Павел Филип отправился

С визитом в Израиль

Глава молдавского правительства Павел Филип отправился с трехдневным визитом в Израиль. Как сообщили в пресс-службе кабмина РМ, премьер встретится со своим коллегой Биньямином Нетаньяху, замглавой Кнессета Тали Плосковой, а также еще с несколькими министрами. Кроме того, у Филипа состоится встреча с молдавской диаспорой. А в рамках визита, который завершится 10 ноября, будут открыты Дни молдавской культуры в Израиле.

Упрощена процедура ходатайства

О получении соцпомощи

Подать запрос о получении социальной помощи можно будет не только письменно, но и по телефону. Кроме того, получатель соцпомощи обязуется тратить деньги в первую очередь на содержание семьи, нарушителей будут лишать государственной поддержки. Правильность использования полученных денег проверят созданные местные комиссии. Если обязательства будут неоднократно нарушаться, соцпомощь прекратится.

Денежные переводы в Молдову

Выросли на 9%

Общий объем банковских переводов из-за границы физическим лицам Молдовы составил в третьем квартале $320,52 млн., увеличившись на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Валютная структура переводов была следующей: $154,11 млн. поступило в виде долларов США, $135,99 млн. - в евро, $27,13 млн. - в российских рублях, а остальное в других валютах.

Комната отдыха в правительстве

Обойдется в полмиллиона лей

В то время как 40,9 процента школ оборудованы туалетами во дворе, сотрудники правительства решили выделить себе на «комнату отдыха» более полумиллиона. Так, Главное управление по администрированию здания правительства разместило тендер на 506.228 лей для обустройства комнаты отдыха на первом этаже здания. В списке госсзакупок указана мебель, работы по переоборудованию зала заседаний, а также кожаные кресла, офисные столы, зеркало, настенные часы, комод и декоративные растения.

Меда собрали на треть меньше,

Чем в прошлом году

Количество меда, собранного в этом году, снизилось примерно на 30 % по сравнению с прошлым годом. По сравнению с предыдущими годами было собрано больше меда полифлоры (70%), чем меда акации и липы (30%).Председатель Ассоциации пчеловодов Республики Молдова Штефан Кондратюк заявил, что процесс сбора меда продолжается. До настоящего времени было собрано около 5000 тонн.

В столице на пешеходных переходах

Появятся светодиодные лампы

В Кишиневе порядка 300 нерегулируемых пешеходных переходов будут оснащены светодиодными лампами. Подобные фонари уже появились на 56 переходах, а яркий свет позволит сократить число несчастных случаев на дорогах. В настоящее время по столичной улице Мирча чел Бэтрын уже было установлено более 30 подобных фонарей. В этом году на пешеходных переходах произошло 222 ДТП.

В Молдове проходит 170 обысков

По делу о наркотиках

Полиция и прокуратура задержала около 19 человек, торговавших наркотиками. Были изъяты более 20 кг наркотических средств на сумму 8,5 млн леев. До настоящего времени было проведено 70 обысков, еще 100 проходят по всей стране. Обнаружено 4 кг синтетических наркотиков, 7 кг марихуаны, 5 кг растений мака, 2 кг героина и 650 таблеток экстези. Также были изъяты три незаконно хранившихся огнестрельных оружия и более 200 боевых патронов.