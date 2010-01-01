Украина введет биометрический контроль

Для всех иностранцев

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко. «Речь идет об усилении контроля за въездом, выездом и пребыванием граждан других государств на территории Украины. Мы должны снять биометрические данные, включая отпечатки пальцев, цифровую фотографию. Это значительно усилит возможности для борьбы с терроризмом», — сказал глава государства. Точную дату введения сбора биометрических данных Порошенко не назвал.

Молдавские военные лишились

Аэродрома

Министерство обороны Молдовы потеряло аэродром в Мэркулештах. Решением правительства, принятым 10 июля, воздушный порт был выведен из подчинения оборонного ведомства республики и передан на баланс Минкономики. Маркулештский аэропорт имел международный статус, однако в последнее время испытывал серьезные финансовые трудности и числился в ряду убыточных предприятий.

НАРЭ повысило цены

На бензин и дизтопливо

Нацагентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) установило новые максимальные цены на бензин и дизельное топливо, которые будут действовать с 12 по 25 июля. Предельная цена на бензин Аи-95 выросла на 30 банов, составив 16,32 леев за литр. Также на 37 банов выросла цена на дизельное топливо — до 13,98 леев за литр.

Финансовая помощь Молдове увеличивается

С каждым годом

В 2016 году Молдова получила около 440 млн. евро в виде официальной помощи в целях развития. Это на 33% больше по сравнению с 2015 годом. Эти цифры были озвучены на заседании Межминистерского комитета по стратегическому планированию, где был представлен годовой отчет о внешней помощи, которую Молдова получила в 2016 г. При этом крупнейшими партнерами по развитию нашей страны остаются Евросоюз, Всемирный банк, Румыния, Европейский банк реконструкции и развития и Агентства ООН.

Молдова и Объединенные Арабские Эмираты

Углубляют сотрудничество

Компании из ОАЭ могут участвовать в приватизации молдавских госпредприятий — Moldtelecom, Air Moldova и т. д. Об этом заявил премьер-министр Павел Филип в рамках встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Зайад аль-Нахайаном. Стороны обсудили участие Молдовы в выставке Дубай EXPO 2020, отказ от визового режима между государствами и необходимость открытия дипломатических миссий в Молдове и ОАЭ.

Тираспольский госуниверситет подарит

Ноутбук каждому студенту

Тираспольский государственный университет в Кишиневе подарит каждому первокурснику ноутбук. Это касается тех, кто выберет факультеты физики, математики и информационных технологий. Всего получат ноутбуки около 50 студентов, которые останутся у них после окончания учебы. На территории университета и студенческих общежитий будет предоставлен бесплатный Wi-fi.

Житель Теленешт получил15 лет

За убийство сына скалкой

49-летний житель Теленешт был приговорен к тюремному заключению за убийство собственного сына. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 15-летнего сына и избил его скалкой. В результате множественных ударов подросток погиб.

За насилие в семье, приведшее к смерти, подсудимый был приговорен к тюремному заключению на срок до 15 лет.