Президента РМ пригласили

В Гагаузию

Игорь Додон посетит сразу два мероприятия, запланированные в Гагаузской автономии. По приглашению Ирины Влах, глава государства посетит праздник вина в автономии, а также инвестиционный форум «Invest Gagauzia», который проводится в Гагаузии уже третий год подряд. В инвестиционном форуме примут участие 15 стран, в том числе, Россия, Турция, Польша, Чехия, Эстония, Германия, Греция и др. Мероприятие направлено на привлечение в регион иностранных инвестиций, открытие совместных предприятий и создание дополнительных рабочих мест.

Завершение строительства дороги в Унгенах

Откладывается

Власти Молдовы попросили у Европейской комиссии отсрочки для завершения строительства кольцевой дороги в Унгенах. Министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык заверил, что шоссе будет сдано в эксплуатацию на месяц позже запланированного, а именно - в конца ноября. Проект стоимостью свыше 11 миллионов евро, который финансирует Европейская комиссия, почти на 20 километров сократит расстояние до таможни в Скуленах и нового моста через Прут.

В Молдове подорожало

Топливо

Национальное агентство по регламентированию в энергетике установило новые максимальные цены на бензин и дизтопливо. Новые тарифы будут действовать в период с 1 по 14 ноября. Бензин будет стоить максимум 17 леев 13 банов за литр, что на 16 банов дороже, чем сейчас. Дизельное топливо подорожает на 8 банов, и будет стоить 15,26 лея за литр.

«Историю Молдовы» покажут

В ноябре

13 ноября на телеканале «НТВ-Молдова» состоится премьера первой серии трехсерийного фильма «История Молдовы». Об этом в соцсети Facebook написал президент Игорь Додон. Фильм охватывает период от первобытного строя до конца прошлого столетия. «Я посмотрел картину, она прекрасно снята, были задействованы десятки национальных и зарубежных экспертов, использованы кадры из музеев, крепостей, археологических памятников», — написал Додон.

Начал работу сайт,

Посвященный референдуму 19 ноября

Специальный сайт www.demisia.md, посвященный намеченному на 19 ноября референдуму по отставке примара столицы, начал работу. Информация на сайте касается целого ряда проблем мун. Кишинэу, незаконной деятельности муниципалитета, лично Дорина Киртоакэ и членов его семьи. Отдельный раздел сайта посвящен референдуму: его проведению и организаторам, причинам проведения, законным процедурам, как принять в нем участие и т. д.

Услуги Yandex.Taxi

Резко подорожали

Теперь придется платить 15 леев не за каждые 5 километров пути, как было при запуске службы, а всего за 1 километр. Эта информация была размещена на официальном сайте службы. Стоит отметить, что на протяжении всего периода работы Yandex.Taxi в Молдове служба подвергалась неоднократным проверкам, которые выявили многочисленные нарушения.

Заключенный умер

В кишиневской тюрьме

В тюрьме № 13 в Кишиневе умер заключенный в возрасте 30 лет. Его тело 31 октября обнаружили сотрудники учреждения во время проверки камер. На его теле не было обнаружено следов насильственной смерти. По предварительному заключению врачей, речь идет о внезапной смерти. Мужчина находился в тюрьме с мая 2017 года после перевода из России.