Майские мини-каникулы начнутся

В субботу

Правительство объявило 8 мая (понедельник) выходным днем. Рабочий день будут отработан в субботу 20 мая. Решение направлено на оптимальное использование сотрудниками выходных дней и праздников. Таким образом, жители Молдовы выйдут на работу в среду 10 мая, после четырех дней отдыха, поскольку 9 мая в Молдове является официальным выходным днем как День Победы.

В Молдове дешевеет

Топливо

На ближайшие две недели бензин подешевеет в среднем на 46 банов за литр, или на 2,5%, а дизтопливо снизится в цене в среднем на 47 банов за литр, или примерно на 3%. На период с 3 по 16 мая 2017 г. максимальная розничная цена продажи бензина Premium-95 установлена на уровне 17,72 лея за литр, а дизельного топлива - 15,01 лея за литр.

КС признал незаконным нахождение

Иностранных войск на территории РМ

Нахождение любых иностранных войск на территории Молдовы - незаконно и не соответствует ее Конституции. Таково высказывание Конституционного суда, обнародованное им во вторник. Поводом для этого решения послужил запрос либералов Михая Гимпу, Георге Брега, Валериу Мунтяна и Корины Фусу от 26 мая 2014 г., которые считают, что «нахождение войск других государств на территории РМ противоречит 11 статье Конституции о нейтралитете республики».

Президент посетил выставку

Плакатов времен ВОВ

Президент Молдовы Игорь Додон принял во вторник участие в выставке плакатов времен Великой Отечественной войны, организованной в Кишиневе Белорусским культурным центром. В экспозиции приняли участие посол Беларуси в Молдове Сергей Чичук, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Войцехович, узница концлагеря «Магдебург» Любовь Осадчук и другие почетные гости.

В столичных офисах служб такси

Проведены обыски

В Кишиневе прошли обыски в офисах ряда служб такси. По информации следователей, в 2014-2016 гг. их владельцы систематически подделывали бухгалтерскую отчетность по доходам, уменьшали денежные суммы в операционной базе данных. Как результат, в государственный бюджет не поступило до 15 млн. леев в виде неуплаченных налогов. После обысков произведены задержания. По статье уклонения от налогов в особо крупных размерах обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы.

Задержаны при попытке

Ввоза валюты в Румынию

Двое граждан Молдовы задержаны пограничниками Румынии при попытке ввезти через пункт пропуска Сигет в уезде Марамуреш $400 тыс. Стражи порядка обратили внимание на то, что путешествующие на автомобиле Maserati молодые люди заметно нервничают. После тщательного осмотра машины в запасном колесе найдена американская валюта. $380 тыс. изъято, как незадекларированная официально сумма.

«Домашних насильников» штрафуют

И изолируют

За 2,5 месяца со дня ужесточения закона «О домашнем насилии» (17 марта) молдавская полиция 218 раз прибывала по вызову одного их пострадавших членов семьи. По данным МВД, во всех случаях агрессоры временно изолировались. В 29 случаях насильники, которые и после предупреждения вели себя по-прежнему, были оштрафованы (до 4,5 тыс. леев). В девяти случаях домашних хулиганов арестовывали на срок до 10 суток.