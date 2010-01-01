Спецпредставитель ОБСЕ проведет встречи

В Кишиневе и Тирасполе

Специальный представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Вольф Дитрих Хайм посетит Молдову и проведет встречи в Кишиневе и Тирасполе с 6 по 8 сентября. В Кишиневе он встретится с министром иностранных дел и европейской интеграции Андреем Галбуром и вице-премьером по реинтеграции Георге Бэланом. В Тирасполе - с политическим представителем приднестровского региона Виталием Игнатьевым, а также проведет встречи с послами России и Украины в Молдове, Европейского союза и Соединенных Штатов в рамках формата «5+2».

Дональд Трамп объявил

Чрезвычайное положение

Президент США объявил чрезвычайное положение в Пуэрто-Рико, Флориде и на Виргинских островах из-за урагана «Ирма». Ранее стало известно, что скорость ветра в сердце урагана достигла 297 километров в час. Скорость урагана уже практически достигла скорости самого мощного урагана в истории — Аллена 1980 года. Тогда скорость ветра достигла 302 километров в час.

Экономически активное население

Продолжает сокращаться

По данным Нацбюро статистики, по сравнению со вторым триместром 2016-го, в этом году число трудоустроенных в Молдове снизилось на 3,4%, почти на 47 тыс. человек. Всего не работали 1,3 миллиона человек. Среди тех, кто не трудоустроен — 596,8 тыс. пенсионеров, 252,3 тыс. человек, которые учатся, еще 214,9 тыс. не работают, так как ухаживают за членами семьи. А еще 211,4 тысячи человек не хотят трудиться в стране, планируя работать за границей.

Грузинские власти просят Киев

Экстрадировать Саакашвили

Украина получила от Грузии запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, заявил замглавы украинского Минюста Сергей Петухов. По его словам, ведомство передало запрос Тбилиси в Генпрокуратуру страны. Как отметил Петухов, грузинская прокуратура гарантировала Киеву, что Саакашвили не будут преследовать по политическим мотивам и не выдадут третьему государству без согласия Украины.

Налоговая собирается штрафовать

Арендодателей

Налоговая служба призывает граждан, сдающих в аренду недвижимость, в соответствии с действующим законодательством платить налог 7% от полученных таким образом доходов. В случае уклонения от уплаты налогов, арендодателям грозит штраф. Налоговая напоминает, что физические лица, сдающие помещения в аренду, обязаны регистрировать контракты на аренду в отделениях службы в течение трех дней с момента их заключения.

НАРЭ повысило цены

На топливо

Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) повысило цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать в ближайшие две недели — с 6 по 19 сентября. Предельная цена на бензин Аи-95 выросла на 45 банов, составив 17,40 леев за литр. Также, на 20 банов повысилась цена на дизельное топливо — до 14,75 леев за литр.

Экс-председатель НСГ задержан

За ДТП, в котором пострадал ребенок

Экс-председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов задержан на 72 часа. 4 сентября автомобиль, за рулем которого находился Константинов, совершил наезд на семилетнего мальчика. Начато уголовное преследование по статье 264 Уголовно-процессуального кодекса РМ: «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств».