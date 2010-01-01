



Молдова заинтересована в привлечении китайских инвестиций в различные отрасли. Об это заявил замминистра экономики Виталие Юрку накануне в Кишиневе на бизнес-форуме, направленном на развитие взаимовыгодного сотрудничества между Молдовой и Китаем.



Как сообщили "ИНФОТАГ" в Организации по привлечению инвестиций и продвижению молдавского экспорта (MIEPO), выступившей организатором форума, Юрку назвал подобные встречи хорошей возможностью для развития двусторонних отношений и расширения сотрудничества.



Глава делегации Китая Луо Вейдонг (Luo Weidong) с оптимизмом смотрит на рост китайских инвестиций в РМ.



На бизнес-форуме обсудили экономические преимущества при инвестировании в свободные экономические зоны и индустриальные парки. Также обсудили возможность инвестирования в энергоэффективность и потенциал возобновляемых источников энергии в РМ.



В мероприятии приняли участие представители 16 китайских компаний и 40 молдавских резидентов свободных экономических зон и индустриальных парков.



Торгово-экономические отношения между Молдовой и Китаем закреплены в соглашении, которое было подписано 18 января 1992 г. За 10 месяцев этого года товарооборот между двумя странами составил $290 млн.