Президент США подписал закон

О введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп подписал закон о введении санкций против России, и для их отмены теперь потребуется выполнение Москвой своих обязательств. Ранее глава МИД Германии Зигмар Габриэль высказал мнение, что прежде, чем подписывать закон об антироссийских санкциях, он посоветуется с европейцами. В ЕС считают, что этими санкциями Вашингтон берет на себя роль мирового судьи, указывая европейцам, что нужно делать.

Названы три лучших вуза

Молдовы

Молдавские вузы попали в ежегодный рейтинг лучших университетов мира (Ranking Web of Universities). Самую высокую строчку среди молдавских вузов занял Государственный университет Молдовы (USM). Он находится на 3148 позиции в рейтинге, в то время как в прошлом году составители отдали ему 2492-е место. За ним следует Технический Университет Молдовы - 3760. Тройку замыкает Международный Независимый Университет Молдовы (ULIM) - 5952.

Бюро статистики намерено создать

Регистр населения

В Молдове будет создан Статистический регистр населения, призванный оценивать мобильность населения для усовершенствования миграционной статистики. С такой инициативой выступило Национальное бюро статистики, предложившее разработать план действий для улучшения механизмов сбора данных о миграции.

Кириллу Лучинскому грозит

Десятилетний срок

Уголовное дело в отношении сына второго президента Молдовы, экс-депутата парламента Кирилла Лучинского передано в суд. Он подозревается в отмывании денег и нанесении ущерба Banca de Economii (BEM), Banca Socială şi Unibank в особо крупных размерах. Депутат также обвиняется в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе, сокрытии своей причастности к владению фирмами, банковских нарушениях. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Группа французских исполнителей совершит

Музыкальный тур по селам Молдовы

Группа французских музыкантов-волонтеров совершит тур по Молдове с 12 по 18 августа, в ходе которого познакомит жителей Паланки, Хынчешть, Пражиле, Михэйлень, Вэратик, Кишиневе и Гетлов с произведениями молдавских композиторов. Музыканты исполнят произведения Давида Федова, Аркадия Люксембурга, Алексея Стырчи. Цель тура - сыграть живую музыку в сельской местности, где около 90% населения никогда ее не слышали. По словам организатора: «концерты - благотворительная деятельность, которую не финансирует ни один спонсор».

Нацбанк заменит бумажные леи

На монеты

Национальный банк Молдовы начал общественные консультации с гражданами для разработки концепции монет в 1 и 2 лея. Банкнота в 1 лей будет циркулировать параллельно с монетой в 1 лей до исчерпания запасов. До 4 августа желающие могут разработать эскизы монет в 1 и 2 лея, которые должны быть отправлены на почтовый адрес НБМ.

За сутки в Греции произошло

39 лесных пожаров

В Греции за сутки произошло 39 лесных пожаров, однако большинство из них сразу были взяты под контроль. Как сообщают местные СМИ, возгорания случились в лесном массиве в районе муниципалитета Комито и в лесистой местности в районе Амелантес к востоку от Афин. В тушении огня задействованы 45 пожарных, около 10 единиц спецтехники и 2 самолета.