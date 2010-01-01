Сейсмическая активность в зоне Вранча (Румыния) и два землетрясения за последние полгода, которые почувствовали и жители Молдовы, встревожили общественность и разделили ее на два лагеря. Одни пророчат новым многоэтажным домам разрушения при сильном землетрясении и уверяют, что дома, советской типовой постройки самые сейсмостойкие. Другое мнение заключается в том, что в случае сильных толчков земли, нам не миновать тотального разрушения старого жилого фонда. Мы решили разобраться в том, насколько сейсмически надежны уже существующие и только строящиеся здания, и какова их способность выдержать сильные подземные толчки?

Урок географии

Земная поверхность никогда не находится в покое. Ежегодно происходит несколько миллионов очень слабых, двадцать тысяч умеренных и семь тысяч сильных землетрясений. Разрушительных насчитывают около 150. Каждый час на нашей планете происходит около 10 землетрясений.

Почему-то землетрясения чаще всего происходят ночью или на рассвете. Сначала слышится подземный гул, и земля начинает дрожать. Затем идет череда толчков, при которых участки земли могут опускаться и подниматься. Все это длится несколько секунд, а иногда чуть более минуты. Но за это время могут произойти огромные бедствия. Опасность представляют землетрясения интенсивностью 7 баллов и выше.

Интенсивность в 1 балл не ощущается человеком. Колебания в 2-3 балла уже заметны, особенно на верхних этажах зданий, где начинают раскачиваться люстры. Сотрясения в 4-5 баллов чувствуют почти все, от них и спящие просыпаются. Сильными считаются толчки в 6 баллов. В зданиях сдвигается и падает мебель, люди в испуге выбегают на улицу. При землетрясении в 7-8 баллов трудно стоять на ногах. В стенах домов и на дорогах появляются трещины, падают лестничные пролёты, рвутся подземные коммуникации. 9-балльное землетрясение называют опустошительным. Земля растрескивается, рушатся здания.

При 10-11 баллах происходят уничтожающие землетрясения. В грунте появляются проломы до метра шириной. Повреждаются дороги, мосты, насыпи, плотины. Вода выплёскивается из водоемов. Все строения превращаются в руины. 12 баллов – это уже тотальная катастрофа. Земная поверхность меняется, ее пронизывают огромные разломы. Одни территории оседают и затапливаются, другие поднимаются на десятки метров. Изменяется ландшафт, образуются водопады и новые озёра, меняются русла рек. Большинство растений и животных погибают.

Замдиректора Института геологии и сейсмологии Академии наук РМ, доктор хабилитат геофизических наук Василий Алказ пояснил: «Согласно карте сейсмического зонирования, территория Молдовы разделена на три зоны сейсмостойкой опасности. Наименее сейсмоопасен северо-восток, где землетрясения могут достигать интенсивности 6 баллов, наиболее – юг, где чувствуются толчки в 8 баллов по 12-тибальной сейсмической шкале MSK. Но проблема в том, что, к примеру, в Кишиневе или в другом городе, ожидаемая интенсивность может быть больше или меньше, в зависимости от инженерно-геологических условий.

Кишинев находится в семибалльной зоне, но в случае толчков, это не значит, что трясти будет одинаково. Где-то будет до 7 баллов, где-то 8, а где-то даже могут почувствовать и 8,5 баллов. Но если при проектировании и строительстве дома учитывалась запланированная сейсмическая опасность, то он обязательно выдержит сильное землетрясение. Поэтому не стоит беспокоиться о том, в каком вы районе живете».

Что лучше – новостройка или вторичное жилье?

Многих волнует вопрос - что будет с домом, если начнутся сильные толчки? Какие дома в городах Молдовы более устойчивы при землетрясении – кирпичные, панельные, монолитные, новостройки?

«Если они построены с учетом существующей сейсмоопасности, то беспокоиться нечего, - считает собеседник. - Неважно, в каком доме вы живете. Проблема в том, что некоторые жильцы вмешиваются в конструкцию, переделывают квартиры по своему усмотрению, часто сносят стены, в том числе несущие, снижая сейсмическую устойчивость зданий. Что будет с этим домом, покажет землетрясение. Так как каждый дом - это цельная конструкция, и если есть какие-то несанкционированные вмешательства, то это уже другая схема дома, которую никто не рассчитал».

Инвентаризация жилищного фонда против землетрясения

Мы должны понимать, что живем в зоне высокой сейсмической опасности, и новое землетрясение может произойти в любой момент. Несмотря на то, что технологии развиваются с большой скоростью, до сих пор люди не могут точно определить, где и когда произойдет очередной подземный толчок. Но эксперты считают, что важно знать, не столько время, когда случится землетрясение, а какой интенсивности будет оно в конкретном месте и строить дома с учетом ожидаемых воздействий.

Институт геологии и сейсмологии разрабатывает карты сейсмического микрорайонирования. Они уже готовы для Кишинева, Кагула, в процессе работы - и для Комрата. Указанная на картах сейсмическая интенсивность позволяет оценить степень сейсмической опасности и предусматривает осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве. «Наша цель – предоставить проектировщику информацию для разработки сейсмостойких жилых домов. Важно построить надежные здания. Так как убивает людей не само землетрясение, а дома, которые падают», - отметил ученый.

По его мнению, очень важно знать, какова ситуация с каждым домом, поэтому нужно провести инвентаризацию жилого фонда. Так как это - трудоемкое и дорогостоящее дело, институт предложил начать с домов общественного назначения - школ, вокзалов, театров - там, где возможно большое скопление людей, и постепенно перейти на другие дома, чтобы выявить здания, которые в случае землетрясения могут сильно пострадать.

С тем, что необходимо провести паспортизацию жилищного фонда в Молдове, согласился и замминистра регионального развития и строительства Анатолий Золотков. По его словам, в Молдове за последние несколько лет увеличился и состарился жилищный фонд. Необходимо обследовать каждое здание, но это - дорогостоящая процедура, речь идет о миллиардах. Также нужны специалисты - проектировщики, аттестованные технические эксперты, ведь не каждый сможет оценить, в каком состоянии находится дом. Да, при сдаче в эксплуатацию у дома уже есть паспорт – техническая книга, в которой указан весь процесс строительных работ, на какую нагрузку рассчитано здание. Но этот паспорт необходимо развивать дальше».

«Самые уязвимые дома сегодня - это дома, которые были построены до 60-х годов прошлого столетия. И именно эти здания нуждаются в паспортизации, чтобы посмотреть, в каком они состоянии. Уже в 1961 г. были установлены нормы проектирования сейсмостойких зданий», - отметил замминистра.

Также он развеял сомнения о потенциально опасных строениях, будь то новостройки или вторичное жилье: «Это - неправильное мнение. Как раньше, так и сегодня мы пользуемся одним нормативом, который называется «СНиП II-7-81. Строительство в сейсмических районах. Нормы проектирования». Они обязательны для всех застройщиков. Поэтому возводимые новостройки и «вторичка» отвечают всем современным требованиям сейсмостойкости».

Перепланировка

По мнению специалистов, на устойчивость строений в период подземных толчков влияют как внешние условия, так и внутренние конструктивные особенности. Главным внешним фактором является тип колебаний грунта, на котором стоит здание. Внутренними факторами считают общее техническое состояние и возраст дома, его конструктивные особенности и примененный при строительстве материал. Необходимо учитывать и то, как обслуживается дом. Также имеют большое значение выполненные перепланировки и пристройки без учета усиления конструкций.

Как отметил г-н Золотков, «любое вмешательство должно происходить с выдачей градостроительного сертификата, на основании которого разрабатывается проектная документация и выдается разрешение на строительство» (Закон о кондоминиуме в жилищном фонде, ст. 10, - Прим. авт.).

Поэтому прежде, чем начать сносить стены, следует посоветоваться со специалистами. Перепланировка не должна наносить ущерб конструкции здания, в котором расположена квартира, а также нарушать права других граждан. Помимо штрафов, вмешательство в капитальные стены может повлечь за собой последствия пострашнее - например, обрушение всего здания.

Будьте спокойны! Всё под контролем!

В Молдове 24 сентября 2016 г. произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла, через три месяца - 28 декабря сила толчка составила 5,4 балла. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Иногда СМИ пугают заголовками, что, в случае подземных толчков силой более 6,5 баллов, без жилья могут остаться 30% населения Молдовы. Если предположить худший сценарий событий, то, что именно нужно делать в таких случаях? Бежать или лучше остаться в доме?

Специалисты советуют в первую очередь, в момент сильного толчка защитить лицо и голову от ударов. Японские эксперты совершенно серьезно заявляют, что для защиты головы нужно хватать все имеющееся под рукой, даже подушки, одеяла и кухонные кастрюли. Чтобы сразу не получить смертельной раны, нужно принять «внутриутробную» позу, как младенец в животе матери.

Даже если вас засыпало, ни в коем случае не нужно впадать в панику. Если ваше жилище уцелело, обязательно потушите огонь и перекройте газ, т.к. не исключены последующие толчки, которые могут стать причиной возникновения пожара. Также необходимо отключить все электроприборы. В любом случае нужно постараться покинуть закрытое помещение. Это могут сделать только те, кто живет на первом этаже. Остальным лучше оставаться дома. Лифтом пользоваться запрещено, да и лестничные конструкции ненадежны в этот момент.

Инженеры-проектировщики не советуют и прятаться в туалете или ванной комнате, если они не выполнены в виде моноблока. Лучше всего залезть под стол или диван. Опасными местами в квартире при землетрясении считаются в первую очередь угловые комнаты, кухни из-за изобилия тяжелых предметов (холодильника, навесных шкафов) и балконы.

Наиболее безопасными местами в доме или квартире считаются дверные проемы, углы, которые образованы из двух капитальных (несущих) стен. Но самое главное - не паниковать. Сотрудники Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций уверяют, что, благодаря хорошей подготовке, они готовы к любому чрезвычайному происшествию и готовы оказать необходимую помощь.

Марина Продиус

Источник NOI.md