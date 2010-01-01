США выделит Молдове 250 млн.долларов

На борьбу с российским влиянием

В Конгресс США был внесен проект резолюции об оказании помощи Украине, Молдове и Грузии в противостоянии российскому влиянию. Проект предусматривает, в том числе, создание фонда в размере 250 миллионов долларов, рассчитанного на три года: с 2018-го по 2020-й. Информацию в рамках передачи на частном телеканале подтвердил посол США в Молдове Джеймс Петтит. Посол считает, что выделенные США деньги Молдова должна потратить на повышение независимости молдавских СМИ и недопущения в них российской пропаганды, а также для внесения нужных поправок в законодательство.

Беларусь и Молдова наладили

Торговые отношения

Беларусь ратифицировала Межправительственное соглашение с Молдовой о системе содействия взаимной торговле. Документ, подписанный в Кишиневе в декабре 2016 г., одобрили депутаты Палаты представителей Беларуси. Соглашение обеспечивает создание условий для упрощения таможенного контроля товаров и транспортных средств, которые перемещаются между государствами.

Цены на топливо

Немного снизились

В следующий двухнедельный период, с 14 по 27 июня, бензин будет стоить 16,57 лея за литр, что на 57 банов меньше, чем сейчас. Дизельное топливо дешевеет еще существеннее - на 73 бана. Его максимальная цена будет составлять 13,96 лея за литр.

В Молдове появился

Новый телеканал

Телеканал TV7 переименован в TV8 и начинает вещание в новом формате. Координационный совет по телевидению и радио во вторник утвердил изменение названия канала и новую сетку вещания. Телеканал отказался от программ Planeta HD и Central Partnership, которые составляли 46,3% от сетки программ. TV8 будет транслировать больше собственных программ, а также ретранслировать программы российского телеканала ТВЦ. Они будут составлять до 29% ежедневного вещания TV8.

Продуктовый пакет для доноров крови

Изменится с октября

В список включили литр сока без сахара, рыбные, мясные и овощные консервы, сто граммов шоколада, 400 граммов халвы или 250 граммов сухофруктов. Новые пакеты начнут выдавать с октября. Стоимость такого набора составит 100 леев — вдвое больше, чем сейчас. До сих пор доноры получали виноградно-яблочный сок, куриный паштет, сардины в масле и сгущенное молоко. В прошлом году кровь в нашей стране сдали почти 80 тысяч раз.

Дезинфекция мусорных контейнеров

Обойдется Кишиневу в 80 тыс.леев

Примэрия выделила 80 тысяч леев на дезинфекцию мусорных контейнеров и площадок в столице. Срочные меры по обеззараживанию понадобились для предотвращения в городе эпидемии, так как в результате невывоза мусора вокруг контейнеров скопились и гнили груды отходов. Средства были выделены из муниципального бюджета на 2017 год из средств, предназначенных для ремонта жилищного фонда.

Женщина из Леовского района

Продавала чужих коров

Торговлю соседскими коровами наладила 24-летняя жительница села Орак Леовского района. За каждое животное получила по 5 тыс.леев. Сосед находчивой предпринимательницы узнал о пропаже, когда пришел на выгон напоить животных. Полиция обнаружила их на бойне в Хынчештах. Позже выяснилось, что торговая сделка с соседскими буренками была не первой. Ранее молодая женщина продала теленка своей бабушки, заявив, что он потерялся в лесу. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.