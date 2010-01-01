







Рост мировой экономики в 2017 г. превысит 3%. Об этом говорится в очередном выпуске "Перспектив развития мировой экономики" за 2017 г. Международного Валютного Фонда (МВФ).



Как передает агентство "ИНФОТАГ, цитируя прогнозы исследования, темпы роста мировой экономики в 2016 г., по текущим оценкам, составили 3,1%.



"Мировой рост, как ожидается, в 2017-2018 гг. составит 3,4% и 3,6%, соответственно", - говорится в цитируемом документе.



Согласно текущему прогнозу, рост в развитых странах составит 1,9% в 2017 г. и 2% в 2018 г., что, соответственно, на 0,1 и 0,2 процентного пункта выше, чем в октябрьском прогнозе.



"Прогноз сопряжен с особенно высокой неопределенностью из-за возможных изменений курса политики США при будущей администрации. Оценки для США характеризуются наивысшей степенью вероятности среди широкого диапазона возможных сценариев. Они предполагают бюджетный стимул, который приведет к повышению роста до 2,3% в 2017 г. и 2,5% в 2018 г.", - отмечается в исследовании.



Эксперты МВФ обращают внимание на то, что главным фактором, объясняющим улучшение перспектив мировой экономики в 2017-2018 гг., является прогнозируемое повышение роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран. Рост экономики по текущим оценкам в этих странах в 2016 г. составил 4,1%.



"Ожидается, что в 2017 г. он достигнет 4,5%. Дальнейшее ускорение роста до 4,8% прогнозируется на 2018 г.", - говорится в прогнозе.



Справка "ИНФОТАГ": В прогнозе Всемирного Банка рост экономики Молдовы в 2017 г. составит 2,8% при ожидаемом росте мировой экономики на 2,7%. Рост ВВП республики в 2018 г. банк прогнозирует на уровне 3,3%, а в 2019 г. - на 3,7%. По результатам трех кварталов 2016 г. экономика РМ зафиксировала рост в 3,3%. В прошлом году экономика росла поэтапно: в первом квартале на 0,8%, во втором - на 1,8%, а в третьем - на 6,3%. В 2015 г. ВВП республики в реальном выражении сократился на 0,5% по сравнению с 2014 г.



