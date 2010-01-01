«Газпром» сократил поставки

Газа в Молдову

«Газпром» в январе-сентябре 2017 г., в сравнении с тем же периодом 2016 г., сократил поставки природного газа в Молдову примерно на 8,1% - до 1 млрд. 816 млн. куб. м.

Такие данные, учитывающие поставки газа в Приднестровский регион, приводятся в отчете российского газового холдинга за III квартал 2017 г. Следует отметить, что в январе-сентябре прошлого года «Газпром» поставил в Молдову (с учетом Приднестровья) 1 млрд. 977 млн. куб. м. природного газа.

В Пашканах обрушилась шахта

Три человека погибли

Вечером 20 ноября в шахте по добыче известняка в селе Пашканы Криулянского района из-за обвала погибли три работника. Премьер-министр Павел Филип спустя час после происшествия созвал чрезвычайное заседание правительства по этому вопросу и распорядился провести проверки во всех шахтах Молдовы. По данному инциденту было открыто два уголовных дела, один человек задержан. Правительство предоставит семьям жертв обвала шахты в Криулень по 50 тысяч лей.

Новая услуга такси:

Совместная поездка

Сервис онлайн-заказа такси itaxi объявил об открытии с 22 ноября услуги IShare, которая позволит проехать в такси вместе с другими пассажирами (одно такси смогут разделить до трех пассажиров), которым с вами по пути. Цель услуги — покрыть спрос на такси в часы пик. Также в сервисе утверждают, что при пользовании услугой IShare цена поездки сократится на 10-15 леев.

Труд сезонных рабочих

Обещают легализовать

Демпартия предложила законопроект, согласно которому труд сезонных работников легализуют. Об этом 21 ноября после еженедельного заседания партии объявил пресс-секретарь ДПМ Виталий Гэмурарь. Сезонные рабочие будут отчислять налоги в госбюджет и смогут получить социальные гарантии. По словам пресс-секретаря, документ призван «повысить уровень прозрачности сезонных работ и пресечь оплату труда «в конвертах» со всеми вытекающими последствиями».

Платону грозит 16 лет заключения

По второму уголовному делу

Прокуроры потребовали для осужденного финансиста Вячеслава Платона 16 лет заключения по второму уголовному делу. Речь идет о деле страховой компании Moldasig, по которому он обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах. По словам адвоката бизнесмена Иона Крецу, «позиция обвинения построена на одних предположениях». Следующее заседание суда по делу Платона назначено на 24 ноября.

Обыски по всей стране:

Задержаны примары сел

Девять человек были задержаны в понедельник, 20 ноября, в результате обысков. Среди задержанных фигурируют примары сел Гелэуза и Гэлешть из района Стрэшень, районный советник и ответственное лицо из Экологического фонда, а так же представители некоторых экономических агентов. Действия по уголовному преследованию были проведены в рамках нескольких уголовных дел, возбужденных по факту пассивной и активной коррупции, а также мошенничества.

Прокурор сломал палец

В схватке с рецидивистом

Находящийся в отпуске прокурор района Глодень зашел по делам в тюрьму № 11 в Бельцах в момент, когда обвиняемый, которого сопроводили к воротам изолятора, воспользовался невнимательностью полицейских и попытался бежать. Прокурор заметил попытку побега и вмешался, схватив обвиняемого. Им оказался преступник, который был переведен в тюрьму после того, как получил 30 суток ареста за изнасилование, разбойное нападение и умышленное убийство несовершеннолетней из Унгень.