День вина в Молдове

Пройдет 7-8 октября

16-е по счету мероприятие будет организовано с 09:00 до 23:00 на Площади Великого Национального собрания и в сквере Кафедрального собора. В праздновании примут участие 40 производителей вина. Во время мероприятий будет остановлено движение общественного транспорта на бульваре Штефан чел Маре - от улицы Г. Бэнулеску-Бодони до улицы А. Пушкина. С 5 по 9 октября транспорт будет перенаправлен на близлежащие улицы.

Плахотнюк и Додон выдвинули

Кандидатов на пост минобороны

Кандидатом, выдвинутым правящей коалицией на должность министра обороны, стал вице-председатель ЕНПМ Евгений Стурза. Объявление было сделано во вторник лидером ДПМ Владом Плахотнюком. Раньше Стурза работал в Государственной канцелярии. В среду президент РМ выразил неодобрение данной кандидатуры, и предложил свою – Виктора Гайчука – председателя Союза офицеров РМ.

Скорую теперь можно вызвать

По Интернету

Люди с ограниченными возможностями слуха и или речи из Республики Молдова могут вызывать службу скорой медицинской помощи с помощью приложений Viber и Skype. Заявители смогут отправлять сообщения на номер: 062011544, указав причину запроса и адрес. По данным Национального центра скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе, новые платформы связи облегчат доступ к службам экстренной медицинской помощи людям с ограниченными возможностями слуха и речи со всей страны.

Николай Ботгрос награжден

Золотой медалью

Маэстро Николай Ботгрос, художественный руководитель и первый дирижер Национального оркестра народной музыки «Лэутары», был награжден золотой медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Награда присуждена за выдающиеся творческие достижения, личный вклад и вклад руководимого им оркестра в популяризацию истинных национальных ценностей.

Пропавшая в Цыпово женщина

Найдена мертвой

Тело 30-летней Ирины Качаловой, которая пропала во время экскурсии в Цыпово, было найдено вблизи Каскада Морций («Водопад мертвых») в Цыпово во вторник. Все обстоятельства случившегося будут расследованы 30-летняя мать двоих детей пропала 9 сентября во время экскурсии: вечером она вышла на прогулку, оставив мобильный телефон в палатке. С тех пор живой ее никто не видел. В поисках участвовало около 60 спасателей.

В Кишиневе прошли обыски по делу

О трафике людей

Прокуроры по борьбе с организованной преступностью и офицеры Центра по борьбе с торговлей людьми провели ряд обысков в Кишиневе по делу о нелегальной миграции в Израиль. Обыски проходят в домах и кабинетах подозреваемых в незаконном трудоустройстве граждан Молдовы в Израиле. По информации правоохранительных органов, подозреваемые получали от €6,5-7 тыс. за организацию выезда и трудоустройства в Израиле.

Девятилетнего ребенка укусила

Бродячая собака

Инцидент произошел в Комрате во вторник вечером. Мальчик играл во дворе дома, когда собака набросилась на него и укусила. Вмешались соседи, которые вызвали полицию и скорую помощь. Ребенка доставили в срочном порядке в столичный Институт матери и ребенка, где его прооперировали. В настоящее время он находится в отделении реанимации в серьезном состоянии.