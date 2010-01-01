Додон встретится с Путиным

На саммите стран СНГ в Сочи

Форум пройдет этой осенью в Сочи, где Игорь Додон надеется встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и пригласить его в Кишинев. Об этом глава государства рассказал в рамках прямой линии на своей странице в «Одноклассниках». По словам Додона, на встрече с Путиным он планирует обсудить проблемы молдавских трудовых мигрантов в России, а также дипломатический скандал, в результате которого из Молдовы были высланы пять российских дипломатов.

Президент отправил в отставку

Двух министров

Игорь Додон подписал указы об отставке министра здравоохранения Руксанды Главан и министра молодежи и спорта Виктора Зубку. «Я неоднократно отмечал, что поддерживаю сокращение административного аппарата, количества министерств, и выступаю за их качественную эффективность, а не количественную. Ратую за назначение на должности министров исключительно профессионалов», - отметил президент.

Советник Петр Кордуняну станет

Депутатом парламента

Конституционному суду РМ передан на утверждение мандат альтернативного кандидата по спискам Партии социалистов Петра Кордуняну, который должен занять место в парламенте после смерти депутата Ирины Миздренко. В настоящее время Петр Кордуняну является советником от фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Кишинева. 25 июля Центральная избирательная комиссия начала процедуру признания действительности мандата Петра Кордуняну по спискам ПСРМ.

НАРЭ повысило цены

На топливо

Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать в ближайшие две недели — с 26 июля по 8 августа. Предельная цена на бензин Аи-95 выросла на 20 банов, составив 16,52 леев за литр. Также на 22 бана выросла цена на дизельное топливо — до 14,20 леев за литр.

Молдавские женщины живут дольше

Мужчин в среднем на 8 лет

По данным Нацбюро статистки, средняя продолжительность жизни в РМ в 2016 году составила 72,2 года. У мужчин показатель продолжительности жизни равен 68,1 годам, а у женщин - 76,1 годам. То есть, в среднем молдавские женщины живут на 8 лет дольше мужчин. В 2016 году было зарегистрировано уменьшение количества смертей по сравнению с данными 2015 года - на 1 417 человек.

За 10 лет количество студентов

Сократилось на 28 процентов

За последние пять лет количество студентов в университетах Молдовы сократилось на 28% со 104 тыс. до 74 тыс. Об этом сообщил Совет ректоров Молдовы, отметив, что такая тенденция наблюдается последние 10 лет, за которые число студентов сократилось практически вдвое. Статистические данные также показывают, что меньше всего студентов поступают на факультеты охраны окружающей среды, транспортных и социальных услуг, архитектуры и строительства.

Чемпион Европы по мотокроссу из Молдовы

Погиб в Чехии

На соревнованиях в категории European Motocross 85cc Championship, проходивших в чешском городе Локете, в ходе первого заезда молодой пилот из Молдовы Игорь Кухарчук упал с мотоцикла. Он получил тяжелые травмы. Команде медиков не удалось спасти жизнь юноши. Игорь Кухарчук стал чемпионом Европы по мотокроссу в восьмилетнем возрасте. Он родился в Кишиневе. 2 августа ему должно было исполниться 14 лет.