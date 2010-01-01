Партия Ангелы Меркель

Победила в выборах в бундестаг

24 сентября в Германии прошли выборы в бундестаг. Согласно окончательным данным немецкого центризбиркома, партийный альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером Ангелой Меркель лидирует с 33% (246 мест в бундестаге), но это худший его результат с 1949 года. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с Мартином Шульцем получает 20,5% (153 места), добившись худшего результата в истории.

Петр Порошенко подписал

Скандальный «Закон об образовании»

25 сентября президент Украины подписал закон Украины «Об образовании», который вызвал критические отзывы в странах-соседях Украины, в частности, обвинение в ущемлении прав национальных меньшинств. Закон, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский. Одна или несколько дисциплин могут преподаваться на двух и более языках — государственном, английском и других официальных языках ЕС.

Граждан РМ просят воздержаться

От поездок в Винницкую область

МИДЕИ Молдовы выступило с предупреждением для граждан Молдовы воздержаться от поездки в Винницкую область Украины из-за пожара на складе боеприпасов у поселка Калиновка, который начался поздно ночью 26 сентября. Тем, кто уже находится поблизости, МИДЕИ посоветовало покинуть регион. Граждане РМ, которые нуждаются в помощи, могут обратиться в посольство Молдовы на Украине, позвонив по телефонам: +38 044 521 22 80, +38 068 384 20 16.

КМС одобрил повышение

Зарплат сотрудникам детсадов

Муниципальный совет одобрил повышение зарплат сотрудникам детских садов Кишинева. Мунсоветник Ион Чебан отметил, что зарплаты будут увеличены задним числом - с 1 сентября 2017 года для таких категорий сотрудников как медработники, кладовщики и работников кухни. Ранее мунсовет Кишинева принял решение повысить на 50% зарплату поварам и няням в столичных детских садах.

Движение на Друмул виилор

Приостановят до 14 октября

Дорожное движение по столичной улице Друмул виилор на отрезке между улицами Митрополит Гурие Гросу и Нукарилор приостановят до 14 октября в связи с ремонтом теплотрассы. Движение микроавтобусов №. 186 на отмеченном участке будет организовано так: с ул. Василе Александри на ш. Хынчешть, ул. Докучаев, Друмул виилор и далее по установленному маршруту. Обратно — с Друмул виилор на ул. Докучаев, Георге Асаки и далее по установленному маршруту.

Столичные автомойки

Проверила полиция

Препятствуя распространению оплаты труда «в конвертах», полиция провела на Ботанике рейд по «точкам», предоставляющим услуги по мойке автомобилей. По итогу проверок обнаружены не учтенные бухгалтерией деньги, документальные подтверждения зарплат «в конвертах». Сотрудники таких автомоек не были официально трудоустроены. Виновным в подобных правонарушениях грозит до 15 тысяч леев штрафа.

Кишиневец скончался от волнения

После сдачи экзамена на водительские права

63-летний претендент на права пять раз безуспешно пытался получить водительское удостоверение. И лишь с шестой попытки, ему удалось сдать экзамен. Мужчина вышел из экзаменационного зала в сильном волнении. Спустя некоторое время у него произошла остановка сердца. Окружающие попытались оказать ему первую помощь и вызвали неотложку, а также полицию. Однако реанимировать мужчину не удалось.