Осенью в шести населенных пунктах Молдовы

Пройдут выборы мэров

На заседании 15 августа ЦИК установил дату проведения новых местных выборов мэров коммуны Лэпушна Хынчештского района. Мандат местного избранника завершился досрочно в связи с его отставкой. Ранее ЦИК установил на 19 ноября проведение новых местных выборов мэров в селе Новые Фундуры Глодянского района, коммунах Штефанешты Флорештского раойна, Плопь Кантемирского района, Саратены Леовского района и Гиличень Теленештского района.

«Газпром» ждет решения

По новому иску к «Молдова-газ»

Российский «Газпром» в сентябре-октябре 2017 г. ожидает решения арбитражного суда по иску к компании «Молдова-газ» о взыскании с нее задолженности в сумме 768 млн. 647 тыс. долларов за природный газ, поставленный в 2014 г. Общий исторический долг компании «Молдова-газ» перед «Газпромом» превышает 5 млрд. долларов, из которых около 90% составляет задолженность за «голубое топливо» приднестровского региона, а оставшаяся часть – правобережной Молдовы

Стартовал второй этап приема

В профессиональные школы

Свободны еще почти три с половиной тысячи мест. На первом этапе зачисления самым низким спросом пользовались специальности в строительной и аграрной отраслях. Особенно мало заявлений было подано в профшколы, расположенные в регионах страны. Как сообщает Минобразования, в прошлом году абитуриенты чаще выбирали профессии повара, официанта, швеи, электрика и слесаря. Второй этап зачисления продлится до 25 августа.

Молодежной столицей страны в 2018 году

Выбран Кагул

Райцентр Кагул победил в борьбе за право стать молодежной столицей в 2018 году. Заявки на участие в Республиканском конкурсе подавались с мая по июль нынешнего года. В нем мог участвовать любой город или село нашей страны, кроме Кишинева и победителей прошлых лет. В течение последних трех лет статуса «Молодежная столица» уже удостаивались три населенных пункта Молдовы — Сынжера (2015), Яловены (2016) и Варница (2017).

Южная Корея предоставит

Школам Молдовы 150 компьютеров

Эта помощь является частью Меморандума о сотрудничестве, подписанного два года назад между двумя странам. Документ предусматривает предоставление системе образования Молдовы 450 компьютеров. Техника будет распределена в учебные заведения, в которых отсутствуют компьютеры, и будет использоваться в образовательном процессе учащимися. В 2016 года уже было доставлено 150 компьютеров, которые были распределены в учебные заведения 10 районов.

В двух столичных водоемах обнаружен

Холерный вибрион

По данным столичного Центра общественного здоровья, в ходе проверок 8 августа в четырех водоемах страны был обнаружен холерный вибрион. Речь об озере в г. Ватра, Днестре в районе Вадул-луй-Водэ, а также двух столичных озерах – в парках Валя Морилор и Валя Трандафирилор. Купание в этих водоемах не рекомендовано.

26-летняя девушка покончила с собой

На Чеканах

Трагедия произошла во вторник вечером в столичном микрорайоне Чеканы.

Там 26-летняя девушка выбросилась из окна квартиры на 7 этаже многоэтажного дома. Она скончалась на месте. По информации полиции, погибшая находилась на учете у психиатра, пишет protv.md. Остальные обстоятельства случившегося выясняет полиция.