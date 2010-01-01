Вечный вопрос водителей - что не так с ценами на АЗС, почему графики цен на «черное» золото ползут вниз, а цены на заправках растут верх, причем у всех сетей они одинаковые? Напрашивается вопрос - не сговор ли это? Эксперты говорят, что стоимость топлива зависит от курса валют и от прозрачности рынка нефтепродуктов. И если в первом случае более или менее понятно, то во втором сложно проанализировать. И перспективы изменения ситуации в лучшую сторону остаются туманными.

Марина Продиус

Автомобилисты протестуют

Кишиневские автомобилисты решили провести необычную акцию протеста против повышения цен на дизтопливо. Своё сообщение они распространили в соцсетях, в группе «Город без маршруток! Водители помогают пешеходам». Их цель - привлечь внимание властей к безудержному росту стоимости ГСМ.

«Уважаемые граждане РМ! В связи с постоянным повышением цен на топливо, продолжать жизнь так же беспечно уже невозможно! Есть предложение всем водителям предпринять очень простой, но эффективный способ борьбы с завышенными ценами». Автолюбители согласились еженедельно по очереди бойкотировать автозаправочные сети.

«Условия такие! Неделю бойкотируем одну из выбранных сетей. Сеть выбираем простым большинством. И так все сети по кругу. Партнеры группы готовят дополнительные стимулы».

«Поверьте, если сеть АЗС за месяц потеряет тысячи клиентов, это бесследно не останется, она вынуждена будет снизить цены либо что-то предпринимать. Таким методом, может, добьемся разумных и посильных цен на станциях АЗС!!!», - писали другие.

Несмотря на скепсис большинства граждан, что «подобного рода забастовка» ничего не изменит, отдельные водители согласились поддержать акцию с надеждой на то, что импортеры нефтепродуктов понесут убытки и снизят цены на дизтопливо.

Что происходит с ценами?

Напомним, что в Молдове каждые две недели Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) обновляет и устанавливает максимальные розничные цены на топливо. Таким образом, с 11 по 24 января 2017 г. цена бензина Premium-95 повысилась до 17,99 лея за литр, а дизельного топлива - 15,61 лея за литр. То есть бензин подорожал в среднем на 63 бана, а дизтопливо – на 44 бана за литр, или примерно на 3,6% и 2,9%, соответственно. Подорожал и сжиженный газ, который продается в среднем по 10,81 лея за литр.

А на следующий период - с 25 января по 7 февраля – бензин еще больше подорожает: максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 18,11 лея за литр.

Отметим, что операторы нефтепродуктов не имеют права продавать в розницу дизтопливо по ценам выше максимальных, установленных НАРЭ. В противном случае к нарушителям могут применить жесткие санкции и даже отобрать лицензию. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы не заметить, что автозаправочные сети на протяжении двух недель согласовано держат цены на одном уровне, а затем одновременно меняют их в сторону увеличения или снижения.

Антиконкурентная практика

Мы видим, что все импортеры устанавливают одинаковые розничные цены, видим сознательное избегание конкуренции, - отмечают эксперты.

Экс-глава Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ) Виктор Парликов уверен:

«Это признак того, что существует антиконкурентная практика, с которой надо бороться и не перекладывать ответственность на НАРЭ. Рынок нефтепродуктов конкурентный, а его пытаются регулировать инструментами, которые присущи монополистическому рынку. И это ни к чему хорошему не приведет.

К примеру, на Украине, если проехать по трассе, то разница в ценах бензина А-95 на различных автозаправочных станциях составляет 2-2,5 гривны за литр. Где вы у нас видели разницу в цене хотя бы на 1-1,5 лея? Нигде. У нас одни и те же цены. И это - показатель того, что цены формируются не в результате конкурентной борьбы, а сговора. Такими вопросами должен заниматься Совет по конкуренции. Если на международных рынках цены растут, то пусть все поднимают в рамках конкурентной борьбы. Но не так, что у всех одна и та же цена. Такого не должно быть, потому что себестоимость у всех разная. Операторы закупают нефтепродукты у различных поставщиков, в том числе и сжиженный газ. То, что у них цены одинаковые, - это показатель того, что есть проблема, с которой нужно бороться».

При этом собеседник предположил, что если бы цены росли вразнобой, в рамках конкурентной борьбы, то это не было бы так болезненно для всех. А когда везде одинаковые цены, то у потребителя нет выбора. Сети должны конкурировать по уровню обслуживания, а не по стоимости топлива. Если ты не прихотливый, плати «дешево и сердито», и наоборот.

«Кроме того, Молдова не закупает сырую нефть, так как нет нефтеперерабатывающих заводов, - продолжает Парликов. - Страна приобретает уже готовые переработанные нефтепродукты, а для них - свой рынок и цены на этом рынке не публичные. Потребитель не может проверить, насколько правильно регулятор рассчитывает цены. Поэтому всегда будет возникать недоверие. Чтобы иметь доступ к ценам на плац, нужно подписаться на бюллетень, который стоит примерно 1,5 млн. леев в год. НАРЭ получает эти данные, чтобы рассчитать цены. Хотели решить проблему прозрачности цен, получить доверие к тому, что цены на рынке адекватные, но инструмент не работает.

У Совета по конкуренции достаточно рычагов, чтобы оштрафовать нарушителя на крупную сумму – до 10% от годового товарооборота. Инструментов бороться с антиконкуретными практиками довольно много. Могут обанкротить любую компанию, доказывая, что она участник антиценного сговора. Но пока мы ничего не слышим. На рынке нефтепродуктов не должно быть государственного регулирования цен. Должна быть здоровая конкуренция между операторами, за которыми должны следить соответствующие органы. Именно за конкуренцией, а не за ценой, чтобы они действительно бились за клиента, в том числе при помощи цены».

«По сжиженному газу – беспредел»

Эксперт в области экономики Михаил Пойсик сообщил, что никого не может упрекнуть в том, какие сегодня установлены цены на бензин и дизельное топливо.

«А по сниженному газу - это беспредел, - считает он. - В Молдове цены на сжиженный газ выросли в 1,5 раза. Существует картельный сговор, и этим должен заниматься Совет по конкуренции, а он молчит. Это говорит о том, что в стране наблюдается коррупционная пирамида, вверху которой сидит «маре начальник», который лоббирует свои интересы и решает все вопросы. До 2016 г., до того, как ввели ограничение на установление предельных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, цены в Молдове были на 5-7% выше, чем в других странах. Звучала критика, что наши цены запредельные. Наконец-то ввели с мая ограничения по цене, и сразу всё стало на свои места. Но некоторые решили протащить через парламент снятие ограничения по сжиженному газу. Никого не устраивала установленная агентством цена - 7,2 лея за литр газа. Поскольку молдавские операторы лимитированы в установлении цен на дизтопливо, они компенсируют, по их мнению, недополученные доходы высокими ценами на сжиженный газ».

Напомним, что в июле 2016 г. депутаты молдавского парламента внесли поправки в Закон о нефтепродуктах, согласно которым НАРЭ утратило право устанавливать максимальные цены на сжиженный газ. Теперь этим занимаются операторы рынка, рассчитывая цену по специальной методологии формирования и применения цен на топливо. Но уже в конце лета премьер-министр Павел Филип потребовал от министерства экономики предоставить законопроект, который бы вернул к механизму предельных цен на этот вид топлива. Документ отправили в законодательный орган страны на утверждение, а воз и ныне там…Допущенную ошибку не спешат исправить. Видимо, никто не заинтересован в том, чтобы установить максимальные розничные цены на сжиженный газ, в зависимости от мировых котировок.

Совет по конкуренции не видит нарушений

В Совете по конкуренции сообщили: «Совет постоянно следит за ситуацией на рынке нефтепродуктов и ценами на сжиженный газ».

Также там считают, что для молдавского рынка характерна высокая степень прозрачности цен. Трейдеры указывают свои цены на панно. Кроме того, наблюдается высокая чувствительность потребителя к ценам, а также отсутствуют дифференциация продукции и дополнительный сервис, которые могут быть представлены на заправках. В результате этого операторы нефтепродуктов и сжиженного газа часто демонстрируют идентичные цены, которые не обязательно указывают на наличие антиконкурентного соглашения по поводу фиксированных цен при продаже.

«Совет по конкуренции продолжит контролировать рынок нефтепродуктов и сжиженного газа и вмешается, если появятся признаки антиконкурентных соглашений между операторами», - заверили в Совете.

Психологический фактор

Эксперты предположили, что, возможно, компании держат одну цену из-за экономической ситуации на рынке и считают, что они могут потерять деньги при снижении цен. Но, прибегая к практике поддержания одинаковых цен, импортеры ограничивают конкуренцию. Поэтому не стоит ожидать, что АЗС будут конкурировать по цене, ведь никто не захочет работать себе в убыток.

В то же время специалисты считают, что у нынешних властей отсутствует понимание причин таких событий, и они создают видимость обеспокоенности ситуацией. Сначала требуют срочного решения проблемы, дают рекомендации, разрабатывают законопроекты, а затем всё остается на своих местах.

При этом водители признаются, что не особо доверяют заправкам, где цена на дизтопливо относительно ниже. По их мнению, существуют подозрения, что качество топливо там намного хуже. В этом случае экономия не только сомнительна, но и чревата последствиями.

В последние годы сжиженный газ приобрел особую роль в жизни водителей со средним уровнем достатка. Заманчивый ценник многих заставил перейти на автогаз. Как пояснили в автомастерской, качество сжиженного газа играет огромное значение для машины, и этим не стоит пренебрегать. Заботливый водитель всегда заметит, что иногда его «железный конь» ведет себя резвее, а иногда после заправки газом другого бренда двигатель машины работает неуверенно. Поэтому часто водители готовы заплатить более высокую цену за топливо, только бы машина меньше проводила времени на СТО.

Кроме того, по мнению эксперта, работает и психологический фактор, когда поставщики нефтепродуктов наблюдают, как реагирует потребитель на очередное повышение. Если покупатель покупает топливо по определенной цене, то её могут еще поднять, даже если факторы, которые на нее влияют, не будут отрицательными.

Источник NOI.md