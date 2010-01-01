Российских журналистов не пустили

В Молдову

Российского журналиста, обозревателя телеканала «Звезда» Алексея Самолетова и продюсера ВГТРК Марину Сафронову не пустили в Молдову. По словам самих представителей СМИ, они приехали показать друзьям сделанный ими документальный фильм о космонавтике. В погранполиции, однако, не поверили в частный характер их визита и считают, что журналисты приехали с другой целью. Действия властей раскритиковал президент Игорь Додон, назвав это «беспределом» и «геополитическими играми».

Открыты три общественные приемные

Для жителей Приднестровья

С понедельника работают три общественные приемные президента для жителей Приднестровья. «Граждане, которые сталкиваются с проблемами, входящими в компетенцию государственных властей, могут обращаться в приемные», - отмечается на сайте администрации президента. В сообщении указываются адреса приемных в городе Резина, селах Кошница и Варница.

Средняя зарплата в Молдове

Выросла за год на 11%

Средняя номинальная зарплата в Молдове составила в третьем квартале 5809,1 лея, увеличившись на 11,1% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась на 3,4%, по данным Нацбюро статистики (НБМ). В бюджетной сфере средняя номинальная зарплата за год увеличилась на 10,4% и составила 4990,7 лея, а в реальном секторе экономики — на 11% до 6132,2 лея.

Бензин дорожает,

Топливо дешевеет

На период с 29 ноября по 12 декабря 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,67 лея за литр, а дизельного топлива — 15,85 лея за литр. Таким образом, на ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 12 банов за литр, или на 0,7%, а дизтопливо повысится в цене в среднем на 7 банов за литр, или примерно на 0,4%.

В Молдове число новых домов выросло

На треть

В Молдове с января по сентябрь этого года сдали 4769 жилых домов общей площадью 395,8 тыс. кв. метров, что на 35,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Национальное бюро статистики. Большинство сданного жилья построили в городах Молдовы — 363,8 тыс. кв. метров, что на 50,5% больше, чем за девять месяцев 2016. Из общего числа сданного жилья на столицу пришлось 4038 жилых домов общей площадью 320,1 тыс. кв. метров, или около 90%.

В Молдове падает спрос

На фиксированную телефонию

По данным Нацагентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, в 2017 году голосовой трафик фиксированной телефонии снизился на 13% и составил 1 млрд. 205,4 млн. минут.Ежемесячно, в среднем, один пользователь разговаривал по фиксированному телефону два часа и 59 минут, что на 9,6% меньше, чем за тот же период 2016 г. Средняя продолжительность одного звонка снизилась до 2,3 минут.

Граждане РМ воровали деньги

С банковских карт в Бухаресте

Задержаны два участника группировки, которая воровала деньги с банковских карт. Третьего отпустили на время следствия на свободу. Всего кражами с банкоматов промышляли пять граждан Молдовы. Орудовали они в Бухаресте. Устанавливали на банкоматы самодельное оборудование, которое копировало пин-коды карт, а затем беспрепятственно снимали деньги. Только в мае-июне похитили более 50 тысяч долларов с почти трех тысяч банковских карточек.