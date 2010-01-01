МВФ находится с рабочим визитом

В Кишиневе

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), возглавляемая Беном Келмансоном, находится в Кишиневе в период с 17 по 21 июля. Цель визита - собрать информацию о макроэкономической ситуации и обсудить налогово-бюджетную политику, денежно-кредитную политику и иные важные политики, которые планируется реализовать осенью текущего года. В конце визита не будет опубликовано заявления по его итогам.

Молдова и Украина вскоре завершат

Демаркацию границы

Украина и Республика Молдова вскоре завершат демаркацию приднестровского участка молдо-украинской государственной границы. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время совместных заявлений для СМИ с премьер-министром Молдовы Павлом Филипом по результатам двусторонней встречи. «Мы договорились, что сделаем все, чтобы завершить это в кратчайшие сроки», – заявил Петр Порошенко.

ЕС профинансирует проекты

По водоснабжению и энергоэффективности

Европейский союз будет финансировать разработку технической документации и тендер на строительные работы в рамках 18 проектов, относящихся к области водоснабжения и канализации (AAC) и энергоэффективности (ЭЭ), отобранных в Регионах развития Север, Центр и Юг РМ. Помимо 3,5 млн. евро, предоставленных Европейским союзом, Министерство по экономическому сотрудничеству и развитию Германии выделит 325 тыс. евро.

В Молдову доставили троих пострадавших

В ДТП в Черновцах

Вечером 17 июля в Черновцах рейсовый автобус MAN с молдавскими регистрационными номерами столкнулся с микроавтобусом «Mercedes Sprinter», водитель которого скончался на месте. В момент аварии в салоне автобуса находились 56 граждан Молдовы. Трое из них получили травмы различной степени тяжести. После оказания неотложной помощи в местной больнице, пострадавших транспортировали на родину, задействовав экипаж SMURD.

Иностранца задержали за кражу

На столичном рынке

46-летнего уроженца Армении задержали в Кишиневе по подозрению в краже мобильного телефона. Мужчина присвоил гаджет, оставленный без присмотра на прилавке магазина на рынке в секторе Ботаника. Ущерб составил 5300 леев. Найти вора удалось, благодаря камерам видеонаблюдения. Мужчина - безработный, живет в одном из центров временного размещения в столице. Мужчине грозит штраф до 13 тысяч леев, от 120 до 240 часов неоплачиваемого труда в пользу общества или до двух лет тюрьмы.

Сбежавший из Гоян преступник

Задержан

Заключенный, сбежавший из тюрьмы Гоян 16 июля, задержан. В момент задержания он ехал на такси в село Варница района Анений Ной. 23-летний заключенный был приговорен к 2 годам лишения свободы за совершение дорожно-транспортного происшествия в состоянии алкогольного опьянения. К моменту побега он провел 9 месяцев в тюрьме. За побег ему грозит новое наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Молдаванка с ребенком на руках

Пыталась дойти до моря пешком

17 июля украинские пограничники задержали гражданку Молдовы в возрасте 22 лет, с двухлетним ребенком на руках, так как она пыталась пройти на территорию Украины в обход пункта пропуска, расположенного в районе Беляевка. Женщина сказала, что поссорилась с мужем и хотела отдохнуть на море, теперь ее ждет административное наказание.