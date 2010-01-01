Население Молдовы сократилось

На 2,2 тысячи человек

Численность постоянного населения Молдовы на начало 2017 г. составила 3,553 млн. человек, что на 2,2 тыс. меньше, чем год назад. Как сообщает НБС, 57,3% населения или 2,042 млн. человек - проживают в сельской местности, а 42,7% - 1,516 млн. - в городской. При этом если сельское население сократилось за год на 8 тыс. человек, то городское выросло на 5,7 тыс. Женщин в Молдове - свыше 1,843 млн., что на 133,1 тыс. больше, чем мужчин.

В Молдове вошла в топ стран,

Где можно недорого отдохнуть

Молдова вошла в топ стран (восьмое место), где можно недорого отдохнуть и получить незабываемые впечатления. Составило путеводитель для небогатых туристов издание Lonely Planet. По его данным, особенно выделяются захватывающие дух пещерные монастыри в Старом Орхее. Исключительное винное производство находится в подвалах-лабиринтах Крикова и Милештий Мичь. Своеобразными достопримечательностями являются Гагаузкая автономия и непризнанное Приднестровье.

ДПМ намерена бороться

С иностранной пропагандой в СМИ

Демократическая партия (ДПМ) намерена бороться с иностранной пропагандой в СМИ. По словам ее пресс-секретаря Виталия Гэмураря, в ходе обсуждения Кодекса телевидения и радио, дискуссий между депутатами и в правительстве, руководство партии пришло к выводу, что с пропагандой необходимо бороться в понятном и прозрачном контексте. Он отметил, что речь идет преимущественно о пропаганде со стороны СМИ России.

Вице-примар Кишинева останется

Под домашним арестом

Вице-примар Кишинева Нистор Грозаву останется под домашним арестом еще 30 суток. Такое решение во вторник принял Кишиневский суд (офис Буюкань). Чиновник является фигурантом в деле о коррупции, связанном с платными парковками в столице Молдовы. По нему задержаны семь человек, в том числе и начальник управления общественного транспорта Игорь Гамрецки.

Таможня за сутки изъяла

9 тонн фруктов и овощей

Мобильные группы Таможенной службы изъяли за сутки девять тонн фруктов и овощей, 115 кг колбасы, запрещенной к продаже в республике. Два задержания проведены в непосредственной близости с административной границей с непризнанной ПМР - в районах Анений Ной и Штефан Водэ. Третье - в селе Клокушна Окницкого района - рядом с Украиной. Продукты, на общую сумму в 200 тыс. леев, доставлены без документов о происхождении. Они будут изъяты, а перевозчики оштрафованы.

Американский сутенер

Сел в тюрьму

Суд Кишинева приговорил гражданина США к 4,5 лет тюрьмы по обвинению в сутенерстве. Начиная с 2014 г., 45-летний гражданин США размещал в интернете объявления о том, что нужна модель для видеочатов и предлагал девушкам щедрые вознаграждения за оказание сексуальных услуг в режиме on-line. Центр по борьбе с торговлей людьми раскрыл это преступление летом 2016 г. Имущество гражданина США - две квартиры, земельный участок и два автомобиля класса люкс - конфискованы.

Пятеро воров обворовали

Четырнадцать квартир

В Бэлць задержано пять воров, обворовавших за четыре месяца, по меньшей мере, 14 квартир. Деятельность банды направляли двое осужденных. Ущерб, нанесенный злоумышленниками, оценивается в 200 тыс. лев. Среди украденного - бижутерия, электронные устройства и средства связи. Воришкам грозит до 10 лет лишения свободы.