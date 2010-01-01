Ветераны ВОВ получили

Помощь ко Дню победы

Правительство выделило из Фонда социальной поддержки населения 10,8 млн. леев на выплату единовременных пособий в честь 72-ой годовщины празднования победы над фашизмом. Пособие получат около 2,2 тыс. человек. Ветераны - по 10 тыс. леев, лица, приравненные к участникам войны - по 5 тыс., а вдовы - по 1 тыс. леев. В Кишиневе деньги можно получить в филиалах Moldindconbank, а на местах - на почте.

Минпросвет отремонтирует

Шесть районных школ

В рамках проекта «Реформа образования Молдовы» министерство просвещения намерено отремонтировать нынешним летом шесть районных школ Кантемира, Кэлэраша, Кэушан, Леова, Ниспорен и Рышкан. По словам замминистра Елены Черней: «Будут отремонтированы кабинеты, санузлы, спортзалы, столовые, системы отопления, водоснабжения, канализации и пожаротушения. Физико-химические лаборатории будут оснащены новой мебелью и оборудованием», - сказала она, выразив надежду, что это позволит привлечь новых учителей и повысить качество образования. Ремонтные работы начнутся на текущей неделе. Для этих целей минпрос выделил 110 млн. леев.

20 видов вин разрешены

Для поставки в Россию

Специалисты Роспотребнадзора завершили экспертизу представленной документации и лабораторные исследования образцов винодельческой продукции комбината по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA» Республика Молдова). «По результатам выданы положительные заключения на представленные 20 видов винодельческой продукции. Комбинату по производству вин «Крикова» (SA «CRICOVA») разрешены поставки указанной продукции в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении.

Румыния подарила Молдове

95 микроавтобусов

Румынское Министерство регионального развития, публичной администрации и Европейских фондов подарила молдавским школам 95 микроавтобусов. Бус Renault Master TRABUS рассчитан на 14 мест для детей, с максимальной вместимостью 16 + 1 место.

Пожар уничтожил крышу дома

В Бачой

Огонь вспыхнул во второй половине дня 9 мая. Для тушения пожара на место прибыли два пожарных расчета. Пожарные установили, что пожар охватил крышу двухэтажного частного дома. Благодаря оперативному вмешательству бригады спасателей, пожар был локализован и огонь не повредил материальные ценности в помещении.

Спасатели нашли человеческие останки

На сгоревшем складе

Спасатели, разбирающие завалы на складе по улице Узинелор столицы, обнаружили человеческие останки. По данным полиции, речь идет о женщине, погибшей в лифте в конце ноября 2016 г., когда в здании был большой пожар. Все это время она числилась пропавшей без вести. Назначена медицинская экспертиза. Пожар был сильнейшим за последние 40 лет в Кишиневе.

Саперы Нацармии обезвредили

Арсенал боеприпасов

Саперы Национальной армии обезвредили 96 взрывных устройств, обнаруженных в последние 72 часа в Криулянском и Оргеевском районах. С начала этого года саперы Национальной армии обезвредили 182 взрывных устройства различного калибра в рамках 49 миссий по разминированию. Большинство вмешательств понадобилось в Штефан-Водском, Каушанском, Унгенском, Оргеевском и Криулянском районах.