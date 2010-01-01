





Молдова и Чехия подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках нового этапа проекта "Восстановление загрязненных земель от нефтяных отходов в селах Лунга и Маркулешты". Как передает агентство "ИНФОТАГ", документ подписали в среду министр окружающей среды Молдовы Валерий Мунтяну и Чрезвычайный и Полномочный Посол Чехии в РМ Зденек Крейчи (Zdenek Krejci).



Документ направлен, главным образом, на строительство очистных и насосных станций. Краткосрочной основной целью является предотвращение загрязнения реки Рэут.



"В стране осталось плохое "наследство" советской эпохи в виде сотен тонн отходов от переработки топлива. Благодаря Агентству Чехии по развитию были проведены мероприятия по строительству очистных сооружений, очистки почвы и земель по современным технологиям. У министерства скорее вспомогательная роль, основная нагрузка по финансированию и осуществлению работ лежит на чешских коллегах. Мы же должны будем поддерживать состояние окружающей среды в соответствии с европейскими стандартами об экологии", - отметил Мунтяну. Посол Зденек Крейчи сказал, что Молдова - одна из приоритетных стран-партнеров Республики Чехии в рамках европейского развития и сотрудничества.



"Экология - важная часть в этом сотрудничестве. Нас волнует общая экологическая картина в Восточной Европе, поэтому мы посылаем специалистов в Молдову. Дальнейшее развитие сотрудничества предполагает целую программу по очистке вод на юге республики, в том числе в Гагаузии", - сказал чешский дипломат.



Справка "ИНФОТАГ": Программа Агентства Чехии по развитию осуществляется компанией Dekonta (Чехия) в сотрудничестве с министерством окружающей среды Молдовы. Проект продолжится до 2018 г. Его общий бюджет 650 тыс. евро.



