Додон принял участие в инаугурации

Президента Ирана Хасана Роухани

Глава молдавского государства поздравил своего иранского коллегу - Хассана Роухани - с победой на выборах и поблагодарил за приглашение принять участие в церемонии инаугурации. В ходе диалога стороны сошлись во мнении, что между нашими странами существует значительный неиспользованный потенциал, главным образом в области инвестиций, сельскохозяйственной промышленности, энергетики, промышленности, транспорта, туризма и в финансово-банковской сфере.

Украина потратит на стену на границе с Россией

500 миллионов за год

Киев намерен потратить в 2017 году на возведение стены на границе с Россией около 500 млн гривен (более одного миллиарда рублей). Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает «Интерфакс-Украина». По его словам, эта сумма — «55 процентов от средств, необходимых только на этот год». Проект «Стена» был инициирован в сентябре 2014 года Арсением Яценюком. До 2018 года для этих целей предполагалось потратить четыре миллиарда гривен (около 200 миллионов долларов).

Новая процедура по оплате штрафов

За нарушение ПДД вступила в силу

Согласно поправкам, 16-значный штрих-код для онлайн-платежей будет исключен из отправляемых писем и граждане не смогут оплачивать штрафы на основе электронных отчетов о констатации правонарушений. Они должны будут представить письма в Единый центр мониторинга и координации Национальной инспекции патрулирования или в территориальную инспекцию полиции по месту проживания для составления протокола о правонарушении и на его основании оплатить штраф.

На конкурс «Национальная премия-2017»

Поступило 30 заявок

Члены Комиссии по присуждению Национальной премии изучили 30 заявок кандидатов и коллективов кандидатов, выдвинутых на участие в конкурсе в 2017 году После обсуждений члены комиссии утвердили все заявки в следующих областях: наука (11 заявок), технологии (2), культура и искусство (13), спорт (4). Оценка будет проводиться на основании критериев согласно Регламенту. Церемония награждения состоится 26 августа.

НАРЭ снова увеличило

Цены на топливо

В частности, на период с 9 по 22 августа 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,06 лея за литр, а дизельного топлива - 14,77 лея за литр. Таким образом, бензин подорожает в среднем на 54 бана за литр, или на 3,3%, а дизтопливо вырастет в цене в среднем на 57 банов за литр, или примерно на 4%.

В Молдове сошел с рельсов

Товарный поезд

На отрезке железной дороги Злоць-Кайнарь недалеко от села Кэрбуна района Яловены сошли с рельсов 20 товарных вагонов из железнодорожного состава в 54 вагона. Поезд шел не груженным. В результате инцидента никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

Apa-Canal завершило массовую проверку качества воды

На протяжении прошлого месяца, Apa-Canal Chisinau провела масштабную проверку воды из разных источников с целью выяснить ее качество. В этих целях были взяты 12 094 проб, осуществлены 22 249 физико-химических анализов и 1 589 – бактериологических. Проверкам подверглись станции воды Кишинева и Днестра, резервуары питьевой воды, централизованной сети распределения мун. Кишинева, артезианские скважины и колодцы с местным источником, находящиеся в управлении Apa-Canal. Отметим, что результаты анализов систематически публикуются на сайте: acc.md.