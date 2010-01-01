





Строительство Украиной шести новых гидроэлектростанций на Днестре снизит уровень воды в реке и приведет к перебоям в поставке воды в Кишинев, а также может ухудшиться качество воды, - считают эксперты АО Apa-Canal Chisinau.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в муниципальном предприятии, одной из главных опасностей строительства гидроэлектростанций на Днестре является не только обмеление реки, но и то, что вода на новых станциях будет подвергаться термической обработке. Это может привести к тому, что температура воды ниже Новоднестровска и новых ГЭС, может оказаться технической, а не питьевой.



"В настоящее время нет риска, что жители столицы останутся без воды, поскольку уровень Днестра сейчас достигает 9,2 м, а это позволяет обеспечить нормальную подачу воды. Самый критический уровень реки в 8,1 м был зафиксирован два года назад. Ежедневно сейчас распределяются более 200 тыс. кубометров воды", - отмечается в сообщении.



Специалисты госпредприятия разработали план действий для предотвращения перебоев в поставках воды. Проведено несколько технико-экономических обоснований для строительства плотин на Днестре, бурения скважин и выявления альтернативных источников воды.



На основании ряда технико-экономических обоснований, проведенных ранее, поставщик предлагает ряд мер, таких как: строительство нескольких плотин на Днестре, бурение колодцев, а также выявление других альтернативных источников воды. Также, при необходимости, будут увеличены запасы воды в 42 водоемах, для чего будет добыто больше воды из артезианских скважин.



В госпредприятии подчеркивают, что Украина использует бассейн Днестра без согласования с молдавской стороной, что привело к наводнениям в 2008 и 2010 г.г., а также к засухе в 2015-2016 гг.