Минувший год был щедрым на нововведения, в том числе, в законодательной области. Естественно, установление новых правил игры, повлекло за собой и новые штрафные санкции за их нарушение. Мы составили топ-10 штрафов, установленных в прошлом году.

Виктор Суружиу

За игнорирование правил контроля предпринимателей

В конце октября вступили в силу поправки в Кодекс о правонарушениях, которые призваны защитить отечественный бизнес от чрезмерного давления со стороны должностных лиц контролирующих органов. Штрафами караются безосновательные внезапные проверки, отклонения от процедуры, нарушение правил внесения информации в Государственный реестр контроля, непредставление протокола проверяемому предпринимателю.

В большинстве случаев максимальная планка взыскания составляет 150 условных единиц (далее – у.е.; 1 у.е. равна 50 леям). При необоснованном назначении ограничительных мер или продлении продолжительности контроля с нарушением оговоренных законом сроков величина санкций возрастает до 500 у.е.

В то же время проверяющим запретили распространять границы осмотра на объекты, не связанные с обстоятельствами правонарушения. Это правило касается, прежде всего, зданий и мест, где предприниматели занимаются коммерческой деятельностью или хранят своё имущество.

Согласно поправкам, обнаруженные объекты и документы изучаются на месте, а результаты вносятся в протокол. Изъятие вещественных доказательств допускается в случаях, когда нет возможности снять копии, сфотографировать или получить образцы предметов, являющихся носителями информации. Для этого объекты и документы упаковываются, пакет опечатывается и подписывается, а его вскрытие происходит только в присутствии предпринимателя или его представителя.

За насильственные действия и преследование

Отдельная статья, оговаривающая наказание за акты преследования, появилась в Кодексе о правонарушениях в сентябре. Санкции налагаются в случае систематического преследования лица, вызывающего тревогу, страх за личную безопасность или безопасность близких родственников, вынуждая изменить образ жизни. Правонарушение совершается путём выслеживания человека, попыток установления контакта с ним при помощи любых средств или других лиц.

Преследование влечёт наложение штрафа в размере от 50 до 100 у.е. В качестве альтернативы применяется неоплачиваемый труд в пользу общества сроком до 40 часов или арест на период от 10 до 15 дней. Если нарушитель уклоняется от исполнения ограничительных предписаний, его оштрафуют на сумму от 100 до 150 у.е. или арестуют на срок от 3 до 10 дней.

Другая новая статья предусматривает наказание за жестокое обращение или другие насильственные действия, совершенные одним членом семьи в отношении другого члена семьи. Нарушитель штрафом не отделается, даже если причинены незначительные телесные повреждения и случай не попадает под действие Уголовного кодекса. Его ждёт неоплачиваемый труд в пользу общества на срок до 60 часов или арест на период от 7 до 15 дней.

За дискриминацию при трудоустройстве

Для работодателей введены солидные штрафы за нарушение законодательства при принятии на работу лиц с ограниченными возможностями. Причиной может послужить уклонение или отказ от заключения трудового договора с таким лицом, имеющим рекомендации о трудоустройстве со стороны уполномоченного учреждения. Наказание ждёт руководителей, не желающих распределять или создавать рабочие места для тех, кто частично утратил трудоспособность из-за несчастного случая на производстве или получил профессиональное заболевание у данного работодателя.

Если предприятие по штатному расписанию имеет более 20 рабочих мест, но уклоняется от трудоустройства лиц с ограниченными возможностями в количестве не менее 5% от общего числа работников, его тоже ожидает штраф. Санкционируются и другие нарушения, включая несоблюдение нормативов по обустройству и разумной организации рабочего места. Максимальная величина штрафных санкций для работодателей колеблется от 350 до 500 у.е.

За отсутствие доступа к зданиям и транспорту

Кроме того, в 2016 г. были введены санкции за нарушение законодательства об обеспечении доступа лиц с ограниченными возможностями к зданиям и помещениям, в том числе жилым, а также общественному транспорту. В последнем случае речь идёт как об автотранспорте, так и городских электрических, воздушных, водных и железнодорожных транспортных средствах.

Если доступ не обеспечен, штраф для виновных граждан составляет от 100 до 150 у.е., для должностных лиц – от 300 до 350 у.е., для юридических лиц – от 350 до 400 у.е. Санкции в размере до 350 у.е. налагаются за нарушение правила о предоставлении этой категории лиц для бесплатной парковки автотранспорта 4% общего числа мест на парковочных площадках возле зданий общественного пользования, но не менее двух мест.

Отдельно оговорено наказание за нарушение нормативов по строительству, ремонту и реконструкции автодорог, станций, переходов, средств регулировки дорожного движения, пешеходных дорожек и переходных мостиков. Если на предприятии или в учреждении не побеспокоились об обеспечении доступа лицам с ограниченными возможностями, величина штрафа составит от 350 до 400 у.е. Граждан в случае такого нарушения оштрафуют на сумму 100-150 у.е.

Стало наказуемым и необеспечение лиц с нарушениями слуха услугами переводчика на язык мимики и жестов при общении с органами власти. В этом случае размер санкций для должностных лиц составит от 100 до 300 у.е.

За нарушения местных администраций

С конца октября расширены возможности по привлечению к административной ответственности представителей местных властей. Наказание наступает за утверждение нормативных актов без публичного консультирования (до 20 у.е.), препятствование свободному доступу на заседания местного совета (до 100 у.е.), несоблюдение правил внесения информации в Государственный регистр местных актов (до 20 у.е.), включение в регистр искажённого текста документа (до 100 у.е.).

Протоколы о нарушениях со стороны местных администраций вправе составлять начальники территориальных бюро Госканцелярии. Окончательное решение о применении санкций оставлено за судебными инстанциями.

За не рекомендуемые пищевые продукты

В августе вступили в силу поправки, призванные содействовать соблюдению принципов здорового питания дошкольниками и учащимися. В частности, введены дополнительные ограничения на реализацию не рекомендуемых пищевых продуктов, а также на их рекламу и маркетинговую информацию.

Появление такой продукции в образовательных учреждениях, в лагерях отдыха и оздоровления детей и подростков приведёт к наложению штрафа в размере до 150 у.е. на юридическое лицо и до 20 у.е. на гражданина. Нарушителя также могут лишить права заниматься определённым видом деятельности на срок до 1 года.

Кроме того, административные санкции введены за рекламу с вовлечением лиц, не достигших 18 лет, в целях продвижения не рекомендуемых для дошкольников и учащихся пищевых продуктов. Подобные действия чреваты наложением штрафа 30 – 150 у.е. на граждан, 200 – 400 у.е. - на должностных лиц и 400 – 500 у.е. - на юридических лиц.

За нарушения в области неподкупности

С 1 августа вступил в силу пакет антикоррупционных изменений и дополнений в Кодекс о правонарушениях. Общий срок давности привлечения к административной ответственности был увеличен с 3 до 12 месяцев. Законодатели также уточнили и усилили санкции за недекларирование или неразрешение конфликта интересов сотрудниками публичных организаций. Планка штрафов возросла до 300 – 400 условных единиц.

В то же время введены новые санкции за нарушение правового режима ограничений для госслужащих или ответственных должностных лиц. Величина взыскания в этом случае варьирует в пределах от 75 до 100 у.е. для граждан, от 200 до 300 у.е. для должностных лиц и от 300 до 400 у.е. для юридических лиц.

Нарушение правил декларирования имущества и личных интересов влечёт штраф до 100 у.е. при несвоевременной подаче декларации или до 150 у.е. в случае её неподачи. Аналогичные санкции налагаются при отказе представить информацию об имуществе и доходах членами семьи, сожителем или сожительницей.

За несвоевременные налоговые отчёты

Кодекс о правонарушениях дополнен статьёй 301/1 об ответственности за несоблюдение порядка представления налогоплательщиками фискальной отчётности. Санкции за неподачу налоговых отчётов в оговоренные законом сроки вступили в силу с 1 июля. Должностных лиц предприятий-нарушителей ждёт административный штраф в размере от 10 до 20 у.е.

За высадку на ходу и проезд в запрещённых местах

В июле введены в действие обновлённые санкции за нарушение правил поведения пассажиров и водителей транспортных средств. Так, посадка или высадка на ходу, проезд на подножках, крышах вагонов и в других запрещенных местах, самовольная без надобности остановка поезда, самовольный проезд в грузовом поезде наказываются штрафом до 15 у.е. Как вариант, возможно привлечение к неоплачиваемому труду в пользу общества на срок до 40 часов.

Кроме того, более существенным стало наказание за выбрасывание мусора и иных предметов через окно или дверь транспортного средства, вагона и за борт судна. В такой ситуации величина штрафа составляет от 30 до 50 у.е., а срок неоплачиваемого труда в пользу общества установлен в пределах от 40 до 60 часов.

За утаивание информации и неоказание помощи туристу

В Кодексе о правонарушениях появилась статья 344/1, которая направлена на наведение порядка в туристической отрасли. Она вводит ответственность за нарушение законодательства о договорах таймшера, договорах предоставления долгосрочных туристских продуктов, договорах посредничества при покупке туристских продуктов и договорах посредничества при участии в системе обмена.

Санкции налагаются при непредставлении или неполном представлении преддоговорной информации по этим видам договоров, не включении в их содержание обязательных стандартных сведений, а также при несообщении клиенту о праве отзыва, сроке и условиях его осуществления, в том числе информации о запрете авансовых платежей.

Отдельно выделено нарушение требований в отношении договоров туристического обслуживания, в том числе утаивание предварительной информации при заключении договора и неоказание немедленной помощи туристу, оказавшемуся в затруднительном положении. Во всех случаях размер штрафа для граждан составит до 25 у.е., для должностных лиц – до 75 у.е. и для юридических лиц – до 150 у.е.

Правонарушения в туристической отрасли устанавливаются и рассматриваются Агентством туризма. Компетенцией в этой области наделены гендиректор ведомства, его заместитель и контролеры-ревизоры.

Источник Noi.md