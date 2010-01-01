Молдова начала подготовку

К новой переписи населения

Власти начали подготовку к новой переписи населения, намеченной на 2020 год.

Для начала будет создана Национальная комиссия, которая займется организацией и проведением переписи. Последняя перепись населения и жилья прошла в 2014 году. Ее результаты представили в марте этого года. Согласно данным, в Молдове проживают более двух миллионов 900 тысяч граждан. Из них 75% — молдаване.

Канду назначил Евгения Стурзу

Министром обороны

Спикер парламента Андриан Канду, который временно исполняет обязанности президента страны, подписал указ о назначении Евгения Стурзы министром обороны Республики Молдова. 20 октября Конституционный суд постановил, что председатель парламента или премьер-министр будет временно исполнять должность президента страны и издаст указ о назначении министра обороны.

В2018 году медицинский полис

Не подорожает

Стоимость полиса обязательного медицинского страхования 2018 году останется прежней – 4056 леев. Это предусмотрено проектом Закона о фондах обязательного медицинского страхования на 2018 год. Согласно проекту, сохраняются скидки при оплате медицинского полиса. Он обойдется лишь в 50% стоимости в случае его приобретения в течение первых трех месяцев следующего года, то есть до 1 апреля 2018 года.

В Румынии вакцинация населения

Будет обязательной

Сенат Румынии одобрил законопроект, согласно которому вакцинация в стране станет обязательной, а родителей, которые отказываются делать прививки своим детям, будут штрафовать. После того, как законопроект одобрит и Палата депутатов, обязательными станут прививки от дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, кори, краснухи и гепатита В, сообщает digi24.ro

Евгений Дога стал лауреатом премии

«Звезды Содружества»

Композитор и народный артист СССР Евгений Дога стал одним из восьми лауреатов главной гуманитарной премии СНГ за 2016 год «Звезды Содружества». Эта награда ежегодно присуждается в трех номинациях: в области науки и образования, культуры и искусства, гуманитарной деятельности. Лауреатам вручают диплом, почетный знак и удостоверение. Денежный эквивалент премии составляет 2 миллиона российских рублей (около 600 тысяч леев).

Молдова попала в ТОП-20

Мировых экспортеров вина

По объемам экспорта вина Молдова заняла 13 место в мире. Экспорт вина принес стране 103,7 миллиона долларов. Это больше, чем в 2015 году, когда объем экспорта вина составил более 93,2 миллионов долларов. В прошлом году молдавские вина были экспортированы в 42 страны. Главными потребителями стали Беларусь, Россия, Украина, Чехия, Китай и Румыния. Молдавские виноделы завоевали около 300 медалей на международных конкурсах, из которых 60% — это золотые медали.

Сельские врачи получат подъемные

В три транша

Начинающие врачи и фармацевты, которые отправятся на работу в сельскую местность, получат подъемные в три, а не в четыре транша, как это происходит сейчас. Первые выплаты молодые специалисты получат после первого месяца работы, остальные — по окончании года. Напомним, летом власти увеличили размер подъемных на 50%. Так, начинающие врачи получат по 45 тысяч леев, фармацевты — 36.