Главы миссии Европейского союза в Кишиневе обращают внимание на проблемы с правами человека и свободой СМИ в Молдове. Об этом говорится в Местной Декларации глав Мисси стран ЕС в Кишиневе, текст которой поступил в агентство "ИНФОТАГ".



В документе напоминается "об универсальных и европейских стандартах демократии и прав человека, которые Республика Молдова обязалась соблюдать".



"Кроме того, подчеркивается важность независимости судебной системы и приводится напоминание, что свобода средств массовой информации является фундаментальным элементом демократической жизни", - отмечается в документе.



Главы Миссии также "хотели бы обратить внимание на важность использования правоохранительной и судебной системы беспристрастно".



"Избирательное применение правоохранительной или судебной системы в других целях служит только для подрыва верховенства закона в Молдова. В связи с этим, Главы Миссии также подчеркивают важность права на справедливое судебное разбирательство, которое отражает фундаментальный принцип верховенства закона и включает надлежащий доступ к правовой помощи и соответствующей документации, а также к презумпции невиновности", - отмечается в документе.



Его авторы также хотели бы подчеркнуть "важность открытых судебных заседаний".



"Проведение многих судебных слушаний за закрытыми дверями и препятствование доступа к зданиям суда СМИ и наблюдателями лишают граждан возможности следить за судебными процессами. Такая практика, к тому же, вызывает озабоченность по поводу справедливости процесса. Дипмиссии Европейского Союза и его Государств-членов будут продолжать внимательно следить за резонансными судебными делами", - подчеркивается в Декларации.



Главы Миссии напоминают о необходимости "надлежащих условий содержания под стражей, как часть основного права не подвергаться пыткам или бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию", отмечая, что "во многих случаях, следует рассматривать и искать альтернативы предварительного заключения".



"Главы Миссии также подчеркивают, что плюрализм и разнообразие средств массовой информации имеет большое значение для развития демократического общества. Крайне важно, чтобы ко всем средствам массовой информации, как печатные, так и электронные средства массовой информации, относились в равной степени, и смогли работать без давления или угрозы закрытия", - говорится в Декларации.



Ее авторы подчеркивают важность "тесного и углубленного партнерства между Европейским Союзом и Республикой Молдова, и с нетерпением ожидают сотрудничества, чтобы поддерживать работу Молдовы на основе общих универсальных ценностей".