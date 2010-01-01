Молдаване с двойным гражданством

Будут ездить в Канаду без виз

С 1 декабря 2017 года молдавские граждане, обладающие двойным гражданством, смогут ездить в Канаду без виз. Канадские власти намерены снять визовые требования для обладателей румынских паспортов, отправляющихся в Канаду на срок до 6 месяцев в туристических целях (включая посещение семьи / учебу или поиск деловых возможностей), независимо от типа паспорта.

Бензин и топливо

Подорожали

Национальное агентство по регулированию в энергетике установило максимальные цены на топливо на ближайшие две недели. Новые тарифы будут действительны до 28 ноября. По данным ведомства, бензин АИ-95 будет стоить не выше 17,79 леев. Цена на дизельное топливо составит 15,78 леев. Бензин подорожал на 66 банов, а дизтопливо на 52 бана.

ЖДМ отменила пятничный рейс

Поезда Кишинев-Яссы

Поезд Кишинев — Сокола (Яссы) теперь будет ходить только дважды в неделю. Железная дорога Молдовы (ЖДМ) приняла решение отменить пятничный рейс. На предприятии утверждают, что это временная мера и обещают вернуться к прежнему графику ближе к зимним праздникам, как только пассажиропоток возрастет. Сейчас поезд ходит только по субботам и воскресеньям. Состав отправляется из Кишинева в 6:52 и прибывает в 8:57, отправление из Ясс в 19:17 и прибытие в Кишинев 21:20.

В лицеях сократят количество

Обязательных предметов

Министерство образования намерено со следующего учебного года сократить количество обязательных предметов для лицеистов. Соответствующий пилотный проект ввели два года назад в лицее Академии наук и он уже дал положительные результаты. «Если в обычном лицее до 30 таких дисциплин, то в этом – 24», - сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук.

Молдове угрожает эпидемия

Кори

Вспышка кори наблюдается вблизи границ Молдовы — Румыния и Одесская область Украины охвачены инфекцией. В Болградском районе Одесской области из-за кори закрыли одну из школ. В Румынии лишь за первую неделю ноября зафиксировано 24 новых случая заболевания, а всего их около 10 тысяч, и более 30 человек уже погибло. Президент Румынии Клаус Иоханнис еще весной назвал ситуацию «катастрофой» и высказался за обязательную вакцинацию населения.

Трое детей сгорели

В Молдове

В ночь на среду в селе Дану Глодянского района произошел пожар, который унес жизни троих детей. Как сообщили в Службе гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций МВД РМ, звонок поступил в 00.16. На место происшествия выехали два пожарных расчета. Чтобы локализовать возгорание в частном жилом доме, им потребовалась 21 минута. За это время успели сгореть 12 кв.метров помещения, где обнаружили обгоревшие тела трех детей – 7-летней девочки, 4-летнего мальчика и девочки, которой был всего месяц.

На молдавско-украинской границе обнаружили

Подземный трубопровод

Пограничники Украины и Молдовы в результате совместных действий обнаружили на украинско-молдавской границе около 150 метров пластиковой трубы, проложенной на глубине 10-20 см. Злоумышленники скорее всего планировали использовать ее для незаконного перемещения спирта или другой жидкости из Молдовы в Украину» — сообщила утром 15 ноября пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Проложенную трубу достали и конфисковали. Пограничники обеих стран разыскивают лиц причастных к противоправной деятельности.

однако председатель демократов Влад Плахотнюк говорит на румынском языке. Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявил, что намерен категорически блокировать переименование государственного языка в высшем законе страны и не допустит, чтобы эта инициатива была принята.