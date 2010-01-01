Парламентская ассамблея Совета Европы

Избрала нового председателя

В финальном туре голосования наибольшее количество голосов набрала представитель Кипра Стелла Кириакидис, сообщает пресс-служба ПАСЕ. Ее председательство в ПАСЕ продлится до следующей сессии в Страсбурге, которая пройдет 22 — 26 января 2018 года.

Среди своих приоритетов на новом посту Кириакидис назвала борьбу с коррупцией, объединение всех групп Парламентской ассамблеи и укрепление доверия к структуре на мировом уровне.

В Вене открылся молдо-австрийский

Экономический форум

Молдо-австрийский Экономический форум представит торговые и инвестиционные возможности Молдовы бизнесменам Австрии. В мероприятии принимает участие вице-премьер, министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык. Объем внешней торговли Молдовы и Австрии в январе-июле 2017 г. составил $ 61,24 млн., увеличившись на 10%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом, по данным НБС, молдавский экспорт в Австрию вырос на 44% - до $ 17,92 млн., а импорт практически не изменился, составив $ 43,32 млн.

Проведена спецоперация

По выявлению заядлых «гонщиков»

По данным Национального инспектората патрулирования, только за один день в республике зарегистрировано 559 водителей, которые нарушили скоростной режим. Все автовладельцы оштрафованы на 600-1500 леев. Кроме того, нарушители получили от трех до пяти штрафных очков. По информации ведомства, за девять месяцев текущего года было выявлено 49 тысяч «гонщиков», которые превысили скоростной режим.

Растет число заболевших

Сезонными инфекциями

Специалисты говорят, что заболеваемость ОРВИ увеличилась на 28,2% по сравнению с предыдущей неделей. «Были диагностированы этим заболеванием 1 955 детей в возрасте до 17 лет (70,1%). Наиболее затронуты дети в возрасте до 6 - 1 415 случаев (72,4%), из которых 454 (32,1%) являются детьми из государственных учреждений. В указанный период были госпитализированы 61 больной (2,2%), 50 из них были дети. Доля госпитализированных детей составила 82,0%», - указывается в пресс-релизе.

В Молдове будут штрафовать

За продажу алкоголя

Коммерсантов, продающих алкоголь молодым людям в возрасте до 21 года будут штрафовать. Эта норма предусмотрена в проекте поправки к Кодексу поведения, согласно которой продажа алкоголя людям в возрасте до 21 года может быть запрещена. Нарушителям грозит штраф в размере до 5000 леев. Сейчас в Молдове действует возрастное ограничение 18 лет.

Сбитая машиной с госномерами женщина

Рискует заплатить штраф

Авария произошла 10 октября на улице Алба-Юлия. Автомобиль Skoda Superb с правительственными номерами, за рулем которого находился 36-летний мужчина, сбил 36-летнюю женщину с ребенком на руках, когда та переходила улицу в неположенном месте. Если виновным в аварии признают водителя авто, ему грозит штраф до 1500 леев и начисление 6 штрафных баллов. Если виновна женщина - наказание предусматривает штраф от 450 до 600 леев.

Полиция ищет преступника,

Ограбившего магазин в Дондюшанах

Полиция ищет злоумышленника, ограбившего вечером 10 октября продуктовый магазин в Дондюшанах. Угрожая продавщице ножом, мужчина забрал из кассы три тысячи леев. Грабителю около 25 лет, он среднего роста, русскоязычный. Был одет в черную куртку с капюшоном. Тех, кто владеет какой-либо информацией о преступнике, просят звонить по номеру 902.