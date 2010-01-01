Как-то ко мне в руки попали письма дедушки, которые сохранила мама. Его я никогда не видел, ушел из жизни очень рано. Письма были адресованы бабушке и все написаны чернильной ручкой, и, похоже, что у него был отличный почерк. Плавные линии - одна к одной, все завитки и крючки четко прописаны, твердые штрихи чередуются с мягкими…

Владислав Бордеяну

Читая строки, написанные от руки, чувствуешь эмоции и любовь, которые переживали близкие, отношения, которые были между ними. Сегодня мы пишем друг другу только электронные письма. А если и берём в руки ручку, то пишем, как курица лапой.

Мнения по поводу почерка и методики преподавания письма до сих пор полярны. Психологи утверждают, что красивое письмо отражает характер человека. Учителя считают, что хороший почерк - это показатель того, что ребёнок развивается в правильном направлении, что он воспитан и трудолюбив. А вот для современных родителей главное - чтобы ребенок мог выражать свои мысли, стал личностью. Истина где-то рядом.

«Как курица лапой»

Не секрет, в эпоху развития информационных технологий, когда повсюду используют компьютеры, люди перестали не только общаться, но и грамотно и красиво писать. Да и современным детям не под силу продемонстрировать каллиграфический почерк.

Никто не задумывается над этим, но проблема письма актуальна сегодня. Такой предмет, как каллиграфия, давно исключен из школьной программы. Поэтому учителям начальных классов отведена особая роль. Им за рекордно короткое время нужно обучить детей чистописанию, то есть красивому, четкому письму с применением этого навыка на практике.

Многие родители жалуются, что из-за безобразного почерка и «грязи» в тетрадях ребенку снижают оценки и просят оценить работу в две оценки: за правильность выполнения задания и написания. Зачастую ребенок сам не может разобрать, что он написал в тетради. И родители оправдывают его, глядя на неразборчивый почерк, говоря, что это - в папу (маму, дедушку). Многие сожалеют, что каллиграфия незаслуженно забыта и вместе с ней из школ ушла культура письма.

А как у них?

Зачем писать красиво? Зачем вообще нужна ручка, когда есть «клава» (клавиатура на компьютере. - Авт.), электронная почта и принтер? В Америке, например, в некоторых штатах чистописание переведено в разряд необязательных предметов. Аргументы у иностранных противников письма разные. Американцы считают: ни к чему учить то, что не влияет на оценку за тесты.

Зато в Германии федеральным законом закреплено использование в начальной школе перьевой ручки в письме. Считается, что, благодаря такой ручке, дети меньше устают, пишут более осознанно и концентрированно.

Между прочим, центр речи у большинства людей находится в левом полушарии. Правая же часть мозга «заведует» предметными символами, зрительными образами. Поэтому у народов, письменность которых представлена иероглифами (например, у китайцев), лучше развита правая половина мозга. Письмо и чтение у жителей Китая или Японии пострадает при неполадках справа (допустим, при кровоизлиянии в мозг). А у европейцев сложности с письмом возникнут, если нарушится работа левого полушария.

Не важно, как вы пишете, важно, что вы пишете, или наоборот?

Чтобы понять, насколько важно в современной системе образования научить детей красиво писать и почему мы стали писать «коряво», корреспондент отправился в столичный русский лицей им Н.В. Гоголя.

Обучение письму и систематическая работа по формированию почерка учащихся - одна из главных задач школы. Согласно требованиям программы, занятия по чистописанию проводятся по 6-8 минут ежедневно на уроках.

«Да, мы на уроках уделяем время чистописанию. Но этого мало, так как в течение урока необходимо дать большой объем материала,- говорит учитель начальных классов Елена Юркив. - Школьная программа движется быстрыми темпами, и у учителей начальных классов нет возможности уделять этому вопросу должное внимание. Кроме того, современные дети стали больше работать за компьютером. Ребята пытаются подстроиться под быструю работу машины и также хотят выполнять любую операцию мгновенно. Мои детки, ученики третьего класса, стараются писать аккуратно и красиво, но есть ребята, которые оформляют записи небрежно. Чаще всего это напоминает каракули. Такое явление называется дисграфия (расстройство письма)».

Пиши пропало!

Так можно ли научиться красивому письму? Можно! Некоторые родители, учителя опускают руки, если ребенок пишет неправильно. Но выход есть. В любом школьном возрасте можно научиться писать красиво. «Пусть буква далека от идеала, но, тем не менее, если ежедневно с ребенком заниматься каллиграфией по 15 минут, то это приносит очень хороший результат», - заверила учитель начальных классов.

Важную роль в обучении ребенка письму играет и учитель начальных классов, и родители. Что нужно знать родителям, чтобы сформировать у ребенка умение писать красиво?

Работу над развитием почерка надо начинать с трёх лет. Для этого есть различные упражнения. Они связаны, в первую очередь с развитием мелкой моторики рук. Среди педагогов популярно изречение В.О. Сухомлинского: «Гениальность ребёнка - на кончиках его пальцев». Дети разного возраста должны играть разными по размеру игрушками для развития мелкой моторики. Чем дети становятся старше, тем мельче должны быть игрушки. Пазлы, мозаика, лего – великолепные тренажеры в развитии мелкой моторики и, соответственно, письма. Дети дошкольного возраста должны много рисовать. Для начала можно использовать раскраски, с возрастом упражнения усложняются. При этом нужно применять элементы игры. Только тогда можно получить хороший результат.

Кроме того, немаловажно знать, что основная причина плохого письма, это неправильная осанка за столом. Физиологи утверждают, что ребенок не может писать красиво, если он наваливается на стол грудной клеткой, сильно склоняется над тетрадкой, чересчур сильно отводит локоть вправо, прижимает к телу или зажимает его, наклоняет голову к плечам, слишком напряжен. Как бы учитель ни старался, без помощи родителей он не справится. Из тридцати учеников в классе будут красиво писать только пару человек.

Учиться, и ещё раз учиться

Современные дети, с одной стороны, более развиты, по сравнению с предыдущими поколениями, т.к. сказывается изобилие информации и компьютерная грамотность, прививаемая «с пелёнок». В окружающем мире столько всего интересного!

Но учителя начальных классов признаются, что не дают забыть уроки каллиграфии. Рефераты, по старинки, просят делать самостоятельно, написанные собственной рукой. Конечно, это всё зависит от личности каждого педагога.

«Когда мы работаем над формированием правильного письма, нужна правильная мотивация для ребенка, для чего ему нужно писать красиво. «Когда ты пишешь красиво, ты с уважением относишься к тому человеку, которому придётся это читать. Ты уважаешь себя. Человек, который не уважает себя, не уважает окружающих, - говорим детям. - Пусть буквы далеки от совершенства, но они должны быть читаемы и записи оформлены аккуратно, без исправлений, зачеркиваний», - сказала Елена Юркив.

При этом она считает, что было бы неплохо ввести в школьную программу такой предмет, как каллиграфия, пусть даже факультативно: «Из своей практики замечаю, что дети с математическим складом ума, логическим мышлением, но с плохим почерком допускают ошибки только потому, что они не разбирают свой собственный почерк. Поэтому, чтобы ребенок писал грамотно и осознанно, почерк должен быть чётким, красивым и аккуратным».

В министерстве просвещения не против ввести чистописание в качестве факультативного предмета. Здесь нужна инициатива со стороны Института педагогических наук (ИПН). «Если поступит предложение ввести такой предмет, отраслевое ведомство готово его рассмотреть, - отметила главный консультант управления доуниверситетского образования министерства просвещения Валентина Гайчук. - Такого предмета, как каллиграфия, уже нет лет 20 и нет необходимости вводить его в программу. Достаточно того, что есть такой предмет, как «письмо», где дети учатся правильно писать. Ребят обучают чистоте правописания, аккуратному оформлению страниц, также рекомендуется использовать определенный цвет пасты.

Задача учителя состоит в том, чтобы научить аккуратному письму. А вот каллиграфии, художественному письму - нет. Ведь каллиграфически правильный почерк доступен далеко не каждому. Некоторые родители, у которых был такой спецпредмет, иногда возмущаются, для них непривычен современный подход. Но наклон букв не так важен, главное, чтобы ученик писал разборчиво».

Но надо ли бороться с неграмотностью? Надо ли искусственно поддерживать уходящую культуру? Можем ли мы и имеем ли право намеренно тормозить развитие детей, обращать их в прошлое, бесконечно воспроизводить опыт предыдущих поколений? Каждый найдёт для себя свои ответы на эти вопросы и определит путь развития своего ребёнка. Но одно мы должны признать - меняется культура, способы общения. Нужно идти в ногу со временем и не игнорировать будущее. Кто знает, что оно нам готовит?

ИСТОЧНИК: NOI.MD