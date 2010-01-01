США приостановят выдачу виз

По всей России

Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на сайт американского посольства. «В связи с мерами, принятыми Российской Федерацией по ограничению численности сотрудников дипломатической миссии США в России, начиная с 23 августа 2017 года, процедура выдачи неиммиграционных виз по всей России будет приостановлена», — говорится в сообщении. При этом сообщается, что 1 сентября 2017 года процедура возобновят в Москве. В других регионах она приостановлена на неопределенный срок.

Китай выделил помощь для ликвидации

Последствий апрельского снегопада

Сто тысяч долларов были переведены Обществом Красного Креста Китая Обществу Красного Креста Молдовы для ликвидации последствий апрельского снегопада. Деньги предоставляются в виде гранта, не подлежащего возврату. Решено предоставить гуманитарную помощь в виде продовольственных посылок 6 тыс.жителей населенных пунктов из Гагаузии, Новоаненского, Леовского, Оргеевского, Бендерского, Криулянского, Унгенского и Бессарабского районов, наиболее пострадавших в результате поздних снегопадов.

Молдове получит от Всемирного банка

20 миллионов долларов

20 миллионов долларов получит Молдова от Всемирного банка для модернизации государственных услуг. Решение было принято на заседании Совета директоров ВБ. Таким образом, правительство при поддержке банка намерено развивать административные услуги в интересах граждан. Также в рамках проекта правительственные учреждения и отраслевые министерства получат техническую помощь

Игорь Додон назначил

Нового советника

Глава государства подписал Указ о назначении Павла Войку, который в настоящее время является руководителем Инспектората полиции Бендер, на должность советника президента Республики Молдова по особым поручениям. Войку будет советником Игоря Додона в сфере специальных миссий. Президент выразил уверенность, что Павел Войку обладает квалификацией и навыками, необходимыми для работы на этом посту.

НАРЭ снизило цены

На топливо

Бензин АИ-95 с 23 августа будет стоить не выше 16,95 леев . Цена на дизельное топливо составит 14,55 леев. Цена установленная на бензин на 11 баннов ниже предыдущей, один литр АИ-95 стоил 17,06 леев. А стоимость дизтоплива, снизилась на 22 бана, по сравнению с прежней ценой в 14.77 леев. Новые цены будут действовать в течение следующих 14 дней.

Началась проверка

Столичных школ

Пять комиссий, в которые вошли специалисты муниципального Центра общественного здоровья, Службы чрезвычайных ситуаций, Национального агентства продовольственной безопасности и Управления образования должны выяснить, готовы ли школы к началу учебного года. Проверять будут качество ремонта, состояние пищевых блоков и классов, а также соблюдение правил пожарной безопасности. В Кишиневе действует 142 школы.

Пьяный водитель сбил

Коляску с младенцем

Коляску с пятимесячным младенцем, которая стояла на тротуаре, сбил на машине пьяный 18-летний водитель. Ребенок погиб. Трагедия произошла в селе Брезоая района Штефан-Водэ. Виновный с места происшествия скрылся, но полиция его вскоре задержала. Алкотест показал высокое содержание алкоголя в крови. Ведется следствие. Задержанному грозит большой тюремный срок.