Игорь Додон отправился с визитом

В Азербайджан

Президент Молдовы проведет несколько встреч с властями Азербайджана в рамках своего официального визита в эту страну, который проходит с 21 по 23 июня. «Состоятся встречи с президентом страны Ильхамом Алиевым, с председателем Милли Меджлиса, с премьер-министром Азербайджана, а также с представителями молдавско-азербайджанского культурного общества. Рассчитываем на плодотворный визит», — написал Додон на своей странице в Facebook.

IV фестиваль клубники и меда

Прошел в Садова

Игорь Додон принял участие в IV фестивале клубники и меда, который традиционно проходит в его родном селе Садова Каларашского района. Ежегодно в мае-июне в Садова урожай клубники составляет примерно 600 тонн. Во время фестиваля, который собрал тысячи посетителей, прошли многочисленные конкурсы, а участники получили призы.

Холерный вибрион найден

В водоемах столицы

Опасная находка - V.holerae NON 01 — была сделана специалистами Центра общественного здоровья. Пробы были взяты из всех озер муниципия Кишинев. На прошлой неделе медицинские учреждения столицы сообщили о 178 случаях острых кишечных заболеваний, 134 случая были обнаружены у детей, — отметили также в Центре. V.holerae NON 01 — холерный вибрион, является возбудителем холеры.

Курсы для начинающих дайверов

Открыли в Кишиневе

Занятия стремительно набирают популярность - только за первый месяц обучение прошли 400 человек. Начинающие дайверы проходят обучение в бассейне. Курс занимает неделю. Длятся занятия в общем 12 часов. Затем экзамены по теории и практике. Стоимость курса 250 евро. Дайвинг — это любительское подводное плавание с аквалангом.

Посол Венгрии в Молдове

Награжден «Орденом Почета»

Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгрии в Молдове Матиаш Силаги награжден «Орденом Почета». Указ об этом подписал президент Игорь Додон. Глава государства провел во вторник встречу с дипломатом, который завершает свою миссию в Молдове. Президент выразил благодарность за сотрудничество и реализацию многих проектов, представляющих взаимный интерес в культурной, социальной и экономической областях, инициированных при личной поддержке посла Силаги.

Илану Шору могут дать

19 лет тюремного заключения

Обвинение потребовало 19 лет тюремного заключения для предпринимателя Илана Шора. Об этом заявил во вторник прокурор Андрей Бэешу. Отвечая на вопросы журналистов, он сообщил, что нанесенный Иланом Шором ущерб Banca de economii оценивается в пять миллиардов леев (около 385 млн. долларов по курсу 2014 года). Известный бизнесмен и примар Оргеева Илан Шор был арестован 22 июня 2016 года. Он пребывал под арестом в СИЗО полтора месяца, после чего, 5 августа Апелляционная палата изменила меру пресечения на домашний арест.

В Молдове высокая смертность

От женской онкологии

Согласно данным Национального бюро статистики, ежегодно от рака шейки матки в Молдове умирают 90 из 150 больных женщин, а уровень смертности женщин от онкологических заболеваний в 15 раз превышает соответствующие показатели в странах Западной Европы. Причиной такой высокой смертности чаще всего является позднее обращение к врачам, а также отсутствие доступных способов диагностики рака на ранних стадиях.