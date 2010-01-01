Премьер Турции прибудет в Молдову

С официальны визитом

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибудет в Молдову с официальным двухдневным визитом 5 мая для участия в IV Всемирном конгрессе Гагаузов, который пройдет в Комрате. Об этом во вторник сообщила на заседании исполкома Гагаузии ее башкан Ирина Влах. Она также пояснила, что предполагаемый визит в регион президента Турции Реджепа Эрдогана «не отменяется, а переносится». На конгресс прибудут делегации из 20 стран мира.

Населенные пункты продолжают

Электрофицировать

Десять населенных пунктов в шести районах Молдовы остаются без электричества. Напомним, что снегопад, который прошел в конце прошлой недели, оставил без электричества 700 населенных пунктов страны. По информации министерства экономики, за последние дни более 278 тыс. потребителей были подключены к электроэнергии. Специалисты продолжают ликвидировать последствия стихии.

Конституционный суд утвердил мандаты

Двух депутатов от ЛДПМ

Они займут места депутатов, которые отказались от своих мандатов. Александру Барбэрошие предпочел сохранить за собой пост председателя района Анений Ной, а генеральный секретарь ЛДПМ Виктор Рошка подал в отставку по состоянию здоровья. Он заявил также, что покинет и руководящую должность в партии. Соответственно, их места заняли Еуджен Бодарев и Юрие Киореску. Бодарев уже заявил, что покинет фракцию ЛДПМ и примкнет к Европейской народной группе депутатов, в то время как Киореску останется во фракции ЛДПМ.

В Молдове растет число

грузоперевозок

Транспортники Молдовы перевезли в январе-марте более 2,52 млн. т грузов, что на 13,2% больше аналогичного периода 2016 г. Грузооборот вырос еще больше, на 19,9% - до 934,2 млн. т/км. По статистике, почти 2/3 грузов перевезено автомобильным транспортом - 1,52 млн. т, что на 4,6% больше прошлогоднего уровня. На 31,3% увеличились объемы грузоперевозок по железной дороге - до 985,3 тыс. т, а воздушным путем - вообще на 34,1%, до 200 т. В то же время, перевозки водным транспортом упали на 41% и составили лишь 9,5 тыс. т.

Память жертв Чернобыльской катастрофы

Почтили в столице

Марш памяти состоялся в столице в среду по случаю 31 года со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Организатором выступила общественная ассоциация «Союз Чернобыль Молдовы». Участники акции возложили цветы к памятнику молдавскому господарю Штефану Великому, и провели митингу скульптурного комплекса, посвященного жертвам Чернобыля. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС участвовали 3500 граждан Молдовы, из которых 1003 погибли.

Гагаузия выходит

На субботник

28 апреля в Гагаузской автономии состоится региональный субботник по уборке улиц и парков. Об этом заявила башкан Гагаузии Ирина Влах в ходе заседания исполнительного комитета. В результате стихийного бедствия в Гагаузии остались тысячи поваленных деревьев и кустарников, рекламных щитов и столбов. Усилиями коммунальных служб эти завалы уже ликвидированы. Но еще остаются лежать на земле ветки и другой мусор.

За сутки в столице произошло

Около 80 ДТП

78 аварий, из которых в восьми случаях виновники не идентифицированы, были зарегистрированы за минувшие сутки в муниципии Кишинев. Также сообщается, что в трех авариях пострадали пять человек. Все случаи были задокументированы, их виновники будут наказаны согласно закону.