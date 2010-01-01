Молдавские дороги переходят

В управление местных властей

Около 500 км местных дорог в РМ впервые были переданы Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры в управление Теленештского, Резинского, Единецкого и Флорештского районов. Согласно законодательству, 50% налогов, взимаемых за пользование автомобильными дорогами , пойдут на содержание и ремонт местных дорожных артерий. Процесс передачи местных дорог в ведение местных властей должен быть завершен в августе 2017 года. К этому сроку все районные и муниципальные советы возьмут в свое управление 3500 км местных дорог.

Молдавская электроэнергия будет

На 10% дешевле украинской

Государственная компания Energocom подписала контракт с Молдавской ГРЭС на поставки Молдове электроэнергии, подчеркнув, что ее стоимость будет на 10% дешевле закупаемой у украинской компании DTEK Traiding. Новый контракт подписан с целью повышения стабильности энергообеспечения РМ, он вступил в силу и рассчитан до конца марта 2018 г.

С обочин молдавских дорог

Демонтировали более 3000 крестов

Из 3602 похоронных крестов, установленных на обочинах национальных и местных дорог, 3174 были уже демонтированы. Государственная администрация автомобильных дорог сообщает, что осталось разобрать еще 428 объектов похоронной атрибутики. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры издало в августе прошлого года приказ о демонтаже всех придорожных похоронных крестов и плит, расположенных на обочинах дорог.

В Молдове продлят охоту

На лис и кабанов

Министерство окружающей среды продлевает ограничения на охоту. Под запрет попадают 14 видов птиц и животных. В грядущем сезоне — с 24 сентября по 4 декабря 2017 года — будет разрешена охота на кабанов. Общая квота на их отстрел составляет 359 голов. Помимо кабанов, продлевается разрешение для охоты на лис. Оно будет действовать с 27 августа 2017-го по 26 февраля 2018 года. Квоты на этот вид животных в будущем сезоне не предусмотрены.

Действия Ирины Влах

Проверит прокуратура Гагаузии

Прокуратура Гагаузии проверит законность действий башкана Ирины Влах, в частности, правомочность назначения Романа Тютина и.о. начальника Главного управления молодежи и спорта. Поводом для этого послужит запрос депутата парламента РМ Корнела Дудника, который обратил внимание на нарушение главой региона целого ряда законов автономии и РМ.

Молдова взяла серебро

Кубка мира по гребле

В Белграде завершился третий этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Команда из Молдовы завоевала серебряную медаль. Каноэ-двойка в составе Ильи Спрынчана и Олега Нуцы была второй на дистанции 500 метров и уступила только польскому экипажу, оставив позади себя Олимпийских чемпионов из Германии и Чемпионов мира из России. III этап Кубка мира ИКФ по гребле на байдарках и каноэ 2017 проходил со 1 по 4 июня в Сербии. Соревновались спортсмены из 58 стран мира.

Четыре человека пострадали

В результате одного ДТП

Четыре человека, в том числе двое детей семи и 12 лет, госпитализированы после аварии, которая произошла в столице на ул.Волунтарилор. Автомобиль, в котором находились пострадавшие, на полном ходу врезался в дорожное заграждение. Водитель признался полицейским, что превысил скорость и не справился с управлением. У пострадавших детей диагностировали переломы челюстей, у взрослых - мужчины и женщины, легкие травмы.