами, не должно выливаться в какие-то суррогаты или квазиденьги. Все остальное - это расходы работодателя на то, чтобы удержать рабочую силу, не дать конкуренту переманить, чтобы работник в случае аврала пошел ему на встречу. Ключевое слово - лояльность, а не добавка к зарплате. Кроме того, талоны создают риск для работника. Работодатель вместо того, чтобы полноценно выплачивать заработную плату персоналу, часть её может выдавать пайком.

Талоны на питание для работников - слишком сложная и незначительная процедура для решения такой комплексной и серьезной задачи, как «серая» экономика или зарплата в «конвертах». Неформальная экономика – это ответ бизнеса на нездоровую деловую среду, на её токсичность. В Молдове слишком дорого вести бизнес из-за высоких коррупционных налогов или из-за необходимости его защищать дополнительно, потому что права собственности не обеспечены и т.д. Поэтому талонами на питание такую проблему, как зарплата в «конвертах» или неформальная экономика, не решить.

Канду говорит от лица государства, которое предпочитает иметь дело с 500 крупными и средними налогоплательщиками. На малые предприятия оно вообще не обращает внимания. Тем не менее предприятия малого бизнеса составляют большинство в экономике республики. И это должно быть в приоритете, т.к., благодаря талонам, они не будут процветать.

Нужно комплексное решение по оздоровлению деловой среды, работать над созданием стимула, чтобы заниматься бизнесом в Молдове было выгодно и прибыльно. Талонами на питание лишь отвлекают внимание от чего-то более важного. Эти инструменты, если сработают, то только для крупного бизнеса. А проблемы в Молдове в первую очередь связаны с малым бизнесом, и правительство должны заботить прежде всего его проблемы, - сказала Ларюшина.